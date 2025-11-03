lunes 3 de noviembre 2025

¡Qué lookazo!

Los mejores disfraces que dejó la fiesta de Halloween de Heidi Klum

La reina de Halloween lo hizo de nuevo y rompió la escena con un disfraz único. Pero no fue la única que deslumbró y hacemos un repaso de las propuestas más creativas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Nuevamente Halloween fue la oportunidad ideal para que Heidi Klum reafirmara su reinado. Cada año son enormes las expectativas en torno a cuál será el disfraz a utilizar, y no deja de sorprender, dejando la vara cada vez más alta para quienes participan del evento. En la edición 24 de la fiesta que despierta terror y originalidad, la alfombra azul vio desfilar las mejores propuestas.

Es una tradición en New York que la modelo alamana realice su fiesta anual. En esta oportunidad, fue en el Hard Rock Hotel. Medusa fue el disfraz que llevó Heidi esta vez. Según comentó en la alfombra, se trató de un traje pintado a mano en su totalidad, que demandó el trabajo de 15 personas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Variety/status/1984465188171444512&partner=&hide_thread=false

“Hace mucho tiempo que pienso en Medusa porque a lo largo de los años, obviamente, he visto muchísimas Medusas y pensé: ‘Algún día voy a intentar hacer la mía’. Quería tener serpientes que se movieran, una cara súper fea y aterradora, dientes realmente horribles y parecer una serpiente de cascabel muy larga”, dijo a E! News.

El esposo de Klum, Tom Kaulitz, complementó a la perfección el atuendo de su esposa y se disfrazó de escultura de piedra en forma de hombre.

Dentro de las propuestas hubo princesas, personajes de animación y hasta la familia Addams estuvo presente. Repasamos los mejores looks.

image
Heidi Klum y Tom Kaulitz

Heidi Klum y Tom Kaulitz

image
Ariana Madix y Daniel Wai

Ariana Madix y Daniel Wai

image
Ilona Maher

Ilona Maher

image
Ice-T y Coco Austin

Ice-T y Coco Austin

image
Kate Barton y Kelsey Anderson

Kate Barton y Kelsey Anderson

image
Coco Jones

Coco Jones

image
Darren Criss y Mia Criss

Darren Criss y Mia Criss

image
Alexis Ren

Alexis Ren

image
Marcello Hern&aacute;ndez y Ana Amelia Batlle Cabral

Marcello Hernández y Ana Amelia Batlle Cabral

image
Gigi Gorgeous

Gigi Gorgeous

image
Melissa Roxburgh

Melissa Roxburgh

image
Jason Tartick

Jason Tartick

image
Jett Puckett y Campbell &lsquo;Pookie&rsquo; Puckett

Jett Puckett y Campbell ‘Pookie’ Puckett

image
Amaya Payapa

Amaya Payapa

image
James Charles

James Charles

image
The Elevator Boys

The Elevator Boys

