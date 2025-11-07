viernes 7 de noviembre 2025

A preparar el arroz

¿Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, rumbo al altar?: la frase de la cantante que lo confirmaría

Tras la reconciliación de La Triple T con el campeón del mundo, se viene hablando de casamiento e incluso la cantante publicó fotos del momento en el que habría recibido la propuesta.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Tini Stoessel y Rodrigo de Paul estarían próximos a pasar por el altar.

Mientras vive un pico profesional con su exitoso festival Futttura en Tecnópolis, un repaso por sus distintas eras, Tini Stoessel también navega las aguas de su vida personal. Tras reconciliarse este año con Rodrigo De Paul, los rumores de boda escalaron, incluso con fotos que presuntamente mostraban el momento de la propuesta. Aunque hace días se rumoreó que pospuso su boda, la artista acaba de dar, ante una pregunta directa, una respuesta que todos repiten.

Tini Stoessel y la misteriosa frase que confirmó su boda con Rodrigo De Paul

Fue en el marco de su festival Futttura, durante uno de esos cálidos intercambios con el público que caracterizan sus shows, que surgió el tema. En un clima distendido y entre gritos, Tini manejaba el diálogo con soltura: “¿Qué más, qué más? ¿Qué pregunta queda para responder? Ordeno porque sino se arma el verdadero quilombo”. Sabiendo qué es lo que todos querían preguntarle, ella misma adivinó cuál era la próxima pregunta: “¿Te vas a casar?”, dijo en tono de broma, pero mandándose al frente.

Frente a la consulta directa, sin inmutarse y con una calma que contrastaba con la expectativa general, Tini lanzó la frase que ahora recorre cada rincón de su fandom y que deja la puerta abierta a cualquier interpretación: “No no no no”, repitió, entre risas, pero más que una negativa, fue un intento de guardarse la respuesta.

Tras tentarse, La Triple T le dijo a sus fans: “Me cuidan… Se viene…”, generando más incertidumbre en un mar de rumores, aunque para las presentes en la conferencia, gritando tras su broma, y para el resto de los fans, el secreto a voces no es más que una confirmación de la boda. ¿La anunciarán, o mantendrán todo en secreto para sus íntimos?

La relación de la cantante con el futbolista siempre fue un torbellino de rumores, confirmaciones tácitas y silencios que hablan más que las palabras. Después de su reencuentro, se sumaron la convivencia entre giras y compromisos deportivos, y con ello, los comentarios sobre una posible boda íntima pero con todo el brillo que merece una figura de su talla. El misterio se alimentaba a diario.

Con el correr de los meses, las filtraciones sobre supuestos planes, fechas y detalles de organización no pararon. Sin una confirmación oficial, el ida y vuelta mediático era constante. La pregunta en el concierto, lejos de apaciguar las aguas, echó más leña al fuego, transformando un simple intercambio en el tema del día en redes y programas de espectáculos.

FUENTE: Crónica

