lunes 3 de noviembre 2025

A preparar el arroz

Cristian Castro y Mariela Sánchez anunciaron la fecha de su boda: en qué ciudad argentina será

El cantante mexicano sorprendió al revelar detalles del enlace con Mariela Sánchez, una empresaria argentina

Por Redacción Tiempo de San Juan
La relación entre Cristian Castro y Mariela Sánchez, marcada por separaciones y reconciliaciones, culmina en un esperado casamiento

El anuncio de la boda entre Cristian Castro y Mariela Sánchez ha generado gran expectativa en el mundo del espectáculo latinoamericano. El reconocido cantante mexicano confirmó que el enlace se celebrará el 2 de febrero de 2026 en Villa Carlos Paz. La noticia adquiere relevancia por el perfil público de Castro y la historia sentimental de la pareja, marcada por altibajos y reconciliaciones.

Durante una entrevista realizada en el marco del festival Creepy Halloween en Córdoba, Castro reveló que, tras considerar inicialmente el 3 de diciembre como fecha tentativa, él y Sánchez optaron por el 2 de febrero para su boda. El evento tendrá lugar en la ciudad natal de la empresaria inmobiliaria, quien ha acompañado al artista en una relación que comenzó en diciembre de 2023. “Ya fijamos la fecha, será el 2 de febrero en Villa Carlos Paz”, confirmó el cantante en declaraciones recogidas por Carlos Paz Vivo.

La historia de Cristian Castro y Mariela Sánchez ha captado la atención del público desde sus inicios. La pareja inició su vínculo sentimental a finales de 2023, pero atravesó dos rupturas, una en febrero y otra en mayo de 2024. A pesar de estos episodios, ambos decidieron retomar la relación y actualmente se encuentran juntos, con planes concretos de matrimonio. Estos vaivenes han alimentado el interés mediático y la expectativa en torno a su futuro juntos.

En ese entorno festivo, abordaron al cantante sobre los rumores de boda, lo que motivó la confirmación pública del enlace. La pareja venía dejando señales sobre la posibilidad de casarse desde principios de año, pero fue en esta ocasión cuando se oficializó la fecha y el lugar.

La elección de Villa Carlos Paz como escenario para la boda ha generado entusiasmo en la ciudad, conocida por su atractivo turístico y su relevancia en la provincia de Córdoba. La presencia de una figura internacional como Cristian Castro y el vínculo local de Mariela Sánchez han incrementado la repercusión del anuncio. Comerciantes, vecinos y seguidores de la pareja esperan con interés los detalles del evento, que promete convertirse en uno de los acontecimientos sociales más destacados de la temporada.

Tras meses de especulaciones y señales sobre un posible compromiso, la pareja finalmente despejó las dudas y compartió la noticia que muchos esperaban: la boda de Cristian Castro y Mariela Sánchez ya tiene fecha y lugar definidos.

Cristian Castro y La Mona Jiménez compartieron escenario durante la Creepy Halloween, donde interpretaron juntos el clásico “Beso a Beso” y generaron uno de los momentos más celebrados de la noche. El evento, realizado el 1 de noviembre de 2025, tuvo como cierre la actuación de La Mona, quien apareció disfrazado de Drácula y presentó al cantante mexicano ante un público eufórico. La proyección de imágenes de hinchadas internacionales utilizando el ritmo de la canción para alentar a sus equipos resaltó el alcance global del tema.

En el escenario, Cristian mostró su entusiasmo corriendo y bailando junto a La Mona Jiménez, imitando sus pasos y desatando la ovación de los asistentes. El saludo humorístico de Castro, “Hola culiao”, provocó risas y una respuesta inmediata de La Mona: “Tomá. Ellos son unos culiao, vos no. Los mexicanos no son unos culiao”.

Este encuentro marcó la segunda colaboración entre ambos artistas, tras una primera ocasión en la que interpretaron “Quién se ha tomado todo el vino” y compartieron un brindis en el escenario. Antes del show, Castro había anticipado su intención de presentar versiones cuarteteras de sus canciones y expresó su deseo de que La Mona interpretara una de sus baladas. El público, entusiasmado por la química entre el “Rey del Cuarteto” y el cantante mexicano, espera una nueva colaboración entre ambos.

FUENTE: Infobae

