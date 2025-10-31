Cuál es tu disfraz de Halloween ideal, según tu signo del zodiaco

Halloween 2025 está a la vuelta de la esquina y elegir el disfraz perfecto puede ser una tarea difícil. Si todavía no sabés qué ponerte para la noche más terrorífica del año, el horóscopo puede darte una pista. Mirá cuál es el disfraz ideal según tu signo zodiacal y sorprendé a todos en la fiesta del 31 de octubre.

Valiente, impulsivo y lleno de energía. Aries necesita un disfraz que refleje su fuerza y espíritu competitivo. Un guerrero medieval, superhéroe o cazadora de demonios le queda como anillo al dedo.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo): Vampiro elegante

A Tauro le encanta el lujo y la estética. Su disfraz ideal combina elegancia con misterio: un vampiro clásico, con capa de terciopelo y detalles refinados, es perfecto para su estilo sofisticado.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio): Payaso o doble personalidad

Divertido, curioso y versátil, Géminis se luce con disfraces creativos y cambiantes. Un payaso colorido o un disfraz con doble identidad (mitad ángel, mitad demonio) encajan con su espíritu dual.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio): Fantasma nostálgico

Cáncer tiene una conexión profunda con las emociones y el pasado. Un fantasma romántico, novia o novio del más allá, o incluso una figura de película clásica de terror son ideales para este signo sensible.

Leo (23 de julio - 22 de agosto): Rey o diva del terror

El signo más teatral del zodiaco no puede pasar desapercibido. Leo brilla con disfraces que atraigan todas las miradas: un rey del inframundo, una reina malvada, o una estrella del horror vintage son opciones ganadoras.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre): Científico loco

Meticuloso y detallista, Virgo se divierte con un disfraz bien pensado. Un científico loco o detective paranormal combina su lado racional con un toque excéntrico, ideal para la ocasión.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre): Ángel caído

Amante de la armonía y la estética, Libra brilla con disfraces bellos pero misteriosos. Un ángel caído o una hechicera elegante son elecciones que mezclan belleza con oscuridad.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre): Bruja o demonio

Magnético y misterioso, Escorpio es el signo más intenso del zodiaco. Su disfraz perfecto tiene poder y sensualidad: una bruja oscura, un demonio tentador o una vampiresa gótica son elecciones infalibles.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre): Explorador sobrenatural

Aventurero por naturaleza, Sagitario necesita un disfraz que le permita moverse y disfrutar. Un explorador de tumbas, arqueólogo cazafantasmas o incluso pirata maldito le sientan perfecto.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero): Esqueleto clásico

Tradicional y sobrio, Capricornio se identifica con disfraces icónicos. Un esqueleto elegante o un fantasma de época combina su gusto por lo clásico con el espíritu de Halloween.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero): Alienígena futurista

Original e innovador, Acuario ama lo diferente. Un extraterrestre brillante, robot retrofuturista o un viajero del tiempo reflejan su lado visionario.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo): Sirena o criatura marina

Soñador y sensible, Piscis vibra con la fantasía. Un disfraz de sirena, tritón o criatura del océano encantado conecta con su mundo interior y su amor por lo mágico.

Tu signo zodiacal puede ser la clave para encontrar el disfraz de Halloween ideal. Ya sea que prefieras lo terrorífico, lo glamoroso o lo divertido, el universo tiene un look preparado para vos.