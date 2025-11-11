miércoles 12 de noviembre 2025

Violencia de género

Atacó por segunda vez a su exmujer y aun así consiguió zafar de la cárcel

Es un hombre que en 2024 ya había agredido a su expareja. En octubre pasado volvió a caer preso, pero firmó un juicio abreviado y recibió una pena de cumplimiento condicional.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un changarín que en 2024 agredió a su expareja volvió a caer preso por otro hecho de violencia de género contra la misma mujer y, por segunda vez, logró zafar. Este martes firmó el juicio abreviado y consiguió que lo condenaran a la pena de 3 años de prisión de cumplimiento condicional.

El caso tiene como protagonista a Martín Paolo Montivero Quiroga, un changarín de no más de 40 años de Villa Ramos, en Chimbas, informaron fuentes judiciales. El sujeto había caído preso en junio de 2025 por agredir a su expareja y madre de sus hijos, luego de sustraerle la tarjeta de la Asignación Universal por Hijo. En aquel entonces le abrieron una causa penal, pero su defensora, la abogada María Filomena Noriega, consiguió que le otorgaran la suspensión de juicio a prueba por 1 año y recuperó la libertad.

image
La sentencia fue dictada por el juez Guillermo Adárvez.

Montivero Quiroga no escarmentó y a mediados de octubre último volvió a la casa de su exmujer, entró a la fuerza y la atacó a golpes otra vez. La fiscal Alejandra Bazán, de la UFI CAVIG, pidió su detención por el delito de lesiones leves, agravadas por el vínculo y violencia de género. El médico legista certificó 15 días de reposo para la mujer.

image
La abogada defensora, María Filomena Noriega.

El sujeto se mantuvo prófugo en las semanas siguientes, pero el domingo último cayó preso a raíz de un incidente callejero. Ahí saltó el pedido de captura y quedó detenido. Este martes fue llevado a Tribunales y la hizo otra vez durante la audiencia de formalización. La abogada María Filomena Noriega propuso un juicio abreviado con la condición de que lo castigaran con una pena de prisión condicional.

La fiscal Bazán estuvo de acuerdo y Martín Paolo Montivero Quiroga firmó el juicio abreviado, el que fue refrendado por el juez de Garantías Guillermo Adárvez. Así fue que el magistrado dio vía libre al acuerdo y condenó al changarín a la pena de 3 años de prisión de cumplimiento condicional. Con esto, recuperó la libertad.

Chapa de violencia de género
Temas
El futuro del cobre en San Juan depende de una definición sobre la Ley de Glaciares. El debate en la Nación mantiene en suspenso una norma clave para dar certidumbre a las inversiones mineras.
Inversiones mineras en pausa

Por qué sigue trabada la Ley de Glaciares: las dos posturas que dividen a la Nación en un tema crucial para San Juan

Por Elizabeth Pérez
Miércoles con probabilidad de tormentas aisladas y viento del sudeste en San Juan
SMN

Miércoles con probabilidad de tormentas aisladas y viento del sudeste en San Juan

