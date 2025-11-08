Eugenia Tobal, ¿se va de MasterChef Celebrity?: qué dijo la actriz ante los rumores

En los últimos días se dio a conocer que Eugenia Tobal tenía decidido irse de MasterChef Celebrity Argentina . Esta decisión fue tras una supuesta y fuerte discusión que tuvo con uno de los jurados, precisamente, Germán Martitegui.

La actriz tenía la decisión tomada y su salida era inminente, ya que habría recibido una frase agresiva por parte de este jurado. No había negociación, ella iba a irse.

Fue el propio Ángel De Brito quien tiró la bomba al aire de LAM: "La próxima renuncia de MasterChef es una señora. Está harta de algunos dichos del jurado y hubo uno que fue el colmo", comenzó el incógnito.

Ahora, ¿qué dijo Eugenia Tobal sobre esta situación?

Sin embargo, Tobal no tardó en responder -y lo hizo de la forma más elocuente posible- desde sus redes sociales. A través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, la actriz compartió una imagen de sus seis empanadas de cuadril con salsa criolla, junto al mensaje: "¡¡¡Mis 6 empanadas!!! ¡¡¡Con muy buena devolución!!! Muchas gracias @masterchefargentina".

La publicación de Eugenia Tobal llegó justo en el momento en que los rumores sobre supuestas tensiones en el programa comenzaban a multiplicarse, dejando en claro que no hubo tal conflicto y que su participación en el reality continúa con total normalidad.