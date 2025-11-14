viernes 14 de noviembre 2025

Juicio en Tribunales

Pidieron 10 años de cárcel para el policía sanjuanino acusado de violación

Este viernes se escucharon los alegatos y la fiscalía, como el abogado querellante, sostuvieron la acusación contra el cabo primero César Bordón. La defensa pidió la absolución.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El policía acusado.

El policía acusado.

El juicio contra el cabo primero César Bordón, de la Policía de San Juan, entró en la recta final. Este viernes se escucharon los alegatos y tanto el fiscal como los abogados querellantes mantuvieron la acusación contra el uniformado por los delitos de abuso sexual con acceso carnal, amenazas agravadas con arma de fuego y lesiones leves agravadas por el vínculo, y solicitaron una pena de 10 años de prisión. La defensa reclamó su absolución.

El juicio comenzó el lunes último y la situación del policía es complicada a partir de las graves acusaciones que enfrenta desde 2023. Hubo dos denuncias, una en marzo y otra en noviembre de ese año, en las cuales la víctima relató los maltratos y abusos sexuales que habría sufrido.

image
El fiscal Roberto Ginsberg, de la UFI CAVIG, y el abogado Agustín Idemi (a la derecha).

El fiscal Roberto Ginsberg, de la UFI CAVIG, y el abogado Agustín Idemi (a la derecha).

Durante su alegato, el fiscal Roberto Ginsberg sostuvo la acusación original y afirmó que la denunciante sufrió episodios reiterados de violencia física, amenazas con un arma y un ataque sexual que, según dijo, fueron acreditados por los testimonios y las pericias médicas y psicológicas incorporadas al expediente. La querella, representada por Agustín Idemi y Guillermo Toranzo, adhirió plenamente a esa postura, remarcó la gravedad de los hechos y consideró que la condición de funcionario policial del imputado agrava las conductas que se investigan. Tal como habían adelantado, la fiscalía y la querella volvieron a pedir 10 años de prisión para el policía.

En la jornada inicial del debate declaró la presunta víctima, cuya identidad se resguarda para proteger su integridad. Según fuentes judiciales, su testimonio fue especialmente angustiante, con momentos en los que no pudo evitar el llanto mientras relataba los hechos. También declararon el médico legista que constató lesiones y el psicólogo que la asistió. En total, el proceso contempla la declaración de catorce testigos.

image
La última decisión la tiene el juez de garantías Juan Gabriel Meglioli.

La última decisión la tiene el juez de garantías Juan Gabriel Meglioli.

Bordón declaró y rechazó todas las acusaciones en su contra. Por su parte, el defensor Fernando Bueno negó punto por punto los hechos atribuidos a su cliente. Aseguró que no existieron agresiones, amenazas ni abuso sexual y cuestionó la credibilidad del relato de la denunciante. Con ese argumento, pidió la absolución.

El caso había quedado archivado hasta que, hace un año, los abogados Idemi y Toranzo pidieron reabrir la causa por serias anomalías y el juez de Impugnación Renato Roca revocó el sobreseimiento dictado por el juez de Garantías Federico Rodríguez, quien había resuelto a pedido del fiscal Mario Panetta, de la UFI CAVIG. Esa resolución obligó a reabrir la investigación y, tras una nueva instrucción, el expediente fue elevado a juicio.

Tras escuchar a las partes, el juez Juan Gabriel Meglioli anunció que el veredicto se dará a conocer el próximo 17 de noviembre, luego de analizar las pruebas y los testimonios expuestos durante la semana.

El policía acusado.
