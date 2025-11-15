Detuvieron a un joven en Caucete por agredir a su pareja embarazada de 32 semanas

Un hombre de 25 años, identificado como Lucas Nahuel Ávila Paredes , fue detenido en Caucete luego de agredir a su pareja, quien cursa un embarazo de 32 semanas , y de dañar su teléfono celular durante una fuerte discusión.

El hecho ocurrió en el Barrio Los Olivos , donde Ávila Paredes llegó al domicilio de la mujer y, tras un intercambio de palabras por celos , se produjo un forcejeo. En medio de la situación, el agresor le quitó el celular, lo rompió y luego la atacó físicamente, según informaron desde la Comisaría 9°.

La víctima, pese al shock por la agresión y su avanzado embarazo, decidió radicar la denuncia, lo que permitió la intervención inmediata de la policía.

Ávila Paredes fue aprehendido y quedó a disposición de la UFI Flagrancia, imputado por daño, lesiones leves y lesiones agravadas por darse en un contexto de violencia familiar.

Las autoridades recordaron la importancia de denunciar cualquier hecho de violencia y remarcaron que la línea 144 funciona las 24 horas para brindar asesoramiento y contención.