Uno por uno, todos los ganadores de los Premios ÍDOLO Argentina 2025

En la noche de este viernes se realizó una nueva gala de los
Premios ÍDOLO Argentina 2025. A este lugar llegaron los mejores instragramers e influencers del país que quedaron nominados. La celebración se llevó a cabo en el Salón Tettersall.
Momi Giardina Martín Garabal Martín Dardik Lucho Mellera Pelao Khe
Ídolo musical La T y la M Yami Safdie Ángela Torres Emanero
Emprendimiento Yerba Cósmico by Sam Trottier y Hernan Regiardo Almendra by Cande Molfese Diabla by Delfi Ferro Polenta by Nacho Elizalde
Actualidad Beltrán Briones Ahorrando con Cami Mujer Financiera Mai Pistiner Lara López Calvo
Momento viral Conicet: Estrella de mar Pollo Álvarez con De Paul Paren La Mano: Bailando Todos Alonso Spiderman Tapados De Laburo: Oreo Mortedor Mernosketti y ‘Tu jardín con enanitos’ Domi Faena le pone aceite de oliva al auto AYSA y Joaquín Levinton Spreen debutando en fútbol argentino Canción Diego Castro: La Totona BRG Talent by Brunenger: Pedo Beatbox
Gastronomía Inutilísimas Las recetas de Simón Paulina Cocina Gastón Soffritti Mon Petit Glouton
Canción más viral Si un día estás sola - Crossover #7 Big One, Emanero, Valentino Merlo En otra vida - Yami Safdie, Lasso Hasta la luna - Bauti Mascia, The la planta, Q´Lokura, Meri Deal, Marama Favorita - Ángela Torres Tu jardín con enanitos - Roze Oficial, Max Carra, Valen, Ramkyen los controles
Streamer Luquita Rodríguez Coker Davoo Xeneize Mernuel (Mernosketti)
Beauty Cande Copello Sofi “La Reini” Gonet Joaco Vázquez Tuli Acosta Dadatina
Podcast La fábrica podcast Sofi Carmona (Hablando de algo con alguien) La fórmula podcast (Mili Hadad) Futuro en construcción (Santiago Bilinkis) Ferné con Grego
Contenido creativo Fran Gómez Julieta Coria Juli Savioli Marti Benza Fermín Bo
Sports Juli Puente Lucas Ortega El Rufián Cata Guimarey Tomás Mazza
Lifestyle Michelle Masson Stephie Demner Zaira Nara Lizardo Ponce Santi Talledo
Ídolo al volante Dino Di Palma Barcatini Aixa Franke Martín Gallego
Ídolo celebrity Evangelina Anderson Nico Vázquez Wanda Nara Paula Chaves Eugenia “China” Suárez
Health Laura Romano Soy mamá y pediatra Dr. La Rosa Sofi Calvo
Ídolo futbolero Gastón Edul Davo Xeneize Sofi Martínez Jero Freixas Pollo Álvarez
Moda Delfi Ferro Zuzu Coudeu Sofi “La Reini” Gonet Papryka
Youtuber Angie Velasco Matías Bottero Ian Lucas Bri Domínguez
Ídolo revelación Cris Vanadía Juli Manzotti Marcos Giles Fede Popgold Mernuel (Mernosketti)
Viajes Pasaje en mano Tupi Saravia Drea León Modo Turista
Experiencias gastronómicas y/o culturales La chica del brunch Buenosaires.Ar Turista en Buenos Aires Buenos paladaires
Ciencia, cultura y tecnología Fer Carolei La Joya Agro Almendra Veiga Celeste Giardinelli
Tiktoker Mar Cosca Santi Ravier Juli Castro Mati Spano
Streamer más viral Martín Cirio Momo Davo Xeneize Mernuel (Mernosketti)
Ídolo emergente Agus García Titi Tcherkaski Tobi Juárez Facturita El gordo y el flako Daniela Clara Luchi Patrone Teo D’Elía Agos Palazzolo Agustina Provenzani
Creador digital del año Mernosketti (Mernuel, Moski y Bauletti)