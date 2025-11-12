miércoles 12 de noviembre 2025

Reencuentro

Valentina Cervantes mostró la sorpresa con la que la esperaba Enzo Fernández en Londres

Luego de su polémica salida de MasterChef Celebrity, la modelo voló a la capital inglesa con sus hijos para reencontrarse con el futbolista de la selección.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El reencuentro más esperado. Valentina Cervantes, después de su polémica salida de MasterChef Celebrity, viajó a Inglaterra y mostró la tierna sorpresa con la que Enzo Fernández la recibió. La noticia conmovió a miles, pero las preguntas surgieron a su alrededor. ¿Cómo fue el camino y cuál es la verdad detrás de los rumores?

Todo comenzó con una ola de especulaciones que sacudió las redes sociales argentinas. La modelo, influencer y ex participante del reality, abandonó el programa conducido por Wanda Nara en medio de señalamientos públicos y comentarios cruzados. Se dijo que una supuesta tensión entre ambas se había gestado, especialmente después de que trascendiera que la conductora le habría enviado mensajes directos al futbolista, pareja de Valentina. ¿Había celos, enojo, desconfianza? Las preguntas sobrevolaban la vida mediática de la ex concursante, mientras los fans intentaban adivinar el verdadero motivo de su partida.

image

Las cámaras captaron el desmentido. Wanda, de manera directa, ante todas las miradas, negó cualquier tipo de intromisión o fricción: “Nada de lo que se dice es cierto”, afirmó la conductora delante de los presentes y las cámaras, sorprendiendo incluso a la propia Valentina. La tensión mediática no se relajó: durante la despedida del programa, surgieron nuevas versiones. Se filtró que La Joaqui, compañera de Cervantes, habría salido en defensa de la influencer y protagonizado una fuerte discusión al aire con Wanda. La conductora, esta vez en la red social X, volvió a desmentir públicamente el episodio. Sin embargo, una reacción ambigua por parte de la trapera dejó sembrada la duda. ¿Quién dice la verdad? ¿Se sabrá algún día lo que realmente ocurrió en aquel estudio de televisión esa jornada movida?

Con rumores creciendo como espuma, Valentina optó por priorizar a su familia. Tomó una decisión definitiva. Junto a su hijo Benjamín partió rumbo a Inglaterra, donde Enzo Fernández, flamante jugador del Chelsea, la esperaba con los brazos abiertos. La travesía, lejos de esconderse, fue compartida paso a paso en las redes sociales.

Una vez en Inglaterra, lo que sucedió fue un bálsamo para todos quienes la siguen. En sus historias de Instagram, Cervantes mostró la escena que conmovió a sus seguidores: una entrada repleta de globos dorados, regalos pensados especialmente para los niños, una lujosa bolsa de Louis Vuitton y un ramo gigante de flores frescas. “Así nos reciben”, escribió emocionada, junto a un emoji de corazón. Enzo Fernández había preparado cada detalle, al demostrar un cariño sin reservas. Una imagen de familia y reencuentro, lejos de los flashes y las cámaras del escándalo.

Pero antes del arribo, la ternura ya había conquistado a sus más de tres millones de seguidores. Durante el vuelo, la propia Valentina compartió varios videos de su hijo menor, Benjamín. En las grabaciones —una vía directa a la intimidad familiar— el pequeño, de apenas dos años, explora el avión. Baila, canta, juega y sonríe con frescura, convirtiendo el espacio en su propio escenario. Ella, detrás de cámara, acompaña sus travesuras con emojis de risa y corazón, dejando que la vida cotidiana diga más que cualquier comentario.

En una segunda secuencia publicada minutos después, Benjamín aparece sentado, entonando el “Feliz cumpleaños” con una mezcla de timidez y alegría. Valentina, fiel a su estilo, bromeó: “Por si algún pasajero del avión hoy cumple años”. La complicidad entre madre e hijo desbordó ternura y risas, y dejó un mensaje claro: más allá de las turbulencias mediáticas, hay una vida real llena de momentos genuinos.

¿Puede una madre, una influencer y exparticipante de reality, reinventar su historia en medio de la tormenta de rumores? Valentina Cervantes dio una respuesta contundente sin palabras grandilocuentes ni discursos victimistas. Eligió mostrar la familia, el viaje, la risa y el reencuentro. Eligió ser, simplemente, ella misma.

