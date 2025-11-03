lunes 3 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Atractiva función

Malena Solda: "En 'Made in Lanus' todos ven un poco la película de su propia vida"

Este clásico del teatro nacional llega a San Juan bajo la dirección de Luis Brandoni. La cita es el próximo 9 de noviembre, a las 20:00, en el Teatro Sarmiento

Por Jorge Balmaceda Bucci
Esteban Meloni, Alberto Ajaka, Malena Solda y Cecilia Dopazo, bajo la dirección de Luis Brandoni, se presentarán el próximo 9 de noviembre en San Juan.

Esteban Meloni, Alberto Ajaka, Malena Solda y Cecilia Dopazo, bajo la dirección de Luis Brandoni, se presentarán el próximo 9 de noviembre en San Juan.

'Made in Lanus', una clásica obra con un alto contenido de argentinidad, llegará a San Juan el próximo 9 de noviembre bajo la dirección de Luis Brandoni y la actuación de Esteban Meloni, Alberto Ajaka, Malena Solda y Cecilia Dopazo.

Lee además
La relación entre Cristian Castro y Mariela Sánchez, marcada por separaciones y reconciliaciones, culmina en un esperado casamiento
A preparar el arroz

Cristian Castro y Mariela Sánchez anunciaron la fecha de su boda: en qué ciudad argentina será
los mejores disfraces que dejo la fiesta de halloween de heidi klum
¡Qué lookazo!

Los mejores disfraces que dejó la fiesta de Halloween de Heidi Klum

Será sobre el escenario del Teatro Sarmiento donde se le levante el telón a esta obra que fue escrita por Nelly Fernández Tiscornia hace unos 40 años y que está más vigente que nunca.

Antes de llegar a la Provincia, la cordial y simpática Malena Solda atendió a Tiempo de San Juan y adelantó, sin llegar a pecar de spoiler, qué se van a encontrar los que acudan a verla: " Es una obra que está tan bien escrita y tiene tantos elementos propios de nuestra cultura, de nuestra sociedad, de nuestra historia, que es muy fácil identificarse y, como se dice ahora, 'entrás como por un tubo' a ver qué pasa en esta discusión cuando se desata el conflicto".

"El público se ríe, se siente identificado, y al mismo tiempo se emociona, porque es una realidad mostrada con mucha ternura. Hay que decir que tiene mucha luz, aunque hay cosas que nos amargan, realmente el mensaje de la obra es positivo, es tierno, es humano, que es lo que falta hoy en día. No importa en qué lugar sea de la Argentina, en 'Made in Argentina' todos ven un poco la película de su propia vida", agregó Malena.

image

Sinópsis de 'Made in Lanus'

Mabel y Osvaldo, una pareja de argentinos que viven en Estados Unidos, regresan luego de 10 años a su país, para concurrir al casamiento de un familiar. Allí se reencontrarán con La Yoli y El Negro (hermano de Mabel), un matrimonio de clase media, que a pesar de las reiteradas crisis económicas, sobreviven como pueden, en la populosa ciudad de Lanús, del conurbano bonaerense.

Durante el encuentro, Mabel y su hermano develan una sorpresa. Momentos entrañables, cargados de nostalgia y afecto, cuentan una historia en donde cada personaje tomará una postura distinta y absolutamente visceral que describe una problemática siempre presente en nuestro país.

Temas
Seguí leyendo

Escándalo en el elenco de 'Stranger Things' antes del estreno de su última temporada: Millie Bobby Brown denunció por acoso e intimidación a David Harbo

Le llevaron la camioneta a Mariano Iúdica mientras estaba en "Polémica en el bar": qué pasó

El mensaje de apoyo de Marcelo Tinelli a su hija Juanita tras su profundo descargo: "Estamos muy tristes y preocupados"

La provocadora foto de Gime Accardi luego de que Nico Vázquez publicara una imagen con Dai Fernández

Juanita Tinelli pidió un botón antipánico y habló tras la denuncia: "No puedo seguir viviendo con miedo"

Un exparticipante de Gran Hermano, víctima de un violento asalto

Qué precio tiene la torta "Cármen": la nueva creación de Damián Betular

Declaró la pareja de Lourdes Fernández y dijo su verdad sobre la causa de violencia de género en su contra

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
los mejores disfraces que dejo la fiesta de halloween de heidi klum
¡Qué lookazo!

Los mejores disfraces que dejó la fiesta de Halloween de Heidi Klum

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Tragedia en el Camping del Círculo de Oficiales: se le cayó un arco en la cabeza a un niño y lo mató
Rawson

Tragedia en el Camping del Círculo de Oficiales: se le cayó un arco en la cabeza a un niño y lo mató

Desde el aire, cómo es el primer barrio que construye el IPV en San Juan sin ladrillos y con revolucionarios materiales video
El drone de Tiempo

Desde el aire, cómo es el primer barrio que construye el IPV en San Juan sin ladrillos y con revolucionarios materiales

El arco del que se colgó el niño de 13 años y que cayó sobre su rostro provocando su muerte.
Nuevos detalles

Tragedia en el camping: el niño que murió por la caída del arco se trepó para festejar un gol y su papá vio todo

De changa a negocio: los hermanos santaluceños que convirtieron sus cookies en un éxito sanjuanino
Emprendedores

De changa a negocio: los hermanos santaluceños que convirtieron sus cookies en un éxito sanjuanino

A la izquierda, el arco que le quitó la vida a un nene de 4 años en Calingasta. A la derecha, el arco que provocó el accidente fatal en Rawson.
Triste deceso

Muerte del nene tras caerle un arco encima y el idéntico antecedente de Calingasta: ¿quién es el responsable?

Te Puede Interesar

Días atrás, García Nieto comunicó los lineamientos de año de presidencia a los directores y referentes del Poder Judicial de San Juan. 
Justicia

Uno por uno, todos los ascensos del Poder Judicial de San Juan

Por Natalia Caballero
Registraron una nueva amenaza de bomba: esta vez, en una escuela de Chimbas
Otra vez sopa

Registraron una nueva amenaza de bomba: esta vez, en una escuela de Chimbas

El mercado automotor de San Juan pasó del rojo al rebote: las ventas de 0 km crecieron 44% en lo que va de 2025, impulsadas por precios estables, financiamiento y bonificaciones.
Mercado automotor

El 0km vuelve a acelerar en San Juan: del retroceso del 2024 al salto en el 2025

Tras el inicio de la venta presencial de entradas para la Fiesta Nacional del Sol, cómo es el movimiento en el Teatro del Bicentenario.
Expectativa

A paso lento pero constante avanza la venta de entradas para la Fiesta del Sol: cuál es el día más elegido

Tiempo de San Juan recibió el Premio Mercedario 2025 a la mejor imagen y prestigio empresarial
Por primera vez

Tiempo de San Juan recibió el Premio Mercedario 2025 a la mejor imagen y prestigio empresarial