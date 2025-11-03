Malena Solda: "En 'Made in Lanus' todos ven un poco la película de su propia vida"

'Made in Lanus', una clásica obra con un alto contenido de argentinidad, llegará a San Juan el próximo 9 de noviembre bajo la dirección de Luis Brandoni y la actuación de Esteban Meloni, Alberto Ajaka, Malena Solda y Cecilia Dopazo.

Será sobre el escenario del Teatro Sarmiento donde se le levante el telón a esta obra que fue escrita por Nelly Fernández Tiscornia hace unos 40 años y que está más vigente que nunca.

Antes de llegar a la Provincia, la cordial y simpática Malena Solda atendió a Tiempo de San Juan y adelantó, sin llegar a pecar de spoiler, qué se van a encontrar los que acudan a verla: " Es una obra que está tan bien escrita y tiene tantos elementos propios de nuestra cultura, de nuestra sociedad, de nuestra historia, que es muy fácil identificarse y, como se dice ahora, 'entrás como por un tubo' a ver qué pasa en esta discusión cuando se desata el conflicto".

"El público se ríe, se siente identificado, y al mismo tiempo se emociona, porque es una realidad mostrada con mucha ternura. Hay que decir que tiene mucha luz, aunque hay cosas que nos amargan, realmente el mensaje de la obra es positivo, es tierno, es humano, que es lo que falta hoy en día. No importa en qué lugar sea de la Argentina, en 'Made in Argentina' todos ven un poco la película de su propia vida", agregó Malena.

image

Sinópsis de 'Made in Lanus'

Mabel y Osvaldo, una pareja de argentinos que viven en Estados Unidos, regresan luego de 10 años a su país, para concurrir al casamiento de un familiar. Allí se reencontrarán con La Yoli y El Negro (hermano de Mabel), un matrimonio de clase media, que a pesar de las reiteradas crisis económicas, sobreviven como pueden, en la populosa ciudad de Lanús, del conurbano bonaerense.

Durante el encuentro, Mabel y su hermano develan una sorpresa. Momentos entrañables, cargados de nostalgia y afecto, cuentan una historia en donde cada personaje tomará una postura distinta y absolutamente visceral que describe una problemática siempre presente en nuestro país.