Atacan brutalmente al jornalero de una finca de Caucete y lo mandan al hospital

La víctima, identificada como Emiliano Agüero, de 22 años, se encontraba desempeñando tareas en una propiedad ubicada en el cruce de calles La Plata y Rastreador Calívar. Según informaron fuentes policiales, el joven advirtió la presencia de dos sujetos que se encontraban dentro del predio robando trabas de los parrales.

Al intentar increparlos para que desistieran del robo, los delincuentes reaccionaron con extrema violencia y lo agredieron con las mismas trabas que estaban sustrayendo, provocándole heridas en el rostro y en distintas partes del cuerpo. Tras el ataque, además, le sustrajeron su teléfono celular antes de darse a la fuga.

Malherido, Agüero logró pedir ayuda al 911 y fue asistido por personal policial y médico. Posteriormente, fue trasladado al Hospital César Aguilar, donde recibió curaciones y quedó en observación.

Una vez recuperado, el joven radicó la denuncia en la Comisaría 37ª, mientras que la investigación quedó a cargo de la UFI Delitos contra la Propiedad, que trabaja para identificar y detener a los autores del violento hecho.

Las autoridades no descartan que los agresores integren grupos dedicados al robo de materiales en fincas de la zona rural caucetera.