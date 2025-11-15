sábado 15 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Video y postales

"Frozen", el refrescante trago musical que combina en San Juan una medida de Midel con una de Iacho

Dos de los grandes referentes de la música urbana a nivel nacional, eligieron la Provincia y una productora local para grabar por primera vez un video juntos. El resultado y las emociones de ambos, imperdibles

Por Jorge Balmaceda Bucci
Midel y Iacho, en la naturaleza de San Juan.

Midel y Iacho, en la naturaleza de San Juan.

San Juan en una provincia que atesora miles de historias y momentos únicos. Y en esa lista hay que sumar ahora a ‘Frozen’, un video grabado en escenarios de la naturaleza local y que reunió por primera vez a dos referentes de la música urbana de Argentina: Midel y Iacho.

Lee además
La fábrica de paneles solares en el predio de EPSE en Pocito está en pleno armado.  video
En Pocito

San Juan, a la vanguardia solar: instalarán un "cerebro climático" de la megafábrica de paneles que se viene en 2026
el arzobispado hablo y termino con los rumores: ¿que paso con la venta del terreno de avenida ignacio de la roza?
Voz oficial

El Arzobispado habló y terminó con los rumores: ¿qué pasó con la venta del terreno de Avenida Ignacio de la Roza?

Bajo la batuta de la empresa sanjuanina Foals Producciones, estos dos tanques del trap amalgamaron sus voces e improntas para dar vida a un material que ya está dando que hablar en las diferentes plataformas.

Tras unos cuantos kilómetros recorridos por la geografía nacional y de países limítrofes, Midel e Iacho se juntaron en la provincia del Sol y del Buen Vino, donde quedaron impactados por los paisajes y por lo movilizadora y placentera que resultó la experiencia.

image

“La experiencia de haber ido a San Juan por primera vez y conocer todo su esplendor fue mágica. Filmar un videoclip en esas tierras, con tanta naturaleza alrededor, me motivaron a seguir para adelante, a trasmitirle a la gente lo hermosa y gigantesca que es nuestra Argentina”, expuso Iacho.

Siguiendo con sus sensaciones, el joven de 32 años dijo: “Estoy muy agradecido con el equipo que me acompañó y todo el cariño que me dio la gente de San Juan. ‘Frozen’ es el comienzo de una etapa nueva para mí, donde puedo demostrar y mostrar mi versatilidad para encarar todo tipo de beats a mi manera.

También vale aclarar que es el primer tema que tengo con Midel después de tantos años de amistad. La música nos unió para hacer una obra como la que pueden apreciar en nuestros canales de YouTube”.

Embed - Midel - Frozen ft Iacho (Video Oficial) [Prod By 4nalog]

Midel, por su parte, no se quedó atrás y desde el vamos reconoció que química que sintió con los rincones sanjuaninos donde se grabó el video: “Las sensaciones y las emociones que realmente ‘Frozen’ me representaron fue hermosas. Primero fue grabarlo en partes muy icónicas de San Juan. Tuve la suerte de conocer muchos lugares de San Juan que realmente me parecen increíblemente hermosos. Siento que sus lugares tiene las características de muchos lugares del país”.

“Hay una parte que me hizo acordar a Bariloche y hay otra que me hizo acordar a Salta. Realmente tiene lugar que son preciosos y visualmente son muy hermosos. Siento que los recontra supimos utilizar con la gente de Foals y con Gabi, que es el filmmaker que trabaja con Foals, al máximo muchas cosas de San Juan”, añadió el nacido en Beccar, Buenos Aires, y leyenda del ‘Quinto Escalón’.

image

En cuanto al resultado musical y artístico de ‘Frozen’, Midel también dijo lo suyo: “Me encanta, siento que tiene mucha fuerza. Siento que tiene mucho juego de palabras que tiene un mensaje detrás. No es solamente jugar con las palabras y con las rimas y ya, sino que hay un mensaje detrás de ‘Frozen’”.}

“El feat con Iacho fue increíble, siento que era la persona indicada. El tema tiene un estribillo que es como un doble estribillo. Él hace uno más cantado, por así decirlo, más melódico y yo hago uno más trapero o más rapero. La verdad que combinan muy bien”, completó.

Temas
Seguí leyendo

De pasillos a oficinas: la curiosa remodelación en el edificio judicial más famoso de San Juan

Cuánto debe invertir San Juan en planes de salud que antes cubría Nación

En San Juan, los empresarios aún no miden el impacto del acuerdo de EEUU con Argentina, pero hay algunos temores

San Juan sumó otras tres medallas en los Juegos Binacionales

En pleno centro de San Juan, encontraron a una mujer desaparecida

Este viernes se vive la Noche de las Vinotecas 2025: la fiesta federal del vino argentino, en San Juan

La "casita de chocolate" sanjuanina ya está a la venta: cuánto vale y las hermosas fotos de su interior

Baigorrí, fiscal General: tras la asunción, se abre la carrera por otro sillón clave en la Justicia sanjuanina

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el sorpresivo me gusta de maxi lopez en una publicacion contra la china suarez
Guerra mediática

El sorpresivo "me gusta" de Maxi López en una publicación contra la China Suárez

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Muere un motociclista tras protagonizar un fuerte choque en Pocito
Tragedia

Muere un motociclista tras protagonizar un fuerte choque en Pocito

Alerta amarilla en San Juan: tormentas, granizo y fuertes ráfagas
Clima

Alerta amarilla en San Juan: tormentas, granizo y fuertes ráfagas

Por estas bebidas, un policía fue condenado a 2 años de prisión en suspenso.
Uniformado corrupto

Un policía sanjuanino fue condenado por coimear dos packs de gaseosas y otro de "Fernandito" en un control vial de Jáchal

¡Escuchalo! El audio made in Caucete que llegó a las redes y anda por todas partes
Video

¡Escuchalo! El audio made in Caucete que llegó a las redes y "anda por todas partes"

Rawson: un intento de robo terminó con un policía herido y el delincuente descontrolado en la comisaría
Peligroso

Rawson: un intento de robo terminó con un policía herido y el delincuente descontrolado en la comisaría

Te Puede Interesar

Midel y Iacho, en la naturaleza de San Juan. video
Video y postales

"Frozen", el refrescante trago musical que combina en San Juan una medida de Midel con una de Iacho

Por Jorge Balmaceda Bucci
General Belgrano, el prócer de Media Agua que tiene jugadores de la villa y mete miedo en el Regional Amateur video
Paso arrollador

General Belgrano, el 'prócer' de Media Agua que tiene jugadores de la villa y mete miedo en el Regional Amateur

Dos operativos realizados en los últimos 15 días que involucraron la caza de suris generó alarma e inquietud sobre estas aves. (Imagen ilustrativa)
Especie poco conocida

Caza de suri cordillerano en San Juan: para qué los atrapan, cómo y los detalles de los últimos dos operativos

Muere un motociclista tras protagonizar un fuerte choque en Pocito
Tragedia

Muere un motociclista tras protagonizar un fuerte choque en Pocito

Por la camiseta, por los colores y por su gente: San Martín va por la permanencia en un duelo decisivo en el Minella
Tiempo en Mar del Plata

Por la camiseta, por los colores y por su gente: San Martín va por la permanencia en un duelo decisivo en el Minella