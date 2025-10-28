martes 28 de octubre 2025

Arrasando

Tini Stoessel anunció nuevas fechas de Futttura en Tecnopolis y en el interior del país: cuándo y dónde se presentará

Luego del inicio de FUTTTURA el pasado sábado 25 de octubre, Tini anunció que suma el 16 de noviembre. Además, llegará a ciudades del interior de nuestro país y a países como Chile, Uruguay y Paraguay. Los detalles.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Tini Stoessel anunció este lunes 28 de octubre que hay una nueva fecha en Tecnopolis y también dio detalles de sus próximos shows en varias provincias argentinas y en el exterior.

Tras eel inicio de FUTTTURA el pasado sábado 25 de octubre con un espectáculo increíble donde fue ovacionada por sus fans, Tini anunció que suma el 16 de noviembre en el mismo escenario donde se disfruta de un festival con todo lo relacionado a la artista, desde Violetta hasta hoy. Además, llegará a ciudades del interior de nuestro país y a países como Chile, Uruguay y Paraguay.

En cuanto a las siguientes fechas programadas para 2026, Tini anunció que el 6 de febrero estará en Santiago de Chile (Chile), el 21 de febrero en Montevideo (Uruguay), el 8 de marzo seguirá en Asunción (Paraguay), el 21 de marzo estará en Córdoba (Argentina) y el 1 de abril en Tucumán (Argentina).

Las nuevas fechas del show de Tini Stoessel con Futttura

image

Tini debió reprogramar el primer show, pautado para el viernes 24 de octubre debido a las fuertes lluvias y el alerta meteorológico. Con lágrimas en los ojos, la artista comunicó la noticia un día antes. El sábado 25, el temporal casi frenar el inicio de FUTTTURA, pero los organizadores hicieron lo posible para que finalmente el recital pudiera brindarse. Había muchos fans a la espera del comunicado oficial.

Con todo reprogramado, y algunas cuestiones que debieron modificarse de manera obligada, el show de Tini fue una locura total. Un impactante montaje con tres escenarios grandes y un cuarto donde la artista terminó muy cerca de sus seguidores. Lágrimas, risas, pogo y manos de un lado para el otro para coronar a la gran artista argentina.

