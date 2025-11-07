Cerrando la semana, baja el dólar blue en San Juan a $1.470 y se empareja con los bancos

Llegó el último día hábil de la semana y el promedio el dólar ha manejado valores estables durante todos los días. Con un feriado bancario en el medio, no hubo mayor presión sobre la moneda estadunidense, por lo que las fluctuaciones fueron leves, conforme reflejan las cotizaciones.
Por estas horas el dólar oficial se encuentra en $1.416 para la compra y $1.469 para la venta, valor que se mantendrá hasta la apertura de mercados del lunes teniendo en cuenta que la cotización controlada por el Banco Central cierra a las 15 horas.
Por su parte el dólar blue en la city porteña cotiza a $1.395 para la compra y $1.415 para la venta. En la provincia, de acuerdo a lo que indica el sitio DolarSanJuan.com, la moneda se comercializa a $1.360 para la compra y $1.450 para la venta, registrando una baja de $20 en comparación con los valores del jueves.
La cotización del dólar en los bancos
Tras la salida del cepo para personas físicas, las entidades bancarias de todo el país también cuentan con sus propias cotizaciones para el dólar, variando el valor según cada banco, tomando como referencia el dólar oficial.
Una por una, la cotización del dólar en cada en cada banco
Banco Nación - venta $1.410 / compra $1.460
Banco Supervielle - venta $1.436 / compra $1.476
Banco BBVA - venta $1.410 / compra $1.465
Banco Columbia - venta $1.418 / compra $1.458
Banco Santander - venta $1.425 / compra $1.475
Banco ICBC - venta $1.400 / compra $1.470
Banco Galicia - venta $1.415 / compra $1.465
Banco Macro - venta $1.410 / compra $1.470
Banco de San Juan - venta $1.395 / compra $1.475
(Cotizaciones de los sitios La Nación, dolarito.ar e infodolar.com)