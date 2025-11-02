domingo 2 de noviembre 2025

Insólito

Le llevaron la camioneta a Mariano Iúdica mientras estaba en "Polémica en el bar": qué pasó

El conductor Mariano Iúdica se llevó una sorpresa cuando salió del canal para irse a su casa y no estaba su camioneta.

Por Redacción Tiempo de San Juan
mariano-iudica-nuevo-horizonte-la-television-foto-captura-tv

Mariano Iúdica padeció un mal momento la semana pasada cuando fue a grabar Polémica en el bar (América TV) y desapareció su camioneta.

Mediante un enigmático en su programa de streaming, Ángel de Brito contó: "Un conductor va a estacionar cómo lo hacemos todos en el trabajo, estacionan el canal. Hace el programa, todo bien divino, sale y la camioneta no estaba se la habían llevado".

Si bien "pensó que había sido la grúa porque estaba medio mal estacionado", no fue "ni la grúa ni los ladrones". Luego, "cuando ven la cámara de seguridad descubren que se sube una mujer a la camioneta".

Según explicó el conductor, "no era chorra ni se equivocó tenía llave la camioneta era de un amigo del conductor que se separó en malos términos. Vino la mujer y se llevó la camioneta".

La última baja de "Polémica en el bar"

Nazareno Casero anunció su salida de Polémica en el bar a pocas semanas de su regreso por la pantalla de América TV, el cual inició con una baja importante.

Cuando el histórico programa volvió a la televisión, inmediatamente sufrió un cambio de horario que lo posó a las 23 horas, generando que Marina Calabró renunciara por no coincidirle con otros trabajos que tiene. En su lugar, llegó Silvina Escudero a la mesa.

En esta oportunidad, la baja del actor fue un hecho cuando Luciana Elbusto le consultó sobre su situación en un vivo de Instagram y él contó: "Voy a tener las noches libres. La verdad es que me gustó mucho que me convocaran porque es un programa que tiene más de 60 años de trayectoria, es parte de la historia de la televisión argentina".Nazareno Casero en Polémica en el bar

"Como espectador y como persona que labura en la tele, me divertía estar", aseguró. Pero, "cuando el programa arranca, empieza a funcionar de una manera y hay que saber encontrar el lugar para poder sentirse cómodo. No sucedió eso. El programa empezó a ir por un lado más serio y entendí que no podía estar más ahí".

De esta manera, Nazareno Casero ya no formará parte de Polémica en el bar en su regreso con Mariano Iúdica y resta esperar ver si América TV le buscará un reemplazo.

Dejá tu comentario

