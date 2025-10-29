Llegan los Martín Fierro del Streaming y estos son los nominados

Este año parece que APTRA no quiso quedar afuera del auge de las múltiples propuestas en plataforma y el 14 de diciembre en el Centro de Convencido es de Buenos Aires se llevará a cabo un el Martín Fierro del Streaming. Con polémica de por medio, este miércoles se conocieron las ternas.
La polémica se dio por un aparente error de comunicación que existió entre Olga y Luzu. Fue Ángel de Brito quien destapó la olla al asegurar que el único canal que no había confirmado su participación durante los anuncios de los ternados era el que está bajo la conducción de Nicolás Occhiato. Tras esto, el hombre de Luzuriaga hizo su descargo en redes con pruebas, argumentando que no era un rechazo, sino que no habían sido convocados siquiera.
Ante esto, Migue Granado, de Olga, reconoció públicamente que su equipo estuvo errado. “Nosotros queríamos que todos cuenten las ternas para que no sientan que es un evento de Olga, para que lo sintamos de todos”, comentó.
Finalmente, con esta grieta de por medio, este miércoles pasado el mediodía Olga, La casa, AZZ, Bondi y Blender anunciaron cinco ternas cada uno. A lo largo del día, Gelatina y Streams Telefe harán diferentes anuncios por sus señales. Por su parte, Vorterix y Luzu TV eligieron quedarse al margen.
La lista de nominados hasta el momento
Conducción Masculina
- Luquitas Rodríguez - Vorterix
- Tomás Rebord - Blender
- Migue Granados - Olga
- Nicolás Occhiato - Luzu TV
- Ángel de Brito - Bondi
- Pedro Rosemblat - Gelatina
Conducción Femenina
- Nati Jota - Olga
- Malena Pichot - Futurock
- Paula Chaves - Olga
- Vicky Garabal - Luzu TV
- La Tora- Luzu TV & Streams Telefe
- Sofi Martínez - Streams Telefe
Co-conducción Masculina
- Juan Ruffo - Blender
- Germán Beder - Vorterix
- Damián Betular - Olga
- Marcos Aramburu - Gelatina
- Santi Talledo - Luzu TV
- Sebastián Manzoni - La casa streaming
Voz periodística
- Iván Schargrodsky - Cenital
- Luciana Geuna - Olga
- Flor Halfon - Gelatina
- Esteban Trebucq - Bondi
- Carolina Amoroso - Infobae
- Gonzalo Aziz - La casa streaming
Voz periodística deportiva
- Pablo Giralt - Mobile Sports
- Nani Senra - AZZ
- Gastón Edul - Olga
- Seba Varela del Río - Vorterix & AFA Estudio
- Flavio Azzaro - AZZ
- Octavio Gencarelly - Gelatina
- Diego Díaz - Picadito TV
Columnista
- Paulo Kablan - Olga
- Rolando Barbano - Luzu TV
- Iván Schargrodsky - Blender
- Emiliano Goggia - Gelatina
- Naty Maldini - Futurock
- Sebastián de Caro - Gelatina
Talento revelación
- Tomás Limansky - Gelatina
- Anacleta - Blender
- Ángela Torres - Luzu TV
- Marcos Giles - Vorterix y Luzu TV
- Luli González - Olga
- Lola Latorre - La Casa Streaming
Dupla del año
- Paula Chaves y Luli González - Olga
- Germán Beder y Joaco Cavanna - Vorterix
- Momi Giardina y Santi Talledo - Luzu TV
- Pepe Ochoa y Fefe Bongiorno - Bondi
- Tomás Quintín Palma y Marcos Aramburu - Gelatina
- Marcos Giles y Ángela Torres - Luzu TV
Figura humorística del streaming
- Malena Guinzburg - Vorterix
- Charo López - Gelatina
- Noe Custodio - Olga & Gelatina
- Momi Giardina - Luzu TV
- Anita Espósito - Luzu TV
- Anacleta - Blender
Interés general
- Nadie dice nada - Luzu TV
- Paren la mano - Vorterix
- Hay algo ahí - Blender
- Furia bebé - Futurock
- TDT - Olga
- Story Time - Bondi
Actualidad
- Ángel responde - Bondi
- El ejército de la mañana - Bondi
- Resu en vivo - Resumido
- Desayuno intermitente - Blender
- Ya fue todo - Jotax
- Elijo creer - Gelatina
- La posta - Stream Room TV Pública
Informativo
- Segurola y Habana - Futurock
- Paraíso Fiscal - Olga
- La Mañana - Infobae
- Corco Freak - Gelatina
- Tiempo Libre - La casa streaming
- Tremenda mañana - Bondi
- Divino Tesoro - Murad
Político
- 540 - Cenital
- La misa - Carajo
- Data clave - Carnaval
- Mate central - Mate
- Multiverso Fantino - Neura
- Industria Nacional - Gelatina
Musical
- Esto es ¡Fa!
- Algo de música - Luzu TV
- Un poco de ruido
- FM Luzu
- Soundtrash - Blender
- Origamix - Somos Origamix & Gelatina
- Volverme loco - Bombo TV
El más border del streaming
- Patria y familia - Luzu TV
- Lo del Turco - La canchita TV
- El fin del mundo - Olga
Programa federal
- Para el universo - Universo TV (Córdoba)
- Cabaret Voltaire - Brindis (Rosario)
- Flojo de papeles - Floyd TV (Mendoza)
- Dolar Blue - La casa del streaming (Misiones)
Mejor producción integral
- Olga
- Luzu TV
- Gelatina
- Blender
- Vorterix
- Bondi
Transmisión especial musical
- Gracias Mercedes - Olga
- Un día rosarino - Olga
- 2° aniversario - Olga
- Tini - La casa streaming
- Gelatón - Gelatina
- El baile más grande del universo - Universo TV
Mejor contenido On Demand
- La cruda - Olga
- Así somos - Luzu TV
- El Galpón - Vorterix
- Esto es cine - Blender
- Banquete - Olga
- Una buena excusa - Gelatina
Además, se anunciaron dos premios que serán votados por el público en las redes sociales: Mejor comunidad y Mejor clip viral. Hasta ahora, no está claro quienes entran en competencia en estas categorías.