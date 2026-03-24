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Economía

Nueva suba en el petróleo: se acerca a los 100 dólares

Las principales consecuencias es por las declaraciones cruzadas de los líderes que están en conflicto y por el bloqueo del estrecho de Ormuz.

Por Agencia NA
Imagen ilustrativa

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El precio del petróleo vuelve a acercarse a los US$100 el barril, tras las declaraciones contrapuestas de Donald Trump y el gobierno de Irán sobre eventuales conversaciones para un alto el fuego.

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El valor del crudo Brent rebota este martes cerca de 2% para alcanzar un valor de US$98.

En las primeras horas de esta semana se había desplomado a la zona de US$93 ante declaraciones de Trump que sugerían una tregua. Pero la desmentida del gobierno de Irán volvió a intranquilizar a los mercados.

En los hechos, el estrecho de Ormuz sigue bloqueado y eso es lo que mantiene firme el precio más allá del anuncio de las principales potencias de sacar al mercado sus reservas estratégicas.

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