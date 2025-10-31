viernes 31 de octubre 2025

Tiempo para Ver

"El juego del calamar" en versión película y con una larga caminata que invita a reflexionar

La adaptación de una historia de Stephen King irrumpió y batió récords entre la crítica. “La larga marcha”, un relato que va de lo particular a lo universal.

Por Daiana Kaziura
La larga marcha, el libro de Stephen King que se convirtió en una película que invita a pensar en cómo actuamos.&nbsp;

"La larga marcha", el libro de Stephen King que se convirtió en una película que invita a pensar en cómo actuamos. 

Las adaptaciones de las obras de Stephen King parecen no tener límite, y, afortunadamente, cada vez alcanzan mejores resultados. La más reciente, “La larga marcha” (también conocida como “Camina o muere”), sorprendió al convertirse en la película basada en un libro del escritor con mayor puntuación crítica hasta la fecha. Se trata de una especie de "El juego del calamar", pero en formato cinematográfico y con un único y sangriento escenario: la ruta.

La hora de la desaparición, una de las películas señaladas como una de las mejores del año en el género del terror, ya se puede ver en casa.
Tiempo para Ver

Llegó al streaming una de las películas rankeadas entre las más terroríficas del año
Monstruo: la historia de Ed Gein, la serie que cuenta con maestría la verdad detrás del asesino que inspiró el cine de terror.
Tiempo para Ver

El asesino favorito del cine, más profundo que nunca, en la mejor serie de los creadores de "Dahmer"

Dirigida por Francis Lawrence, la cinta destaca por su fidelidad al texto original, la potencia visual de sus paisajes que aportan a la tensión, las excelentes interpretaciones y diálogos tan humanos que logran dotar de sentido a las casi dos horas de caminata por el asfalto.

La película consigue que el simple hecho de ver y escuchar a un grupo de hombres marchando sin descanso en medio de escenarios cambiantes mantenga una atmósfera que abruma, mientras invita a reflexionar sobre la naturaleza humana y su comportamiento en situaciones extremas.

La nueva adaptación de un libro de Stephen King, alcanzó la calificación más alta en Rotten Tomatoes entre los filmes inspirados en el autor estadounidense: 96% (superando a Carrie, con un 94% de aprobación).

En el universo distópico creado por King, marcado por una profunda crisis económica y moral, un grupo de adolescentes es manipulado para participar en una competencia mortal que ellos creen voluntaria. En la marcha, que supuestamente tiene el objetivo de exaltar los considerados “valores de la nación”, solo el ganador sobrevive.

image

Entre los seleccionados, únicamente los “más preparados” son aceptados para participar en el desafío: caminar a un ritmo constante y sin detenerse ni dar marcha atrás, hasta el límite de sus fuerzas. Quien cae agotado es ejecutado en el acto, mientras el resto continúa avanzando. Al final, solo uno quedará en pie y obtendrá un premio multimillonario.

Todo el evento está controlado por el Gobierno, bajo la figura de “El Mayor” (Mark Hamill), un militar sin escrúpulos que ejecuta a los competidores con la frialdad de quien participa en una cacería.

image

A lo largo de los más de 500 kilómetros de recorrido, día y noche, resalta la rivalidad obvia, pero además se forjan lazos de empatía entre los participantes, que terminan ayudándose pese a ser enemigos naturales. Entre ellos se destacan Garraty (Cooper Alexander Hoffman) y Peter McVries (David Jonsson), dos jóvenes de vidas muy distintas, pero igualmente trágicas, que durante la interminable caminata comparten historias, miedos y confesiones.

De ese modo, la competencia refleja la obsesión por la individualidad y la competitividad extrema como la pérdida de sensibilidad colectiva. Sin embargo, también permite que emerjan la empatía y la solidaridad, expresadas en dilemas éticos y morales que surgen durante las largas conversaciones del trayecto, a veces convertidas en enfrentamientos, otras en gestos de camaradería.

image

Como resultado, el relato transita de lo individual a lo colectivo, transformando las acciones personales en metáforas sociales y convirtiendo la ficción en un retrato implacable de la realidad contemporánea.

Mientras los lugareños observan la marcha como un espectáculo desde los márgenes de la ruta, y una multitud vitorea al vencedor sin importar la violencia que presencia, el film expone un sistema deshumanizado donde solo el más fuerte sobrevive y la vida del resto carece de valor. Aun así, en medio de esa competencia feroz, surge una chispa de esperanza: los pequeños gestos de vínculo y compañerismo que, finalmente, se convierten en los verdaderos protagonistas de la historia.

El trailer de la película "La larga marcha"

Embed - Camina o Muere | Trailer Oficial Subtitulado

Nicole Neumann mostró su enojo en las redes por el sistema de faltas que hay en las escuelas.
Punto de vista

Nicole Neumann, en pie de guerra por el sistema de faltas en las escuelas: conocé su firme opinión

Por Redacción Tiempo de San Juan

