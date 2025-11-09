Atraparon en Jáchal a un joven que estaba prófugo de la Justicia Federal por varias causas

Este domingo, personal policial de la Comisaría 21ª de Jáchal detuvo a un joven que se encontraba prófugo de la Justicia Federal . La aprehensión se concretó tras una serie de averiguaciones y consultas con distintos organismos judiciales que confirmaron que el sujeto tenía dos pedidos de captura vigentes.

Fuentes policiales confirmaron que el detenido fue identificado como Lucas Kevin Luján Santander, quien registraba un pedido de captura, con orden de detención emitida el 11 de octubre por infracción al artículo 5 inciso “e” de la Ley 23.737, vinculada a causas por estupefacientes.

Además, Luján Santander tenía otro requerimiento judicial por “robo simple”, con orden de detención del 28 de octubre, emitida por la Cámara Penal, que había declarado su rebeldía.

Según las fuentes, tras verificar los antecedentes, se estableció comunicación telefónica con el Tribunal Oral Federal, donde la doctora Carolina Rodríguez confirmó la vigencia de la orden de captura y dispuso que el detenido sea trasladado este lunes al Servicio Penitenciario Provincial.

En tanto, se aclaró que no existían pedidos de captura a nivel provincial a nombre de otro ciudadano de apellido Luján con datos similares.

El joven permanecerá bajo custodia policial hasta concretarse su traslado y puesta a disposición del tribunal correspondiente.