miércoles 29 de octubre 2025

Quién fue el segundo eliminado de MasterChef Celebrity

La jornada fue difícil ya que los participantes debían hacer una comida agridulce. El eliminado sorprendió a todos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Tras las trasmisiones fallidas por las elecciones y el partido de Racing por Libertadores -que ahora se emite por Telefe- este martes hubo gala de eliminación en MasterChef Celebrity Argentina.

Los 12 participantes con delantal negro (Momi Giardina, Cachete Sierra, La Joaqui, Sofi Martínez, Ian Lucas, Julia Calvo, Maxi López, Miguel Ángel Rodríguez, el Turco Husaín, Sofía “La Reini” Gonet y Esteban Mirol) tenían que preparar era una comida agridulce. Con los ingredientes que se les ocurra, pero debía ser un plato como dijo Damián Betular, que se note lo dulce y lo agrio.

Tras una hora, todos los participantes cocinaron y quedaron platos exquisitos, uno de ellos el de La Joaqui, que fue el mejor valorado de la semana.

Ahora… ¿quién fue el segundo eliminado en MasterChef Celebrity Argentina?

El periodista Esteban Mirol fue el que dejó la casa. Tuvo un problema crucial en su plato, procesó la cebolla, algo que el jurado, jurado compuesto por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis, lo señaló como un insulto a la cocina.

