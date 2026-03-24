Nueva suba en el petróleo: se acerca a los 100 dólares

El precio del petróleo vuelve a acercarse a los US$100 el barril, tras las declaraciones contrapuestas de Donald Trump y el gobierno de Irán sobre eventuales conversaciones para un alto el fuego.

Tensión en Oriente Medio Mercados en alerta: el petróleo y el gas se disparan tras ataques a infraestructuras energéticas

El valor del crudo Brent rebota este martes cerca de 2% para alcanzar un valor de US$98.

En las primeras horas de esta semana se había desplomado a la zona de US$93 ante declaraciones de Trump que sugerían una tregua. Pero la desmentida del gobierno de Irán volvió a intranquilizar a los mercados.

En los hechos, el estrecho de Ormuz sigue bloqueado y eso es lo que mantiene firme el precio más allá del anuncio de las principales potencias de sacar al mercado sus reservas estratégicas.