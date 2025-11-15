"Frozen", el refrescante trago musical que combina en San Juan una medida de Midel con una de Iacho

San Juan en una provincia que atesora miles de historias y momentos únicos. Y en esa lista hay que sumar ahora a ‘Frozen’, un video grabado en escenarios de la naturaleza local y que reunió por primera vez a dos referentes de la música urbana de Argentina: Midel y Iacho.

Bajo la batuta de la empresa sanjuanina Foals Producciones, estos dos tanques del trap amalgamaron sus voces e improntas para dar vida a un material que ya está dando que hablar en las diferentes plataformas.

Tras unos cuantos kilómetros recorridos por la geografía nacional y de países limítrofes, Midel e Iacho se juntaron en la provincia del Sol y del Buen Vino, donde quedaron impactados por los paisajes y por lo movilizadora y placentera que resultó la experiencia.

image

“La experiencia de haber ido a San Juan por primera vez y conocer todo su esplendor fue mágica. Filmar un videoclip en esas tierras, con tanta naturaleza alrededor, me motivaron a seguir para adelante, a trasmitirle a la gente lo hermosa y gigantesca que es nuestra Argentina”, expuso Iacho.

Siguiendo con sus sensaciones, el joven de 32 años dijo: “Estoy muy agradecido con el equipo que me acompañó y todo el cariño que me dio la gente de San Juan. ‘Frozen’ es el comienzo de una etapa nueva para mí, donde puedo demostrar y mostrar mi versatilidad para encarar todo tipo de beats a mi manera.

También vale aclarar que es el primer tema que tengo con Midel después de tantos años de amistad. La música nos unió para hacer una obra como la que pueden apreciar en nuestros canales de YouTube”.

Embed - Midel - Frozen ft Iacho (Video Oficial) [Prod By 4nalog]

Midel, por su parte, no se quedó atrás y desde el vamos reconoció que química que sintió con los rincones sanjuaninos donde se grabó el video: “Las sensaciones y las emociones que realmente ‘Frozen’ me representaron fue hermosas. Primero fue grabarlo en partes muy icónicas de San Juan. Tuve la suerte de conocer muchos lugares de San Juan que realmente me parecen increíblemente hermosos. Siento que sus lugares tiene las características de muchos lugares del país”.

“Hay una parte que me hizo acordar a Bariloche y hay otra que me hizo acordar a Salta. Realmente tiene lugar que son preciosos y visualmente son muy hermosos. Siento que los recontra supimos utilizar con la gente de Foals y con Gabi, que es el filmmaker que trabaja con Foals, al máximo muchas cosas de San Juan”, añadió el nacido en Beccar, Buenos Aires, y leyenda del ‘Quinto Escalón’.

image

En cuanto al resultado musical y artístico de ‘Frozen’, Midel también dijo lo suyo: “Me encanta, siento que tiene mucha fuerza. Siento que tiene mucho juego de palabras que tiene un mensaje detrás. No es solamente jugar con las palabras y con las rimas y ya, sino que hay un mensaje detrás de ‘Frozen’”.}

“El feat con Iacho fue increíble, siento que era la persona indicada. El tema tiene un estribillo que es como un doble estribillo. Él hace uno más cantado, por así decirlo, más melódico y yo hago uno más trapero o más rapero. La verdad que combinan muy bien”, completó.