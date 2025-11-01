Qué precio tiene la torta "Cármen": la nueva creación de Damián Betular

Damián Betular, actual parte del jurado de MasterChef Celebrity, dio a conocer en las últimas horas su nueva creación. Él, un capo en la pastelería, mostró su nueva torta que lleva el nombre de “Carmen”.
El actual jurado de MasterChef Celebrity presentó su nueva creación y que se expone en su tienda.
La torta la ofrece en su pastelería y cuesta $120.000. La base es un bizcocho de coco húmedo y aromático, que sostiene el resto de los sabores. Encima, una capa generosa de dulce de leche se funde con el bizcocho.
Después llega el turno de las nueces caramelizadas, que suman crocante y un sabor tostado que equilibra la dulzura. El merengue italiano, liviano y brillante, aporta ese contraste de textura que hace la diferencia.
Pero eso no es todo: la crema de vainilla y el puré de castañas le dan untuosidad y un aroma elegante. Para el final, Betular corona la torta con un cremoso de dulce de leche, logrando un acabado perfecto y tentador.
Fuente: Ciudad