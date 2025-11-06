Sorpresa en MasterChef Celebrity: quién es el tercer eliminado

Este miércoles llegó una nueva gala de eliminación a MasterChef Celebrity y ya se conoció el nombre del tercer famoso que tuvo que dejar la competencia por decisión del jurado.

Más enamorados que nunca Nico Vázquez y Dai Fernández, enamorados en Nueva York: una escapada con parada especial en Filadelfia

"No llegó a término" Oriana Sabatini reveló que perdió un embarazo junto a Paulo Dybala y habló sobre la maternidad

En una noche caliente y en la que tenían que trata de no equivocarse, 11 participantes se enfrentaron a un nuevo desafío y se sometieron a otra evaluación por parte de Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui .

Luis Ventura, Alex Pelao, Emilia Attias, El Peque Schwartzman, Andy Chango, Momi Giardina, Sofía Gonet, Sofía Martínez, Eugenia Tobal, Chino Leunes y Valentina Cervantes fueron los que obtuvieron el delantal negro y estaban en riesgo de abandonar la competencia.

El desafío de esta noche se encontraba bajo cajas misteriosas, allí había ingredientes típicos de la gastronomía argentina. Ante esto, los chef le sumaron una dificultad: tenían que cocinar algo completamente distinto, pero que se sienta el producto que se les otorgó.

A la hora de evaluar cada presentación, los especialistas llamaron a Valentina Cervantes, Momi Giardina, Sofía Martínez y Eugenia Tobal. En ese momento, los tres jurados aclararon que sus preparaciones no se lucieron, pero que les alcanzó para salvarse y asegurarse una semana más dentro del concurso.

Quién fue el tercer eliminado de MasterChef Celebrity

Acto seguido, llamaron a la Reini, Emilia Attias y el Chino Leunis. En este caso, Damián, Donato y Germán elogiaron los platos que les llevaron y les dijeron que cumplieron a la perfección con la consigna, por lo que también subieron al balcon.

De esta manera, en la cuerda floja quedaron Luis Ventura, Alex Pelao, el Pequeño Schwartzman y Andy Chango . Entonces, separaron primero a Luis y Alex y les explicaron que a pesar de todo, es suficiente lo que hicieron para seguir en el programa.

Finalmente, Donato anunció que el participante que abandona las cocinas de Masterchef Celebrity y se convierte en el tercer eliminado es el Peque Schwartzman.