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Cifras alentadoras

Las exportaciones argentinas crecieron 9,6% en el primer bimestre y superaron los 13.200 millones de dólares

Los envíos al exterior aumentaron en toneladas y en valor durante los primeros dos meses del año.

Por Agencia NA
Las exportaciones argentinas crecieron 9,6% interanual en el primer bimestre del 2026.

Las exportaciones argentinas crecieron 9,6% interanual en el primer bimestre del 2026.

Las exportaciones de Argentina alcanzaron los US$13.208 millones en el primer bimestre de 2026, lo que implica un incremento interanual del 9,6% en comparación con el mismo periodo de 2025.

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En San Juan, las exportaciones superaron los 2.000 millones de dólares en 2025

El crecimiento analizado por la consultora Politikon Chaco, basado en datos oficiales del INDEC, estuvo impulsado tanto por un aumento en las cantidades despachadas como por una mejora en los precios internacionales.

En términos de volumen físico, el país exportó 23 millones de toneladas, lo que equivale a un crecimiento del 6,8% interanual. Por su parte, los precios promedio de exportación experimentaron un alza del 2,6% respecto al año anterior.

A nivel regional, el reporte expuso que aunque la Región Pampeana continúa siendo el motor exportador del país al explicar el 65,9% del valor total (US$8.706 millones), fue la única región que creció por debajo del promedio nacional, con apenas un 1,2% de incremento.

En contraste, la región del NOA se destacó como la de mayor expansión relativa, con un salto del 52,5% interanual. Le siguieron en desempeño Cuyo con una suba del 18,6%, la Patagonia con un alza del 15,0% y el NEA que avanzó 11,6%.

El podio de las provincias

La concentración de las ventas al exterior sigue siendo marcada: solo seis provincias generaron el 76,7% del total de las exportaciones argentinas en este bimestre.

  • Buenos Aires: US$4.233 millones (32,0% del total).
  • Santa Fe: US$2.416 millones (18,3%).
  • Córdoba: US$1.475 millones (11,2%).
  • Santa Cruz: US$792 millones (6,0%).
  • Chubut: US$612 millones (4,6%).
  • Neuquén: US$598 millones (4,5%).

En el extremo opuesto, Chaco (US$45 millones), La Rioja (US$16 millones) y Formosa (US$4 millones) registraron los niveles más bajos de ventas al exterior, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

En términos de variación porcentual, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) lideró el crecimiento nacional con un incremento del 140,1%, traccionado principalmente por manufacturas industriales. También se destacaron los avances de Santa Cruz (+101,7%) y Jujuy (+87,1%).

Por el contrario, ocho distritos sufrieron retrocesos en sus montos exportados. La caída más profunda se dio en Tierra del Fuego (-17,2%), afectada por menores ventas de combustible y energía, seguida de Formosa (-16,0%) y San Luis (-13,2%).

Análisis por rubros: auge industrial y caída energética

El informe detalla un comportamiento dispar según el tipo de producto exportado:

  • Productos Primarios (PP): crecieron un 22,4%, sumando US$3.838 millones.
  • Manufacturas de Origen Industrial (MOI): tuvieron un alza significativa del 22,2%, alcanzando los US$3.697 millones.
  • Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA): se mantuvieron estables con una leve baja del -0,1%.
  • Combustibles y Energía: fue el único rubro con una caída de dos dígitos (-12,2%), totalizando US$1.563 millones.

FUENTE: Agencia NA

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