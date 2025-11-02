Juanita Tinelli pidió un botón antipánico y habló tras la denuncia: "No puedo seguir viviendo con miedo"

La hija de Marcelo Tinelli atraviesa un delicado momento personal que derivó en la intervención de la Justicia. Este sábado, Juanita Tinelli solicitó la entrega de un botón antipánico por motivos de seguridad, luego de denunciar haber sido amenazada. La presentación fue realizada en la Unidad Fiscal del Ministerio Público Fiscal, donde la joven fue instruida sobre el uso del dispositivo, destinado a brindar asistencia inmediata ante situaciones de riesgo.

Horas después, la modelo e influencer compartió un extenso comunicado en redes sociales, en el que explicó las razones que la llevaron a tomar esta decisión. “Durante mucho tiempo elegí callar. Callar por miedo, por costumbre, por amor y fidelidad para proteger a quienes más amo. Pero hay momentos en los que el silencio deja de ser refugio y se convierte en una carga que duele más que cualquier palabra”, expresó.

En su descargo, Juanita contó que atravesó “una situación que marcó un límite” y aseguró que fue víctima de amenazas. “No puedo seguir viviendo con miedo por decisiones que no tomé. Hablar hoy no es un impulso ni un acto de rebeldía: es una necesidad, y por sobre todo, un derecho”, escribió.

La joven también se refirió a su vínculo con su padre. “Durante años prioricé a mi familia, especialmente a mi papá, por encima de mí misma (...). No comparto ni avalo muchas de las decisiones que ha tomado en los últimos años, pero ser su hija no puede significar vivir con miedo. No lo merezco”, señaló.

En otro tramo del comunicado, destacó: “Llevar este apellido es algo que siempre asumí con orgullo. Sé lo que representa, la historia y la exposición que conlleva. Pero justamente por respeto a ese nombre, y por respeto a mí misma, elijo hablar”.

La publicación, que rápidamente se viralizó, generó una fuerte repercusión en redes sociales y entre las figuras del entorno mediático. Poco después, Marcelo Tinelli expresó su apoyo a su hija a través de un mensaje en el que manifestó: “Estamos muy tristes y preocupados”.