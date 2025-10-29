miércoles 29 de octubre 2025

Cuenta regresiva

Así es el tráiler del documental sobre el asesinato de Fernando Báez Sosa: cuándo se estrena y por dónde verlo

La plataforma anunció a partir de qué fecha podrá verse. Todos los detalles del documental que narra cómo fueron las últimas horas y cómo murió Fernando Baez Sosa.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
La plataforma confirmó que el material se podrá ver a partir del 13 de noviembre. La misma contará con testimonios exclusivos y material de archivo inédito.

La serie es dirigida por Martín Rocca y producida por Fabula, reconstruye minuto a minuto el crimen que sacudió a la Argentina en el verano de 2020. Además, repasa las circunstancias que rodearon la muerte de Fernando, quien fue atacado a la salida de un boliche por un grupo de rugbiers en pleno centro de Villa Gesell.

Según las imágenes del adelanto, se pueden ver participaciones como las de Graciela Sosa, mamá de la víctima, la de Fernando Burlando, abogado defensor de la familia, además de amigos y periodistas.

Mirá el trailer del documental de Fernando Baez Sosa

El anuncio de la plataforma

“En enero de 2020, Fernando, de 18 años, fue asesinado a golpes a la salida de un boliche por un grupo de chicos de su misma edad”, adelantaron en la publicación que compartió la plataforma en su cuenta oficial de X.

“El ataque, registrado en video, se viralizó en pocas horas y conmocionó al país. 50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa, una nueva serie documental de tres episodios, aborda uno de los casos más impactantes de los últimos años”, agregó. “Con entrevistas a familiares, amigos, periodistas y algunos de los condenados, estrena el 13 de noviembre en Netflix”, finalizó.

