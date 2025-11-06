jueves 6 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Al César Aguilar

Atacan brutalmente al jornalero de una finca de Caucete y lo mandan al hospital

El violento hecho ocurrió en la madrugada de este jueves en el departamento Caucete, cuando un jornalero fue brutalmente golpeado por dos delincuentes que lo sorprendieron mientras trabajaba en una finca.

Por Redacción Tiempo de San Juan
10

La víctima, identificada como Emiliano Agüero, de 22 años, se encontraba desempeñando tareas en una propiedad ubicada en el cruce de calles La Plata y Rastreador Calívar. Según informaron fuentes policiales, el joven advirtió la presencia de dos sujetos que se encontraban dentro del predio robando trabas de los parrales.

Lee además
con el reclamo de una familia y el apoyo de los medicos, arranco el juicio por mala praxis a una obstetra
En Tribunales

Con el reclamo de una familia y el apoyo de los médicos, arrancó el juicio por mala praxis a una obstetra
Imagen ilustrativa.
UFI Genérica

Descartaron el presunto caso de zoofilia de un metalúrgico de Pocito contra una caniche

Al intentar increparlos para que desistieran del robo, los delincuentes reaccionaron con extrema violencia y lo agredieron con las mismas trabas que estaban sustrayendo, provocándole heridas en el rostro y en distintas partes del cuerpo. Tras el ataque, además, le sustrajeron su teléfono celular antes de darse a la fuga.

Malherido, Agüero logró pedir ayuda al 911 y fue asistido por personal policial y médico. Posteriormente, fue trasladado al Hospital César Aguilar, donde recibió curaciones y quedó en observación.

Una vez recuperado, el joven radicó la denuncia en la Comisaría 37ª, mientras que la investigación quedó a cargo de la UFI Delitos contra la Propiedad, que trabaja para identificar y detener a los autores del violento hecho.

Las autoridades no descartan que los agresores integren grupos dedicados al robo de materiales en fincas de la zona rural caucetera.

Seguí leyendo

Descartaron el presunto caso de zoofilia de un metalúrgico de Pocito contra una caniche

Venía a San Juan, volcó en La Rioja, salió despedida del auto y terminó con varias lesiones

Las nenas atropelladas en una plaza de Chimbas, víctimas de un conocido delincuente que salió del Penal hace 2 meses

Salvaron a una mujer de una tragedia en un puente de Avenida de Circunvalación

Atraparon a dos ladrones de 23 y 26 años acusados de robar un celular en Rawson: ambos tienen antecedentes

Detienen a una enfermera del Hospital Marcial Quiroga por usar recetarios para hacer certificados truchos

Comienza el juicio por mala praxis contra una obstetra: fuerte apoyo de profesionales para la acusada

Interceptaron en San Juan un camión que llevaba a Chile más de 300 kilos de hojas de coca escondidos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
detienen a una enfermera del hospital marcial quiroga por usar recetarios para hacer certificados truchos
UFI Genérica

Detienen a una enfermera del Hospital Marcial Quiroga por usar recetarios para hacer certificados truchos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Detienen a una enfermera del Hospital Marcial Quiroga por usar recetarios para hacer certificados truchos
UFI Genérica

Detienen a una enfermera del Hospital Marcial Quiroga por usar recetarios para hacer certificados truchos

Se conoció la identidad de las dos menores atropelladas por un auto fuera de control en el barrio Los Toneles
En Chimbas

Se conoció la identidad de las dos menores atropelladas por un auto fuera de control en el barrio Los Toneles

Imagen ilustrativa
Posible maltrato animal

Alboroto en Pocito: investigan si un metalúrgico violó a la caniche de sus hijos

Comienza el juicio por mala praxis contra una obstetra: fuerte apoyo de profesionales para la acusada
Tribunales

Comienza el juicio por mala praxis contra una obstetra: fuerte apoyo de profesionales para la acusada

Chocó de atrás a un tractor y su moto terminó aplastada en Pocito: el motociclista sufrió heridas gravísimas
Por Vidart

Chocó de atrás a un tractor y su moto terminó aplastada en Pocito: el motociclista sufrió heridas gravísimas

Te Puede Interesar

Con el reclamo de una familia y el apoyo de los médicos, arrancó el juicio por mala praxis a una obstetra
En Tribunales

Con el reclamo de una familia y el apoyo de los médicos, arrancó el juicio por mala praxis a una obstetra

Por Redacción Tiempo de San Juan
El arrepentimiento de Marquesado.
Tras los incidentes

Marquesado le pagará los daños que le ocasionaron los hinchas al auto del periodista

Imagen ilustrativa.
UFI Genérica

Descartaron el presunto caso de zoofilia de un metalúrgico de Pocito contra una caniche

Los entretelones de las entrevistas a Fiscal General: la emoción de Senatore, la continuidad de Lozano y la reafirmación política de Baigorri
En el Anexo

Los entretelones de las entrevistas a Fiscal General: la emoción de Senatore, la "continuidad" de Lozano y la reafirmación política de Baigorri

Atacan brutalmente al jornalero de una finca de Caucete y lo mandan al hospital
Al César Aguilar

Atacan brutalmente al jornalero de una finca de Caucete y lo mandan al hospital