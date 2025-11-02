domingo 2 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En redes

Juanita Tinelli pidió un botón antipánico y habló tras la denuncia: "No puedo seguir viviendo con miedo"

La hija de Marcelo Tinelli denunció haber sido amenazada y pidió un botón antipánico por temor a su seguridad. Horas más tarde, publicó un comunicado en redes sociales en el que habló de su miedo, su familia y la decisión de romper el silencio.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-11-02 at 10.15.46 AM

La hija de Marcelo Tinelli atraviesa un delicado momento personal que derivó en la intervención de la Justicia. Este sábado, Juanita Tinelli solicitó la entrega de un botón antipánico por motivos de seguridad, luego de denunciar haber sido amenazada. La presentación fue realizada en la Unidad Fiscal del Ministerio Público Fiscal, donde la joven fue instruida sobre el uso del dispositivo, destinado a brindar asistencia inmediata ante situaciones de riesgo.

Lee además
Gran Hermano
De no creer

Un exparticipante de Gran Hermano, víctima de un violento asalto
que precio tiene la torta carmen: la nueva creacion de damian betular
Qué rico

Qué precio tiene la torta "Cármen": la nueva creación de Damián Betular

Horas después, la modelo e influencer compartió un extenso comunicado en redes sociales, en el que explicó las razones que la llevaron a tomar esta decisión. “Durante mucho tiempo elegí callar. Callar por miedo, por costumbre, por amor y fidelidad para proteger a quienes más amo. Pero hay momentos en los que el silencio deja de ser refugio y se convierte en una carga que duele más que cualquier palabra”, expresó.

En su descargo, Juanita contó que atravesó “una situación que marcó un límite” y aseguró que fue víctima de amenazas. “No puedo seguir viviendo con miedo por decisiones que no tomé. Hablar hoy no es un impulso ni un acto de rebeldía: es una necesidad, y por sobre todo, un derecho”, escribió.

La joven también se refirió a su vínculo con su padre. “Durante años prioricé a mi familia, especialmente a mi papá, por encima de mí misma (...). No comparto ni avalo muchas de las decisiones que ha tomado en los últimos años, pero ser su hija no puede significar vivir con miedo. No lo merezco”, señaló.

En otro tramo del comunicado, destacó: “Llevar este apellido es algo que siempre asumí con orgullo. Sé lo que representa, la historia y la exposición que conlleva. Pero justamente por respeto a ese nombre, y por respeto a mí misma, elijo hablar”.

La publicación, que rápidamente se viralizó, generó una fuerte repercusión en redes sociales y entre las figuras del entorno mediático. Poco después, Marcelo Tinelli expresó su apoyo a su hija a través de un mensaje en el que manifestó: “Estamos muy tristes y preocupados”.

Seguí leyendo

Declaró la pareja de Lourdes Fernández y dijo su verdad sobre la causa de violencia de género en su contra

¡Bombazo! Lamine Yamal confirmó su separación de Nicki Nicole

Wanda Nara apabulló a la China Suárez: la trató de "zorra" y ridícula

Uno por uno, todos los ganadores de los Premios ÍDOLO Argentina 2025

"El juego del calamar" en versión película y con una larga caminata que invita a reflexionar

La desgarradora confesión de Charlotte Caniggia con su familia como protagonista: qué dijo

Nicole Neumann, en pie de guerra por el sistema de faltas en las escuelas: conocé su firme opinión

Las imágenes Franco Colapinto y Meri Deal, la excantante de Toco para vos, entre abrazos y besos

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Imagen archivo
Impactante

Terrible accidente laboral en Sarmiento: un mendocino perdió una pierna tras cortársela con un cable

Gentileza: Diario de Cuyo. 
Este domingo

Una fiesta de Halloween terminó con una decena de autos radiados y un local clausurado en Rawson

El bar, ubicado en Urquiza y Córdoba. Foto: Leandro Porcel. video
Video

Lugares abandonados: de la movida nocturna de San Juan al desamparo

Sanjuanino, estando preso, fue juzgado por otro delito y se le sumó otra condena a su mochila
No aprende más

Sanjuanino, estando preso, fue juzgado por otro delito y se le sumó otra condena a su "mochila"

Tras la balacera, decenas de policías desplegaron un gran operativo en el barrio Nuevo Cuyo y los alrededores.
Enfrentamiento a tiros

Un adolescente y su tía fueron heridos a balazos en una disputa de familias en La Bebida

Te Puede Interesar

El piloto sanjuanino que hace vivir momentos imborrables: su avión, la mejor anécdota y la sorpresa por su juventud video
Video

El piloto sanjuanino que hace vivir momentos imborrables: su avión, la mejor anécdota y la sorpresa por su juventud

Por David Cortez Vega
Tras la balacera, decenas de policías desplegaron un gran operativo en el barrio Nuevo Cuyo y los alrededores.
Enfrentamiento a tiros

Un adolescente y su tía fueron heridos a balazos en una disputa de familias en La Bebida

Para 2040 se estima que los casos de cáncer en mayores de 65 años aumentarán alrededor de un 50%. Ante una población que envejece, especialistas destacan la importancia de la prevención y la detección temprana para una longevidad saludable.
Salud

Cáncer después de los 65: las claves para enfrentar la enfermedad, según especialistas nacionales

Encontraron a la mujer que estaba desaparecida en San Juan
San Juan Te Busca

Encontraron a la mujer que estaba desaparecida en San Juan

El caso Jonathan Bravo, el niño que apareció estrangulado dentro de una acequia en Villa Benavidez
Historias del Crimen

El caso Jonathan Bravo, el niño que apareció estrangulado dentro de una acequia en Villa Benavidez