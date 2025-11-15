sábado 15 de noviembre 2025

Detuvieron a un joven en Caucete por agredir a su pareja embarazada de 32 semanas

El hombre también rompió el celular de la víctima durante una discusión por celos. Quedó a disposición de la UFI Flagrancia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
WhatsApp Image 2025-11-15 at 10.37.25 AM

Un hombre de 25 años, identificado como Lucas Nahuel Ávila Paredes, fue detenido en Caucete luego de agredir a su pareja, quien cursa un embarazo de 32 semanas, y de dañar su teléfono celular durante una fuerte discusión.

El hecho ocurrió en el Barrio Los Olivos, donde Ávila Paredes llegó al domicilio de la mujer y, tras un intercambio de palabras por celos, se produjo un forcejeo. En medio de la situación, el agresor le quitó el celular, lo rompió y luego la atacó físicamente, según informaron desde la Comisaría 9°.

WhatsApp Image 2025-11-15 at 10.37.25 AM

La víctima, pese al shock por la agresión y su avanzado embarazo, decidió radicar la denuncia, lo que permitió la intervención inmediata de la policía.

Ávila Paredes fue aprehendido y quedó a disposición de la UFI Flagrancia, imputado por daño, lesiones leves y lesiones agravadas por darse en un contexto de violencia familiar.

Las autoridades recordaron la importancia de denunciar cualquier hecho de violencia y remarcaron que la línea 144 funciona las 24 horas para brindar asesoramiento y contención.

