Atraparon a un hombre que quiso robarle la bicicleta a una menor

Un violento intento de robo ocurrió en la jornada de ayer en Villa del Milagro, donde un sujeto de 28 años, identificado como Slominski Emanuel Enrique, fue detenido tras intentar sustraerle la bicicleta a una menor de edad.

Según informaron fuentes policiales, la víctima circulaba con su bicicleta Motomel, rodado 29, cuando fue abordada por dos hombres que intentaron llevársela. Los gritos de auxilio de la menor y su pareja alertaron a los efectivos policiales, que acudieron de inmediato al lugar.

Gracias a la rápida intervención, la policía logró detener a uno de los sospechosos, quien fue reconocido por la víctima como uno de los autores del hecho.

El detenido quedó a disposición de la UFI Flagrancia, a cargo del ayudante fiscal Dr. Bruno Santiago, y se continúa con la investigación para localizar al segundo implicado en el intento de robo.