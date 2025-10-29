miércoles 29 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Todos por la estatuilla

Llegan los Martín Fierro del Streaming y estos son los nominados

La polémica del streaming llegó a los Martín Fierro que se palpitan con fecha confirmada. Este miércoles dieron a conocer los nominados, con algunas sorpresas en las ternas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Este año parece que APTRA no quiso quedar afuera del auge de las múltiples propuestas en plataforma y el 14 de diciembre en el Centro de Convencido es de Buenos Aires se llevará a cabo un el Martín Fierro del Streaming. Con polémica de por medio, este miércoles se conocieron las ternas.

Lee además
recupero una foto inedita de maradona despues de 30 anos y se volvio viral
Redes

Recuperó una foto inédita de Maradona después de 30 años y se volvió viral
asi es el trailer del documental sobre el asesinato de fernando baez sosa: cuando se estrena y por donde verlo
Cuenta regresiva

Así es el tráiler del documental sobre el asesinato de Fernando Báez Sosa: cuándo se estrena y por dónde verlo

La polémica se dio por un aparente error de comunicación que existió entre Olga y Luzu. Fue Ángel de Brito quien destapó la olla al asegurar que el único canal que no había confirmado su participación durante los anuncios de los ternados era el que está bajo la conducción de Nicolás Occhiato. Tras esto, el hombre de Luzuriaga hizo su descargo en redes con pruebas, argumentando que no era un rechazo, sino que no habían sido convocados siquiera.

Ante esto, Migue Granado, de Olga, reconoció públicamente que su equipo estuvo errado. “Nosotros queríamos que todos cuenten las ternas para que no sientan que es un evento de Olga, para que lo sintamos de todos”, comentó.

Finalmente, con esta grieta de por medio, este miércoles pasado el mediodía Olga, La casa, AZZ, Bondi y Blender anunciaron cinco ternas cada uno. A lo largo del día, Gelatina y Streams Telefe harán diferentes anuncios por sus señales. Por su parte, Vorterix y Luzu TV eligieron quedarse al margen.

La lista de nominados hasta el momento

Conducción Masculina

  • Luquitas Rodríguez - Vorterix
  • Tomás Rebord - Blender
  • Migue Granados - Olga
  • Nicolás Occhiato - Luzu TV
  • Ángel de Brito - Bondi
  • Pedro Rosemblat - Gelatina

Conducción Femenina

  • Nati Jota - Olga
  • Malena Pichot - Futurock
  • Paula Chaves - Olga
  • Vicky Garabal - Luzu TV
  • La Tora- Luzu TV & Streams Telefe
  • Sofi Martínez - Streams Telefe

Co-conducción Masculina

  • Juan Ruffo - Blender
  • Germán Beder - Vorterix
  • Damián Betular - Olga
  • Marcos Aramburu - Gelatina
  • Santi Talledo - Luzu TV
  • Sebastián Manzoni - La casa streaming

Voz periodística

  • Iván Schargrodsky - Cenital
  • Luciana Geuna - Olga
  • Flor Halfon - Gelatina
  • Esteban Trebucq - Bondi
  • Carolina Amoroso - Infobae
  • Gonzalo Aziz - La casa streaming

Voz periodística deportiva

  • Pablo Giralt - Mobile Sports
  • Nani Senra - AZZ
  • Gastón Edul - Olga
  • Seba Varela del Río - Vorterix & AFA Estudio
  • Flavio Azzaro - AZZ
  • Octavio Gencarelly - Gelatina
  • Diego Díaz - Picadito TV

Columnista

  • Paulo Kablan - Olga
  • Rolando Barbano - Luzu TV
  • Iván Schargrodsky - Blender
  • Emiliano Goggia - Gelatina
  • Naty Maldini - Futurock
  • Sebastián de Caro - Gelatina

Talento revelación

  • Tomás Limansky - Gelatina
  • Anacleta - Blender
  • Ángela Torres - Luzu TV
  • Marcos Giles - Vorterix y Luzu TV
  • Luli González - Olga
  • Lola Latorre - La Casa Streaming

Dupla del año

  • Paula Chaves y Luli González - Olga
  • Germán Beder y Joaco Cavanna - Vorterix
  • Momi Giardina y Santi Talledo - Luzu TV
  • Pepe Ochoa y Fefe Bongiorno - Bondi
  • Tomás Quintín Palma y Marcos Aramburu - Gelatina
  • Marcos Giles y Ángela Torres - Luzu TV

Figura humorística del streaming

  • Malena Guinzburg - Vorterix
  • Charo López - Gelatina
  • Noe Custodio - Olga & Gelatina
  • Momi Giardina - Luzu TV
  • Anita Espósito - Luzu TV
  • Anacleta - Blender

Interés general

  • Nadie dice nada - Luzu TV
  • Paren la mano - Vorterix
  • Hay algo ahí - Blender
  • Furia bebé - Futurock
  • TDT - Olga
  • Story Time - Bondi

Actualidad

  • Ángel responde - Bondi
  • El ejército de la mañana - Bondi
  • Resu en vivo - Resumido
  • Desayuno intermitente - Blender
  • Ya fue todo - Jotax
  • Elijo creer - Gelatina
  • La posta - Stream Room TV Pública

Informativo

  • Segurola y Habana - Futurock
  • Paraíso Fiscal - Olga
  • La Mañana - Infobae
  • Corco Freak - Gelatina
  • Tiempo Libre - La casa streaming
  • Tremenda mañana - Bondi
  • Divino Tesoro - Murad

Político

  • 540 - Cenital
  • La misa - Carajo
  • Data clave - Carnaval
  • Mate central - Mate
  • Multiverso Fantino - Neura
  • Industria Nacional - Gelatina

Musical

  • Esto es ¡Fa!
  • Algo de música - Luzu TV
  • Un poco de ruido
  • FM Luzu
  • Soundtrash - Blender
  • Origamix - Somos Origamix & Gelatina
  • Volverme loco - Bombo TV

El más border del streaming

  • Patria y familia - Luzu TV
  • Lo del Turco - La canchita TV
  • El fin del mundo - Olga

Programa federal

  • Para el universo - Universo TV (Córdoba)
  • Cabaret Voltaire - Brindis (Rosario)
  • Flojo de papeles - Floyd TV (Mendoza)
  • Dolar Blue - La casa del streaming (Misiones)

Mejor producción integral

  • Olga
  • Luzu TV
  • Gelatina
  • Blender
  • Vorterix
  • Bondi

Transmisión especial musical

  • Gracias Mercedes - Olga
  • Un día rosarino - Olga
  • 2° aniversario - Olga
  • Tini - La casa streaming
  • Gelatón - Gelatina
  • El baile más grande del universo - Universo TV

Mejor contenido On Demand

  • La cruda - Olga
  • Así somos - Luzu TV
  • El Galpón - Vorterix
  • Esto es cine - Blender
  • Banquete - Olga
  • Una buena excusa - Gelatina

Además, se anunciaron dos premios que serán votados por el público en las redes sociales: Mejor comunidad y Mejor clip viral. Hasta ahora, no está claro quienes entran en competencia en estas categorías.

Temas
Seguí leyendo

Darío Barassi, inmensamente feliz con su encuentro con Lionel Messi: "Creo que me hice un poco de pis"

Lourdes Fernández volvió a defender a su expareja mientras hablaba con Fabiana Cantilo: qué dijo

Los Tekis traen su "Experiencia Carnaval" a San Juan: música, colores y fiesta para este próximo sábado

La Camerata San Juan vuelve a cantarle al sol en el Chalet Cantoni

La Bandana, Lourdes Fernández, habló sobre la detención de su pareja

Quién fue el segundo eliminado de MasterChef Celebrity

'San Juan celebra la Cuyanía' vivirá su 5ª edición en los jardines del Auditorio Juan Victoria

Tini Stoessel anunció nuevas fechas de Futttura en Tecnopolis y en el interior del país: cuándo y dónde se presentará

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
los tekis traen su experiencia carnaval a san juan: musica, colores y fiesta para este proximo sabado
Peña carnavalera

Los Tekis traen su "Experiencia Carnaval" a San Juan: música, colores y fiesta para este próximo sábado

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Tragedia: murió Sebastián Peña en un violento choque frontal en plena ruta
Siniestro fatal

Tragedia: murió Sebastián Peña en un violento choque frontal en plena ruta

Imagen archivo
Lamentable

Santa Lucía: fue al hospital por un dolor en el pecho, le dijeron que era muscular y murió horas después mientras trabajaba

Una conocida locutora sanjuanina protagonizó un violento choque en Capital
Delitos Especiales

Una conocida locutora sanjuanina protagonizó un violento choque en Capital

Imagen ilustrativa
Parientes bajo sospechas

Un policía sanjuanino, su hermano y su padre son investigados por los abusos contra dos niñas

La fabrica de paneles solares de San Juan tiene hace años el edificio y máquinas montadas en su interior. Ahora llega la máquina que permitirá abrirla.
Lo que se viene

Con la máquina de 100 toneladas llegando, asoma en San Juan el negocio solar que promete 800.000 paneles anuales y que mira a Estados Unidos

Te Puede Interesar

Marcelo Álvarez durante su anterior gestión. 
Comicios

Marcelo Álvarez buscará volver a la presidencia del Foro de Abogados de San Juan

Por Ana Paula Gremoliche
Imagen ilustrativa
En Alto de Sierra

Identificaron al hombre fallecido en una finca en Santa Lucía y confirmaron la causa de muerte

El chimbero campeón del kick boxing.
Entretiempo

El chimbero que empezó kick boxing por su hijo y se convirtió en campeón Sudamericano en tierra chilena

Ya podés escuchar el capítulo XXIV de Historias del Crimen en Spotify: Caputo, del asesinato a la inmortalidad
Podcast de Tiempo

Ya podés escuchar el capítulo XXIV de Historias del Crimen en Spotify: Caputo, del asesinato a la inmortalidad

Una conductora pasó el rojo y provocó un fuerte choque cerca del Centro Cívico
En Capital

Una conductora pasó el rojo y provocó un fuerte choque cerca del Centro Cívico