El mensaje de apoyo de Marcelo Tinelli a su hija Juanita tras su profundo descargo: "Estamos muy tristes y preocupados"

Después de horas de angustia, Juanita Tinelli sorprendió a sus seguidores al publicar un profundo descargo sobre la situación de angustia y estrés que estaba atravesando. En ese marco, quien también se pronunció fue Marcelo , su propio padre, el cual mostró su apoyo a su pequeña.

Horas después de que Juana hiciera pública su situación, el reconocido conductor expresó ante sus millones de seguidores en Instagram: “Habrán podido ver que mi hija Juani tuvo una experiencia muy dolorosa para ella y para todos nosotros, con esta amenaza que recibimos ”.

El mensaje de Marcelo Tinelli para su hija Juanita Tinelli

Luego, Tinelli continuó relatando sus sentimientos ante este duro contexto: “Estamos muy tristes y preocupados por lo que pasó y estoy ocupándome para llegar hasta el fondo de la investigación y dar con los verdaderos responsables”.

Acto seguido, el conductor destacó que se trata de un tema muy íntimo, razón por la cual destacó su preferencia a no desarrollar más la situación: “Como se darán cuenta en su posteo, además se trata de un tema familiar y muy íntimo, que prefiero no darle más trascendencia en los medios, sino resolver con amor y diálogo en el seno de nuestra familia. Les pido por favor que respeten mi reserva, ya que en este tema no voy a hacer declaraciones, y cualquier cosa que ustedes tengan que saber se los voy a comunicar. Muchas gracias”.

La inquietud se instaló en el entorno de Juanita Tinelli el sábado, cuando la joven modelo e influencer solicitó un botón antipánico para su protección personal tras un episodio que la llevó a temer por su seguridad.

El episodio que motivó la intervención judicial no fue detallado públicamente, pero se confirmó que la denuncia se presentó en la Unidad Fiscal del Ministerio Público Fiscal. Allí, el Prosecretario Administrativo instruyó a la joven sobre el uso y las funciones del botón antipánico, un dispositivo destinado a brindar respuesta inmediata ante situaciones de peligro. Esta medida de protección reflejó la gravedad de la situación y la preocupación que atraviesa la familia Tinelli.

En su comunicado, Juanita relató que durante mucho tiempo eligió callar, impulsada por el miedo, la costumbre y el deseo de proteger a sus seres queridos. “Durante mucho tiempo elegí callar. Callar por miedo, por costumbre, por amor y fidelidad para proteger a quienes más amo. Pero hay momentos en los que el silencio deja de ser refugio y se convierte en una carga que duele más que cualquier palabra”, expresó. La joven explicó que la reciente amenaza que recibió marcó un límite para ella y la llevó a comprender que no podía seguir viviendo con temor por decisiones ajenas. “Hablar, hoy, no es un impulso ni un acto de rebeldía: es una necesidad, y por sobre todo un derecho”, afirmó.

La modelo también reflexionó sobre la relación con su familia, en particular con su padre, Marcelo Tinelli. Reconoció que durante años priorizó a sus seres queridos, y especialmente a su padre, por encima de sí misma, motivada por el amor incondicional y el instinto de cuidado. Sin embargo, admitió que en ese proceso fue dejando de lado su salud emocional y sus propios límites, y que ahora decidió recuperarlos. “No comparto ni avalo muchas de las decisiones que mi papá ha tomado en los últimos años. Creo que esas acciones lo han llevado a atravesar momentos difíciles que no me corresponden, pero sí me afectan profundamente. No puedo responsabilizarme por lo que hice, pero sí por lo que siento y por cómo eso me atraviesa, a tal punto de temer por mi vida, por mi libertad”, señaló.

La presión de llevar el apellido Tinelli y la exposición mediática también formaron parte de su descargo. Juanita manifestó que siempre asumió con orgullo el peso y la historia de su apellido, así como la felicidad que generó en muchas personas. Sin embargo, reconoció que esa misma exposición suele exigir silencio, algo que decidió dejar atrás por respeto tanto a su familia como a sí misma. “Entiendo que, por eso, muchas veces se espera silencio. Pero justamente por respeto a ese nombre, y por respeto a mí misma, elijo hablar”, sostuvo.

En otro tramo de su comunicado, la influencer abordó la importancia de cuidar su salud emocional y de poner límites personales. Habló desde el amor y el miedo, y remarcó que ser hija de Marcelo Tinelli no debería significar vivir con temor. “No me considero una víctima, me considero alguien que eligió hablar después de mucho silencio. Porque guardar lo que duele también destruye”, expresó. Además, recordó una lección que le transmitió su padre: “Mi papá una vez me dijo que, si algo me da miedo, vaya hacia eso. Que detrás del miedo está la fuerza más grande, el aprendizaje y hasta cierto punto lo que uno realmente es. Y hoy se lo agradezco porque entiendo que tenía razón. Porque detrás de este miedo está mi verdad, mi voz y mi derecho a vivir”.