domingo 2 de noviembre 2025

La provocadora foto de Gime Accardi luego de que Nico Vázquez publicara una imagen con Dai Fernández

Con visera, anteojos oscuros y turbante a tono, Gime Accardi anticipó el clima de verano, compartió detalles de su entrenamiento y mostró un divertido detrás de escena.

Por Redacción Tiempo de San Juan
gimena-accardi-Z3XYHP5X3VGWBLKECCPAIXCYNA

Este sábado, la primavera porteña trajo sol y temperaturas ideales para dejar atrás la rutina y celebrar al aire libre y en relax. Gime Accardi lo entendió como nadie y sorprendió a sus seguidores con una postal audaz que desató elogios y tendencia en redes. A través de sus historias de Instagram, la actriz compartió el paso a paso de su día y terminó mostrando un look impecable, fiel a su estilo: microbikini con estampado geométrico en tonos tierra y negro, bombacha diminuta y corpiño de tiras con hebilla dorada central que sumaba ese toque diferente que toda fashionista busca.

El estilismo, lejos de ser casual, jugó con lo sofisticado y lo relajado. Para completar el conjunto, Gimena eligió una gorra con visera, gafas de sol enormes y oscuras y un pañuelo a tono que llevó atado como turbante, generando un guiño vintage y sumando personalidad a la escena. El detalle de la hebilla dorada y la paleta neutra hizo que el look adquiera una vibra glamourosa de otras décadas, perfectamente actualizada. El interior de su casa, con pisos de madera y esculturas rústicas, terminó de componer el cuadro de “relax absoluto”, poniendo en foco a un outfit tan chic como auténtico.

NNSZ3Z7A75EPNIZTRHWPSBKRP4

Antes de revelar el outfit completo, Accardi compartió un breve clip bailando y anticipando el mood primaveral que marcaría el fin de semana. Con el pelo suelto, todavía mojado y ondulado, la actriz mostró su costado más fresco, desenfrenado y espontáneo. Fue un adelanto del día que se avecinaba: momento de descanso, disfrute y puro comfort, aunque sin dejar de lado el ojo creativo para la moda.

Momentos más tarde, Gimena incluyó la captura de pantalla de una conversación privada donde le elogiaban el tono de sus abdominales oblicuos, fruto del pilates y el ejercicio de la semana. “Okay pilates. Es un método muy efectivo. Realmente. Los oblicuos que ayer trabajamos”, le escribieron. Ella, con honestidad y simpatía, respondió: “No me puedo mover”. Así, la artista volvió a mostrar su costado más cercano, quitándole solemnidad al glamur y haciendo de la moda un juego, más que una pose.

PLBFECN4DFEUTMCYYQBXQAWKLM

No es la primera vez que Accardi deslumbra y marca tendencia con su vestuario. El jueves pasado, la actriz formó parte del último videoclip de Lisandro Skar, mostrando una faceta inesperada: el rock y la carretera como escenarios y una actitud a mitad de camino entre el cine y los grandes videoclips de la música argentina. En la pieza audiovisual, Gimena lució un outfit de verano y espíritu cowboy: musculosa blanca, minishort de jean, botas texanas y accesorios western, para dar vida a una heroína libre y divertida junto a un Skar que aparece como forastero moderno. Juntos protagonizan un viaje improvisado, transmitiendo frescura, complicidad y nostalgia en igual proporción.

La viralización fue inmediata y las redes explotaron no solo por la faceta rockera de Gimena, sino por los detalles de producción y su actitud desenfadada. En stories, la actriz compartió detrás de escena: al volante de un descapotable azul de colección, en una estación de servicio o bailando a pleno sol. “Subí que te llevo”, escribió con picardía en una de las imágenes, manteniendo el humor que la caracteriza. En otra, confesó: “Solo diré que manejé muy bien ese autazo de colección y que me comí 14 chupetines, me dio un pico de glucemia”. Además, anticipó en sus redes: “Bailo un poco en el nuevo de Lisandro Skar”.

Mientras las plataformas replican sus clips y fotos, Gimena Accardi confirma por qué sigue siendo referente absoluto de estilo y actitud. Ya sea desde casa en bikini y turbante, o convertida en musa rockera sobre el asfalto, la actriz se las arregla para que cada aparición sea evento y celebración. Entre baile, pilates y chupetines, Gimena hace del disfrute y la moda su sello personal, en un sábado donde el relax, el humor y el sol fueron los verdaderos protagonistas.

