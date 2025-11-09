domingo 9 de noviembre 2025

Un joven mató a su vecino de un puntazo en el cuello en medio de una gresca en el Ruta 40

La víctima, José Amaya, de 36 años, fue atacada tras una presunta pelea con un joven vecino de 19 años. Ambos mantenían una disputa de vieja data. El homicida se dio a la fuga por un descampado y es intensamente buscado por la policía.

Un violento episodio ocurrido durante la madrugada de este domingo en Pocito terminó con la muerte de José Amaya, de 36 años, tras ser apuñalado por su vecino, con quien mantenía conflictos de vieja data.

El hecho se registró alrededor de las 4.30 de la mañana, en la intersección de Ruta 40 y callejón Roger Ballet. Según las primeras averiguaciones, el joven, identificado como Samuel Aguirre, de 19 años, había asistido a una peña y salió a comprar un vino. Al regresar, se cruzó con Amaya, quien estaba en la vereda, y ambos comenzaron a discutir.

La pelea escaló rápidamente y, en medio de la ruta, Aguirre sacó un cuchillo tipo carnicero y le asestó un puntazo en el cuello. Tras la agresión, el joven se refugió en su vivienda y luego se dio a la fuga por un descampado, mientras vecinos auxiliaban a la víctima y lo trasladaron al Hospital de Pocito, donde ingresó sin signos vitales.

El personal de la Unidad Fiscal, junto a la Brigada y la División Criminalística, realizó medidas de rigor en el lugar. Familiares de la víctima confirmaron haber escuchado la discusión y gritos alrededor de las 4 de la mañana. Al salir, vieron a Amaya ensangrentado y a Aguirre regresar a su casa antes de escapar.

El Dr. Roy, médico legista, constató que la víctima presentaba una herida contuso-cortante de 4cm en la mandíbula izquierda, compatible con un objeto corto-punzante. Se ordenó el levantamiento del cadáver y su traslado a la Morgue Judicial.

En la calle, sobre la calzada, encontraron una gorra blanca y negra y la hoja del cuchillo, mientras que en la casa de Aguirre se halló el mango del arma, que coincide con la hoja encontrada.

Debido a la geografía rural y de difícil acceso del lugar, se activó un operativo de búsqueda a campo traviesa, con caballería, equipos caminantes y drones, en colaboración con la Policía Rural.

En la investigación intervienen los fiscales coordinadores Iván Grassi y Francisco Micheltorena, el fiscal en turno Nicolás Schiattino y los ayudantes fiscales Roxana Fernández y Rodrigo Cabral Lozano.

La Unidad Fiscal de Delitos Especiales continúa con la reconstrucción de los hechos y la intensa búsqueda de Samuel Aguirre, con el objetivo de esclarecer el crimen y poner al joven a disposición de la Justicia.

