sábado 8 de noviembre 2025

Rumores

Eugenia Tobal, ¿se va de MasterChef Celebrity?: qué dijo la actriz ante los rumores

En los últimos días se viralizó que Eugenia Tobal tuvo un encontronazo con uno de los jurados del reality y que desde ese momento ya no quiere estar más en el programa emitido por Telefe.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Eugenia Tobal

Eugenia Tobal

La actriz tenía la decisión tomada y su salida era inminente, ya que habría recibido una frase agresiva por parte de este jurado. No había negociación, ella iba a irse.

Fue el propio Ángel De Brito quien tiró la bomba al aire de LAM: "La próxima renuncia de MasterChef es una señora. Está harta de algunos dichos del jurado y hubo uno que fue el colmo", comenzó el incógnito.

image

Ahora, ¿qué dijo Eugenia Tobal sobre esta situación?

Sin embargo, Tobal no tardó en responder -y lo hizo de la forma más elocuente posible- desde sus redes sociales. A través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, la actriz compartió una imagen de sus seis empanadas de cuadril con salsa criolla, junto al mensaje: "¡¡¡Mis 6 empanadas!!! ¡¡¡Con muy buena devolución!!! Muchas gracias @masterchefargentina".

La publicación de Eugenia Tobal llegó justo en el momento en que los rumores sobre supuestas tensiones en el programa comenzaban a multiplicarse, dejando en claro que no hubo tal conflicto y que su participación en el reality continúa con total normalidad.

