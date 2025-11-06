Cuando la humanidad es sinónimo de brutalidad: 5 casos de maltrato animal que impactaron a los sanjuaninos

Luego de que se viralizara un video en el que se observa a una jauría asesinando a un puma encadenado, ante la mirada y complicidad de un grupo de sujetos, y después de que trascendiera que un sujeto es investigado por violar a un caniche, el caso que ocurrió en Jáchal y el que habría sucedido en Pocito hicieron recordar episodios similares de maltrato animal , que fueron castigados por la Justicia.

Si bien por el momento la causa que instruye la UFI Norte no tiene detenidos y no tendría imputaciones, los hechos anteriores sirven como ejemplo de lo que podría suceder con el brutal acontecimiento que comienza a ser investigado por las autoridades; lo mismo sucedería con el caso que indaga la UFI Genérica y que da sus primeros pasos.

En ese marco, Tiempo de San Juan repasó los casos más destacados y encontró al menos 5 que concluyeron con una condena para los acusados por el delito que es castigado con un año de prisión condicional como pena máxima, según lo establece la Ley 14.346. Algunos de alto impacto, conmocionaron a los sanjuaninos y tuvieron a perros y caballos como víctimas de la brutalidad ejercida por parte de quienes ostentan el título de humanidad.

El sanjuanino que mató a cuchilladas a un perro

Horas antes de celebrarse la Navidad de 2024, el hombre que mató con un cuchillo a un perro frente a un grupo de niños en Chimbas fue condenado a un año de prisión condicional. Se trata de Roberto Paredes, quien compareció ante la justicia de Flagrancia y en el marco de un juicio abreviado aceptó la pena.

Ante la jueza Carolina Parra, Paredes, representado por la abogada María Filomena Noriega, reconoció los hechos y, con el video de las cámaras de seguridad de la zona que lo mostraron en plena acción, lo que causó indignación, fue sentenciado.

Asesinó con un palo a una perra en su jardín

El caso sucedió en Caucete, cuando en enero de este año, un sujeto estalló de furia y golpeó salvajemente a la perra de su vecino hasta matarla. El animal se hallaba en su jardín cuando este, molesto por la situación, la atacó con patadas y luego la ultimó con un escobillón. Se trata de Maximiliano Agüero, residente del Barrio Los Algarrobos, quien fue condenado a un mes y 15 días de prisión en suspenso.

La agresión fue presenciada por Susana Fernández, vecina del lugar, quien reprochó la conducta de Agüero y alertó al sistema de emergencias 911. Al lugar arribó personal policial que constató el deceso del animal y procedió a la aprehensión del acusado, que más tarde admitió el delito y recibió el castigo en un juicio abreviado.

El empleado de la Legislatura que maltrataba a su mascota

En mayo de este año, Carlos Manuel Videla, un empleado de la Legislatura Provincial, fue descubierto en el fondo de su casa cuando golpeaba a su perro. Por ello, fue denunciado ante las autoridades y al Justicia, que intervino, lo acusó por maltrato animal. Pese a que las imágenes fueron contundentes, como no tenía antecedentes recibió la probation por un plazo de dos años.

Además, el legislativo fue castigado con una multa de $500.000 destinada a asociaciones proteccionistas, como así también a realizar trabajos comunitarios en el complejo ambiental Anchipurac. Como consecuencia, la jueza Ana Carolina Parra le ordenó abstenerse de tener animales.

Maltratador de caballos al Penal de Chimbas

En junio pasado, el sujeto que azotaba violentamente a un caballo en la zona de la Costanera, en Chimbas, fue detenido por las autoridades y tras ser imputado por maltrato animal fue condenado. El mismo fue identificado como Marcelo Castro, quien fue sentenciado a a 45 días de prisión efectiva.

La condena resultó llamativa por la dureza, puesto que el criminal fue trasladado al Servicio Penitenciario para cumplir con la pena.

La faena clandestina también es maltrato animal

En el mismo mes, tres hombres identificados como Leandro Pérez, Carlos Vela y Emiliano Emanuel Sanz, fueron detenidos tras un operativo en Chimbas, donde se descubrió una faena clandestina de animales equinos.

Todos fueron castigados. Sanz y Vela recibieron una pena de 6 meses de prisión condicional, aunque en el caso de Vela se sumó una imputación por portación de arma de fuego, ya que en el lugar le encontraron una escopeta. Por este último delito, deberá pagar una multa de 10 mil pesos. Por su parte, Pérez fue condenado a un año de prisión efectiva, ya que contaba con una condena condicional. Las penas se unificaron y por ello marchó directo al Penal.

Un gaucho condenado por no cuidar a su yegua

En julio, un gaucho sanjuanino, identificado como Gustavo Esequiel Dicarlo Gordillo, fue acusado por un caso de maltrato animal y, en ese contexto, a suspensión del juicio a prueba, bajo el compromiso de pagar $30 mil como reparación simbólica, realizar tareas comunitarias y someter a un seguimiento veterinario obligatorio al animal.