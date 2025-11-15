sábado 15 de noviembre 2025

Guerra mediática

El sorpresivo "me gusta" de Maxi López en una publicación contra la China Suárez

El ex de Wanda Nara y ahora participante de MasterChef Celebrity tuvo un actitud en redes sociales que dejó atónitos a los fanáticos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un “me gusta” de Maxi López en un posteo contra la China Suárez explotó en redes sociales en las últimas horas. Los internautas marcaron esta actitud como una postura inesperada del ex de Wanda Nara, en medio de los problemas mediáticos y judiciales que tiene la empresaria con Mauro Icardi.

Tras años de desencuentros y declaraciones cruzadas por la relación de Wanda con el delantero del Galatasaray, la dinámica cambió: hoy, López y su exesposa mantienen un vínculo más cercano y coordinado, sobre todo mientras crece la tensión con Icardi en las cuestiones vinculadas a la tenencia y cuidado de las hijas en común.

Cuál es el posteo que le dio “me gusta” Maxi López

La publicación en cuestión circuló en Instagram y simulaba el formato de un chiste teatral en tres actos sobre la vida sentimental de la China Suárez. Sobre un fondo negro y letras en blanco y verde, se leía: “Primer acto: La china le roba el marido a Eugenia Tobal. Segundo acto: La china le roba el marido a Pampita. Tercer acto: La china le roba el marido a Wanda Nara. ¿Cómo se llama la obra? China Zorrilla”. La respuesta destacada en verde vincula, con ironía y doble sentido, al apodo artístico de una leyenda argentina con el apodo mediático que la opinión pública asigna a Suárez. Debajo, la expresión “Coherencia por favor” refuerza el tono lapidario de la publicación.

image

En la misma imagen se evidencia que Maxi López, desde su cuenta verificada “officialmaxilopez”, dejó el “me gusta” destacado en rojo, sumando así su aval público y bromeando, por primera vez de manera explícita, sobre el recorrido sentimental y las polémicas públicas vinculadas a la actriz. La acción fue inmediatamente advertida por usuarios y medios, generando una nueva oleada de debates sobre la toma de posición de López, el respaldo a Wanda Nara y la forma en que los protagonistas de esta historia tejen, a través de gestos digitales, sus alianzas y distancias en la vida real y bajo el ojo de las redes sociales.

