sábado 1 de noviembre 2025

Tribunales

Declaró la pareja de Lourdes Fernández y dijo su verdad sobre la causa de violencia de género en su contra

Se trata de Leandro García Gómez, que fue señalado de privación ilegítima de la libertada y lesiones en contexto de violencia de género. Ahora está preso.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
image
Lourdes Fernández fue llevada al hospital luego de ser rescatada del departamento de su pareja.

Qué declaró la pareja de Lourdes Fernández

Terminó la declaración indagatoria Leandro García Gómez; negó todos los hechos. Dijo que los ruidos del 1/10 fueron por mudanza y que el escándalo lo hizo la vecina”, escribió el conductor de LAM, revelando que el acusado “negó haber amenazado a las amigas y dice que no es del tipo de personas que crea perfiles falsos”.

De acuerdo con el periodista, García Gómez se negó a responder preguntas durante la indagatoria, manteniendo una postura cerrada ante las autoridades: “Se negó a contestar preguntas”, cerró De Brito, quien también agregó que el imputado tenía una probation vigente en la Ciudad de Buenos Aires, la cual le fue revocada recientemente debido al nuevo conflicto judicial.

Chapa de violencia de género.jpg
