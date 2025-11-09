lunes 10 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Comisaría 21°

Atraparon en Jáchal a un joven que estaba prófugo de la Justicia Federal por varias causas

Lucas Kevin Luján Santander era buscado hace aproximadamente un mes. El hombre se encuentra involucrado en casos de drogas y robo simple. Será trasladado al Servicio Penitenciario Provincial.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Este domingo, personal policial de la Comisaría 21ª de Jáchal detuvo a un joven que se encontraba prófugo de la Justicia Federal. La aprehensión se concretó tras una serie de averiguaciones y consultas con distintos organismos judiciales que confirmaron que el sujeto tenía dos pedidos de captura vigentes.

Lee además
hay nueva paisana nacional de la tradicion: quien es y lo mas atrapante de la noche jachallera
Fiesta en el Norte

Hay nueva Paisana Nacional de la Tradición: quién es y lo más atrapante de la noche jachallera
prision efectiva para el ladron que le robo a un vecino en jachal
Condena en el norte

Prisión efectiva para el ladrón que le robó a un vecino en Jáchal

Fuentes policiales confirmaron que el detenido fue identificado como Lucas Kevin Luján Santander, quien registraba un pedido de captura, con orden de detención emitida el 11 de octubre por infracción al artículo 5 inciso “e” de la Ley 23.737, vinculada a causas por estupefacientes.

Además, Luján Santander tenía otro requerimiento judicial por “robo simple”, con orden de detención del 28 de octubre, emitida por la Cámara Penal, que había declarado su rebeldía.

Según las fuentes, tras verificar los antecedentes, se estableció comunicación telefónica con el Tribunal Oral Federal, donde la doctora Carolina Rodríguez confirmó la vigencia de la orden de captura y dispuso que el detenido sea trasladado este lunes al Servicio Penitenciario Provincial.

En tanto, se aclaró que no existían pedidos de captura a nivel provincial a nombre de otro ciudadano de apellido Luján con datos similares.

El joven permanecerá bajo custodia policial hasta concretarse su traslado y puesta a disposición del tribunal correspondiente.

Temas
Seguí leyendo

Amplio operativo aéreo en San Juan para trasladar a una jachallera con graves problemas de salud

Cuando la humanidad es sinónimo de brutalidad: 5 casos de maltrato animal que impactaron a los sanjuaninos

Tras un allanamiento lograron dar con el supuesto responsable de la matanza del puma en Jáchal

Picantes cruces entre un funcionario provincial y uno municipal por el terreno de la Zona Franca en Jáchal

Miedo en Jáchal por la aparición de dos pumas y un supuesto hecho escabroso

La pelea de pareja que terminó con un hombre perdido en los campos de Jáchal y casi muerto de sed

Revolución jachallera en pleno corazón de la Peatonal sanjuanina: en videos, así fue el sábado de guitarreada y baile

Una por una, conocé las 11 candidatas a Paisana Nacional de la Tradición

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
fortisima colision en santa lucia, con un reconocido empresario involucrado
Video

Fortísima colisión en Santa Lucía, con un reconocido empresario involucrado

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Encontraron al homicida del crimen en Pocito: Aguirre estaba escondido en los matorrales de una finca
Brutal asesinato

Encontraron al homicida del crimen en Pocito: Aguirre estaba escondido en los matorrales de una finca

Fortísima colisión en Santa Lucía, con un reconocido empresario involucrado
Video

Fortísima colisión en Santa Lucía, con un reconocido empresario involucrado

Mató a su vecino de un puntazo en el cuello. 
Exclusivo

Un joven mató a su vecino de un puntazo en el cuello en medio de una gresca en el Ruta 40

Identificaron al motociclista que murió tras un choque en San Martín
Tragedia

Identificaron al motociclista que murió tras un choque en San Martín

Quién era el hombre asesinado por su vecino luego de una pelea en Pocito
Conmoción

Quién era el hombre asesinado por su vecino luego de una pelea en Pocito

Te Puede Interesar

San Juan recupera los complejos con piscina y SUM: vandalismo, reparaciones finales y un destino social urgente para jóvenes
IPV

San Juan recupera los complejos con piscina y SUM: vandalismo, reparaciones finales y un destino social urgente para jóvenes

Por Miriam Walter
¿Vuelve el calor? Así estará el tiempo este lunes en San Juan
Pronóstico

¿Vuelve el calor? Así estará el tiempo este lunes en San Juan

Expertos advierten sobre un descenso en los índices de vacunación en el país. Los detalles a tener en cuenta.
Salud

Radiografía de las vacunas: otro modo de armar esquemas, los datos que preocupan y su lado solidario

San Martín, obligado a ganar: Aldosivi metió un triunfazo de visitante y Godoy Cruz perdió y quedó a medio paso del descenso
A sacar la calculadora y las velas

San Martín, obligado a ganar: Aldosivi metió un triunfazo de visitante y Godoy Cruz perdió y quedó a medio paso del descenso

Identificaron al motociclista que murió tras un choque en San Martín
Tragedia

Identificaron al motociclista que murió tras un choque en San Martín