sábado 1 de noviembre 2025

De no creer

Un exparticipante de Gran Hermano, víctima de un violento asalto

El violento robo ocurrió en Berazategui, en la provincia de Buenos Aires. En la misma casa vive con sus padres.

Por Pablo Mendoza
Gran Hermano

Gran Hermano

Tras su breve paso por Cuestión de Peso (El Trece), Ariel Ansaldo —conocido popularmente como Big Ari— optó por mantener un perfil bajo. Sin embargo, el exparticipante de Gran Hermano (Telefe) volvió a ser noticia tras sufrir un violento asalto en su casa de Berazategui, provincia de Buenos Aires.

A través de su perfil de Instagram (@arielansaldo), con más de 296 mil seguidores, el exconcursante del reality liderado por Santiago del Moro informó que sufrió un hecho delictivo en la propiedad donde reside con sus padres.

"Nos robaron anoche. Estamos los tres bien. En estos días les cuento más detalles. No tengo mi teléfono así que, si reciben algún mensaje mío por WhatsApp durante el día, no soy yo. Les aviso cuando recupere mi línea", advirtió en una historia de la red social respecto al angustiante episodio.

Según informaron en El Noticiero de la Gente (Telefe), el grupo comando ingresó a la vivienda cerca de la medianoche.

"Los sorprendieron, los amenazaron y les robaron todo lo que tenían. Y ahora, hay una investigación por este hecho pero no hay detenidos", detalló el periodista Paulo Kablan.

image

Así, en diálogo con el ciclo informativo, Ariel develó que la entradera duró más de dos horas y mostró cómo los delincuentes revisaron todas sus pertenencias en busca de dinero y objetos de valor.

De esta manera, al abrir las puertas de su hogar, el exconcursante de Gran Hermano dejó ver cómo quedó una de las habitaciones tras el asalto: incontables prendas amontonadas sobre la cama, cajones abiertos y un guardarropa vacío tras la irrupción de los ladrones.

"La verdad es que no se iban más. Estuvieron más de dos horas y a mi, lo que me pasaba, era que no sabía como iba a terminar todo esto porque siempre querían más", manifestó Ansaldo, visiblemente nervioso al recordar el asalto sufrido en Berazategui.

Segundos más tarde, Ariel reveló que, para registrar la casa sin interrupciones, los delincuentes lo maniataron a él y a sus padres, atándoles manos y pies.

"Esto fue a las doce y cinco de la noche. Me había pegado una ducha, literal. Había prendido dos saumerios y estabas en la cama con la tele de fondo", recordó los momentos previos al asalto.

image

A continuación, Ansaldo detalló: "De repente escucho un estallido, que fue la ventana y ahí, me los encontré en mi cuarto. Estaban súper preparados: con linternas encandilándome, con las pistolas. No nos dieron tiempo a nada, a nada".

"Ahí, se te cruzan todo tipo de pensamientos. Yo sentí que era un sueño. No sabes si mirarlos a los ojos o no, y ahí fue que terminamos viniendo todos para la pieza", remarcó sobre el temor y la angustia que lo acompañaron en ese momento.

En este sentido, el exparticipante de Gran Hermano también destacó que los delincuente se mostraron "muy tranquilos, y seguros de sí mismos" durante el robo.

"Estaban muy determinados, muy bien organizados y había uno que nos vigilaba todo el tiempo", resaltó.

Finalmente, Ariel aseveró que, además de tomarse su tiempo durante el robo, los ladrones revisaron minuciosamente todos los rincones de la propiedad en busca de cualquier artículo de interés: "Cuando ya se estaban yendo, después de dos horas y diez, uno le dice a otro que había un tapa rollo, y yo trataba de explicarles que ahí no había nada".

"Fueron habitación por habitación, todo muy prolijo. Primero fue mi pieza y también pasaron por la cocina, preguntando dónde estaban las cosas y en el interín, nos amenazaban diciéndonos que nos iban a matar y quizás, iban encontrando de a poco, 300 dólares...pavaditas", concluyó.

Temas
