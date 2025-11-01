sábado 1 de noviembre 2025

Qué rico

Qué precio tiene la torta "Cármen": la nueva creación de Damián Betular

El actual jurado de MasterChef Celebrity presentó su nueva creación y que se expone en su tienda.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
Cuánto vale y qué tiene la torta “Carmen” de Damián Betular

La torta la ofrece en su pastelería y cuesta $120.000. La base es un bizcocho de coco húmedo y aromático, que sostiene el resto de los sabores. Encima, una capa generosa de dulce de leche se funde con el bizcocho.

image

Después llega el turno de las nueces caramelizadas, que suman crocante y un sabor tostado que equilibra la dulzura. El merengue italiano, liviano y brillante, aporta ese contraste de textura que hace la diferencia.

Pero eso no es todo: la crema de vainilla y el puré de castañas le dan untuosidad y un aroma elegante. Para el final, Betular corona la torta con un cremoso de dulce de leche, logrando un acabado perfecto y tentador.

Fuente: Ciudad

