Llegan los Martín Fierro del Streaming y estos son los nominados

Este año parece que APTRA no quiso quedar afuera del auge de las múltiples propuestas en plataforma y el 14 de diciembre en el Centro de Convencido es de Buenos Aires se llevará a cabo un el Martín Fierro del Streaming . Con polémica de por medio, este miércoles se conocieron las ternas.

La polémica se dio por un aparente error de comunicación que existió entre Olga y Luzu. Fue Ángel de Brito quien destapó la olla al asegurar que el único canal que no había confirmado su participación durante los anuncios de los ternados era el que está bajo la conducción de Nicolás Occhiato. Tras esto, el hombre de Luzuriaga hizo su descargo en redes con pruebas, argumentando que no era un rechazo, sino que no habían sido convocados siquiera.

Ante esto, Migue Granado, de Olga, reconoció públicamente que su equipo estuvo errado. “Nosotros queríamos que todos cuenten las ternas para que no sientan que es un evento de Olga, para que lo sintamos de todos”, comentó.

Finalmente, con esta grieta de por medio, este miércoles pasado el mediodía Olga, La casa, AZZ, Bondi y Blender anunciaron cinco ternas cada uno. A lo largo del día, Gelatina y Streams Telefe harán diferentes anuncios por sus señales. Por su parte, Vorterix y Luzu TV eligieron quedarse al margen.

La lista de nominados hasta el momento

Conducción Masculina

Luquitas Rodríguez - Vorterix

Tomás Rebord - Blender

Migue Granados - Olga

Nicolás Occhiato - Luzu TV

Ángel de Brito - Bondi

Pedro Rosemblat - Gelatina

Conducción Femenina

Nati Jota - Olga

Malena Pichot - Futurock

Paula Chaves - Olga

Vicky Garabal - Luzu TV

La Tora- Luzu TV & Streams Telefe

Sofi Martínez - Streams Telefe

Co-conducción Masculina

Juan Ruffo - Blender

Germán Beder - Vorterix

Damián Betular - Olga

Marcos Aramburu - Gelatina

Santi Talledo - Luzu TV

Sebastián Manzoni - La casa streaming

Voz periodística

Iván Schargrodsky - Cenital

Luciana Geuna - Olga

Flor Halfon - Gelatina

Esteban Trebucq - Bondi

Carolina Amoroso - Infobae

Gonzalo Aziz - La casa streaming

Voz periodística deportiva

Pablo Giralt - Mobile Sports

Nani Senra - AZZ

Gastón Edul - Olga

Seba Varela del Río - Vorterix & AFA Estudio

Flavio Azzaro - AZZ

Octavio Gencarelly - Gelatina

Diego Díaz - Picadito TV

Columnista

Paulo Kablan - Olga

Rolando Barbano - Luzu TV

Iván Schargrodsky - Blender

Emiliano Goggia - Gelatina

Naty Maldini - Futurock

Sebastián de Caro - Gelatina

Talento revelación

Tomás Limansky - Gelatina

Anacleta - Blender

Ángela Torres - Luzu TV

Marcos Giles - Vorterix y Luzu TV

Luli González - Olga

Lola Latorre - La Casa Streaming

Dupla del año

Paula Chaves y Luli González - Olga

Germán Beder y Joaco Cavanna - Vorterix

Momi Giardina y Santi Talledo - Luzu TV

Pepe Ochoa y Fefe Bongiorno - Bondi

Tomás Quintín Palma y Marcos Aramburu - Gelatina

Marcos Giles y Ángela Torres - Luzu TV

Figura humorística del streaming

Malena Guinzburg - Vorterix

Charo López - Gelatina

Noe Custodio - Olga & Gelatina

Momi Giardina - Luzu TV

Anita Espósito - Luzu TV

Anacleta - Blender

Interés general

Nadie dice nada - Luzu TV

Paren la mano - Vorterix

Hay algo ahí - Blender

Furia bebé - Futurock

TDT - Olga

Story Time - Bondi

Actualidad

Ángel responde - Bondi

El ejército de la mañana - Bondi

Resu en vivo - Resumido

Desayuno intermitente - Blender

Ya fue todo - Jotax

Elijo creer - Gelatina

La posta - Stream Room TV Pública

Informativo

Segurola y Habana - Futurock

Paraíso Fiscal - Olga

La Mañana - Infobae

Corco Freak - Gelatina

Tiempo Libre - La casa streaming

Tremenda mañana - Bondi

Divino Tesoro - Murad

Político

540 - Cenital

La misa - Carajo

Data clave - Carnaval

Mate central - Mate

Multiverso Fantino - Neura

Industria Nacional - Gelatina

Musical

Esto es ¡Fa!

Algo de música - Luzu TV

Un poco de ruido

FM Luzu

Soundtrash - Blender

Origamix - Somos Origamix & Gelatina

Volverme loco - Bombo TV

El más border del streaming

Patria y familia - Luzu TV

Lo del Turco - La canchita TV

El fin del mundo - Olga

Programa federal

Para el universo - Universo TV (Córdoba)

Cabaret Voltaire - Brindis (Rosario)

Flojo de papeles - Floyd TV (Mendoza)

Dolar Blue - La casa del streaming (Misiones)

Mejor producción integral

Olga

Luzu TV

Gelatina

Blender

Vorterix

Bondi

Transmisión especial musical

Gracias Mercedes - Olga

Un día rosarino - Olga

2° aniversario - Olga

Tini - La casa streaming

Gelatón - Gelatina

El baile más grande del universo - Universo TV

Mejor contenido On Demand

La cruda - Olga

Así somos - Luzu TV

El Galpón - Vorterix

Esto es cine - Blender

Banquete - Olga

Una buena excusa - Gelatina

Además, se anunciaron dos premios que serán votados por el público en las redes sociales: Mejor comunidad y Mejor clip viral. Hasta ahora, no está claro quienes entran en competencia en estas categorías.