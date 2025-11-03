Los mejores disfraces que dejó la fiesta de Halloween de Heidi Klum

Nuevamente Halloween fue la oportunidad ideal para que Heidi Klum reafirmara su reinado. Cada año son enormes las expectativas en torno a cuál será el disfraz a utilizar, y no deja de sorprender, dejando la vara cada vez más alta para quienes participan del evento. En la edición 24 de la fiesta que despierta terror y originalidad, la alfombra azul vio desfilar las mejores propuestas.

Es una tradición en New York que la modelo alamana realice su fiesta anual. En esta oportunidad, fue en el Hard Rock Hotel. Medusa fue el disfraz que llevó Heidi esta vez. Según comentó en la alfombra, se trató de un traje pintado a mano en su totalidad, que demandó el trabajo de 15 personas.

Heidi Klum debuts her costume at her Halloween Celebration in NYC.

“Hace mucho tiempo que pienso en Medusa porque a lo largo de los años, obviamente, he visto muchísimas Medusas y pensé: ‘Algún día voy a intentar hacer la mía’. Quería tener serpientes que se movieran, una cara súper fea y aterradora, dientes realmente horribles y parecer una serpiente de cascabel muy larga”, dijo a E! News.

El esposo de Klum, Tom Kaulitz, complementó a la perfección el atuendo de su esposa y se disfrazó de escultura de piedra en forma de hombre.

Dentro de las propuestas hubo princesas, personajes de animación y hasta la familia Addams estuvo presente. Repasamos los mejores looks.

image Heidi Klum y Tom Kaulitz

image Ariana Madix y Daniel Wai

image Ilona Maher

image Ice-T y Coco Austin

image Kate Barton y Kelsey Anderson

image Coco Jones

image Darren Criss y Mia Criss

image Alexis Ren

image Marcello Hernández y Ana Amelia Batlle Cabral

image Gigi Gorgeous

image Melissa Roxburgh

image Jason Tartick

image Jett Puckett y Campbell ‘Pookie’ Puckett

image Amaya Payapa

image James Charles