Ironman suma sello sanjuanino: presentarán un vino y un aceite de oliva de edición limitada

El vino y el aceite de oliva sanjuaninos se venderán durante el Ironman 70.3 y lo recaudado será destinado a becas para estudiantes de la provincia.

El Ironman 70.3 que se disputará en San Juan no solo convocará a atletas de todo el mundo, sino que también abrirá una nueva ventana para la producción local. En esta edición, el evento incorporará una propuesta inédita: la presentación de un vino y un aceite de oliva elaborados en la provincia, en alianza con la franquicia internacional.

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La iniciativa, de carácter privado pero articulada con el Gobierno provincial, vinculó a la Fábrica de Aceite de Oliva Seis Marías y a la Bodega Búbica con los organizadores del Ironman en Argentina.

En la vidriera internacional

El objetivo es posicionar productos sanjuaninos de alta gama ante un público internacional y, al mismo tiempo, generar un impacto social concreto.

Ambos productos llevarán la marca Ironman 70.3 y se comercializarán en la tienda oficial dentro de la carpa de negocios del evento. Según se informó, lo recaudado será destinado a becas para estudiantes de zonas alejadas que cursan carreras en la Universidad Católica de Cuyo.

El acuerdo fue impulsado desde la Dirección de Comercio Exterior, dependiente del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, que actuó como nexo entre las empresas y la institución académica, en una apuesta por fortalecer dos de las economías regionales más representativas: la vitivinicultura y la olivicultura.

Ediciones limitadas

En cuanto a los productos, el vino será una edición limitada de 2.026 botellas, con un Blend 50% Malbec y 50% Cabernet Sauvignon proveniente del Valle de Calingasta. El aceite de oliva virgen extra, en tanto, combina variedades Arbequina, Changlot, Picual y Coratina, en una propuesta orientada al segmento premium.

Con esta movida, el Ironman amplía su impacto más allá de lo deportivo y se posiciona también como una plataforma de promoción para la producción sanjuanina.