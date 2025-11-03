lunes 3 de noviembre 2025

AC/DC regresa a la Argentina: cuándo, dónde y cuánto costará presenciar el show

Después de que se difundieran varios rumores al respecto, la banda australiana confirmó que volverá a brillar en un escenario de Buenos Aires.

Por Redacción Tiempo de San Juan
AC/DC volverá presentarse en suelo argentino.

AC/DC volverá presentarse en suelo argentino.

La espera terminó: después de 16 años, AC/DC regresa a la Argentina. La banda australiana confirmó que volverá al país, en el marco de su gira mundial Power Up Tour, que ya hizo temblar estadios en Europa, Estados Unidos y Australia. Por ello, el show promete convertirse en uno de los grandes eventos musicales de 2026.

La gira toma su nombre del álbum Power Up (2020), el disco número 17 de la banda, que es un homenaje directo a Malcolm Young, guitarrista rítmico y alma fundacional del grupo, que murió en 2017. Con riffs inéditos y la impronta inconfundible de su hermano Angus Young, el álbum marcó el renacimiento de AC/DC tras décadas de legado.

Durante los últimos meses, los rumores crecían entre los fanáticos argentinos: publicaciones en redes y filtraciones de fechas que sólo aumentaban la ansiedad. Y este martes 3 de noviembre por la mañana, la confirmación llegó: la legendaria banda de rock se presentará el 23 de marzo de 2026 en el estadio River Plate.

La última visita de AC/DC a la Argentina fue en diciembre de 2009, con tres funciones completamente agotadas en el estadio Monumental, que luego fueron inmortalizadas en el álbum y en el documental Live at River Plate (2012). Ahora, aquellas noches se convirtieron en historia pura del rock, se podrán revivir en vivo.

Con más de 200 millones de discos vendidos, himnos eternos y una influencia transversal que marcó a generaciones, AC/DC regresa en plena forma, con su formación actual integrada por Angus Young (guitarra líder), Brian Johnson (voz), Stevie Young (guitarra rítmica, sobrino de los hermanos Angus y Malcolm de la formación original que los acompañó en vivo por primera vez en 1988 y luego se convertiría en miembro fijo), Matt Laug (batería) y Chris Chaney (bajo).

Cabe destacar que esta gira forma parte del esperado regreso al ruedo de Brian Johnson. En 2016 fue reemplazado por el vocalista de Guns N’ Roses, Axl Rose, después de que tuviera que retirarse por problemas de audición. Ahora vuelve a liderar la banda gracias a avances tecnológicos en auriculares especiales desarrollados por Stephen Ambrose.

Y esto no es todo: para sumarle más calor al reencuentro con el público argentino, los AC/DC no vendrán solos a Buenos Aires. Estarán acompañados de la banda estadounidense de hard rock The Pretty Reckless, que está liderada por Taylor Momsem, una de las protagonistas de la recordada serie Gossip Girl.

Cuándo y dónde comprar las entradas para ver a AC/DC en River

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/acdc/status/1985106302918365537?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1985106302918365537%7Ctwgr%5Ee430b2e4f20119fe51f5730cb0423257bcbd08df%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.clarin.com%2Fespectaculos%2Facdc-vuelve-argentina-show-conseguir-entradas_0_TeiyJHbF2m.html&partner=&hide_thread=false

Las entradas para ver a AC/DC en Buenos Aires saldrán a la venta el jueves 7 de noviembre a las 10 de la mañana, exclusivamente a través del sitio web oficial de All Access (www.allaccess.com.ar). Se desaconseja comprar a través de otras páginas web, para evitar caer en estafas.

Los tickets podrán adquirirse con todos los medios de pago desde un primer momento. Es decir que, para este show, no habrá instancia de preventa con la tarjeta de ningún banco.

AC/DC se formó en Australia en 1973 y lleva vendidos más de 200 millones de discos. El primer cantante fue Dave Evans, que en 1974 fue reemplazado por Bon Scott, que murió en 1980, y entró Brian Johnson en su lugar.

En 2014 se retiró Malcolm Young, y ese mismo año se fue el baterista Phil Rudd. Para peor, el cantante abandonó a mitad de la gira. La banda recién se reunió para grabar en 2018 y sacó el disco Power up en 2020, pero la gira se suspendió por la pandemia. Recién en febrero de este año anunciaron su regreso a los escenarios.

FUENTE: Clarín

