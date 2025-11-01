Declaró la pareja de Lourdes Fernández y dijo su verdad sobre la causa de violencia de género en su contra

Leandro García Gómez, la pareja de Lourdes Fernández -una de las integrantes de Bandana- declaró por primera vez en la causa que hay en su contra por violencia de género y que causó mucha conmoción en el mundo del espectáculo del país.

image Lourdes Fernández fue llevada al hospital luego de ser rescatada del departamento de su pareja. Qué declaró la pareja de Lourdes Fernández “Terminó la declaración indagatoria Leandro García Gómez; negó todos los hechos. Dijo que los ruidos del 1/10 fueron por mudanza y que el escándalo lo hizo la vecina”, escribió el conductor de LAM, revelando que el acusado “negó haber amenazado a las amigas y dice que no es del tipo de personas que crea perfiles falsos”.

De acuerdo con el periodista, García Gómez se negó a responder preguntas durante la indagatoria, manteniendo una postura cerrada ante las autoridades: “Se negó a contestar preguntas”, cerró De Brito, quien también agregó que el imputado tenía una probation vigente en la Ciudad de Buenos Aires, la cual le fue revocada recientemente debido al nuevo conflicto judicial. Fuente: Ciudad Chapa de violencia de género.jpg

