sábado 15 de noviembre 2025

Impactante ataque

Detuvieron a un hombre en Jáchal por dañar un auto y amenazar con un cuchillo

La División Montada lo sorprendió perforando las cubiertas de un vehículo en el Anfiteatro Buenaventura Luna. Quedó detenido bajo el procedimiento de Flagrancia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un hombre de 53 años, identificado como Rafael Vergara, fue detenido en Jáchal luego de ser sorprendido mientras dañaba las cubiertas de un vehículo y portaba un cuchillo, según informaron fuentes policiales.

El hecho ocurrió en el estacionamiento del Anfiteatro Buenaventura Luna, donde personal de la División Montada observó a Vergara alrededor de un Ford Fiesta que presentaba varias cubiertas perforadas.

Al interceptarlo, los efectivos constataron que el hombre tenía un cuchillo en la mano, por lo que fue reducido en el lugar. La Ayudante Fiscal de turno, Dra. Micaela Moyano, dispuso la intervención de Flagrancia y el secuestro del arma blanca como evidencia.



Vergara quedó detenido y a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación por los delitos de daño y amenazas.

