domingo 9 de noviembre 2025

Brutal asesinato

Encontraron al homicida del crimen en Pocito: Aguirre estaba escondido en los matorrales de una finca

Samuel Pablo Aguirre, de 19 años, había escapado tras matar a su vecino en la Ruta 40 y Roger Ballet. Después de varias horas prófugo y que lo buscaran intensamente, fue hallado a pocos metros del lugar del crimen.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Crimen (1)
Crimen en la Ruta 40.

Crimen en la Ruta 40.

Tras varias horas prófugo, Samuel Pablo Aguirre, de 19 años, fue finalmente detenido escondido entre los matorrales de una finca cercana al lugar del crimen. El joven había atacado a su vecino, José Mario Amaya, de 36 años, la madrugada del domingo en la intersección de Ruta 40 y Roger Ballet, provocándole la muerte con un puntazo de cuchillo en el cuello.

ce61ae42-b8d1-4f46-9f20-526f379c7d66

El hecho ocurrió alrededor de las 4:30 de la mañana, cuando Aguirre y la víctima mantuvieron una pelea que escaló violentamente. Tras el ataque, el agresor huyó corriendo por un descampado, dando inicio a un operativo de búsqueda intensiva.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron la hoja de un cuchillo tipo carnicero, manchada de sangre, hallada sobre la calle, y luego localizaron el mango del arma dentro del domicilio de Aguirre, lo que permitió reconstruir la mecánica del ataque.

959156dd-d8e7-41d0-b5c9-3d0b6f249a84

La búsqueda incluyó rastrillajes a campo traviesa, con caballería, equipos caminantes y drones, dada la extensión y dificultad del terreno rural por donde el joven se había escondido. Finalmente, el operativo dio resultado y Aguirre fue puesto a disposición de la Justicia, quedando a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales.

El hecho:

Un violento episodio ocurrido durante la madrugada de este domingo en Pocito terminó con la muerte de José Amaya, de 36 años, tras ser apuñalado por su vecino, con quien mantenía conflictos de vieja data.

El hecho se registró alrededor de las 4.30 de la mañana, en la intersección de Ruta 40 y callejón Roger Ballet. Según las primeras averiguaciones, el joven, identificado como Samuel Aguirre, de 19 años, había asistido a una peña y salió a comprar un vino. Al regresar, se cruzó con Amaya, quien estaba en la vereda, y ambos comenzaron a discutir.

image
Mató a su vecino de un puntazo en el cuello.

Mató a su vecino de un puntazo en el cuello.

La pelea escaló rápidamente y, en medio de la ruta, Aguirre sacó un cuchillo tipo carnicero y le asestó un puntazo en el cuello. Tras la agresión, el joven se refugió en su vivienda y luego se dio a la fuga por un descampado, mientras vecinos auxiliaban a la víctima y lo trasladaron al Hospital de Pocito, donde ingresó sin signos vitales.

El personal de la Unidad Fiscal, junto a la Brigada y la División Criminalística, realizó medidas de rigor en el lugar. Familiares de la víctima confirmaron haber escuchado la discusión y gritos alrededor de las 4 de la mañana. Al salir, vieron a Amaya ensangrentado y a Aguirre regresar a su casa antes de escapar.

El Dr. Roy, médico legista, constató que la víctima presentaba una herida contuso-cortante de 4cm en la mandíbula izquierda, compatible con un objeto corto-punzante. Se ordenó el levantamiento del cadáver y su traslado a la Morgue Judicial.

En la calle, sobre la calzada, encontraron una gorra blanca y negra y la hoja del cuchillo, mientras que en la casa de Aguirre se halló el mango del arma, que coincide con la hoja encontrada.

Debido a la geografía rural y de difícil acceso del lugar, se activó un operativo de búsqueda a campo traviesa, con caballería, equipos caminantes y drones, en colaboración con la Policía Rural.

En la investigación intervienen los fiscales coordinadores Iván Grassi y Francisco Micheltorena, el fiscal en turno Nicolás Schiattino y los ayudantes fiscales Roxana Fernández y Rodrigo Cabral Lozano.

La Unidad Fiscal de Delitos Especiales continúa con la reconstrucción de los hechos y la intensa búsqueda de Samuel Aguirre, con el objetivo de esclarecer el crimen y poner al joven a disposición de la Justicia.

