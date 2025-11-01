sábado 1 de noviembre 2025

El streaming, de gala

Uno por uno, todos los ganadores de los Premios ÍDOLO Argentina 2025

La gala fue transmitida por Telefe y se realizó en el Salón Tattersall del Hipódromo de San Isidro.

Por Gabriel Agüero
image

En la noche de este viernes se realizó una nueva gala de los Premios ÍDOLO Argentina 2025. A este lugar llegaron los mejores instragramers e influencers del país que quedaron nominados. La celebración se llevó a cabo en el Salón Tettersall.

Todos los ganadores de los Premios ÍDOLO Argentina 2025

Humor y entretenimiento

  • Momi Giardina
  • Martín Garabal
  • Martín Dardik
  • Lucho Mellera
  • Pelao Khe
image

Ídolo musical

  • La T y la M
  • Yami Safdie
  • Ángela Torres
  • Emanero

Emprendimiento

  • Yerba Cósmico by Sam Trottier y Hernan Regiardo
  • Almendra by Cande Molfese
  • Diabla by Delfi Ferro
  • Polenta by Nacho Elizalde

Actualidad

  • Beltrán Briones
  • Ahorrando con Cami
  • Mujer Financiera
  • Mai Pistiner
  • Lara López Calvo

Momento viral

  • Conicet: Estrella de mar
  • Pollo Álvarez con De Paul
  • Paren La Mano: Bailando Todos
  • Alonso Spiderman
  • Tapados De Laburo: Oreo Mortedor
  • Mernosketti y ‘Tu jardín con enanitos’
  • Domi Faena le pone aceite de oliva al auto
  • AYSA y Joaquín Levinton
  • Spreen debutando en fútbol argentino
  • Canción Diego Castro: La Totona
  • BRG Talent by Brunenger: Pedo Beatbox

Gastronomía

  • Inutilísimas
  • Las recetas de Simón
  • Paulina Cocina
  • Gastón Soffritti
  • Mon Petit Glouton

Canción más viral

  • Si un día estás sola - Crossover #7 Big One, Emanero, Valentino Merlo
  • En otra vida - Yami Safdie, Lasso
  • Hasta la luna - Bauti Mascia, The la planta, Q´Lokura, Meri Deal, Marama
  • Favorita - Ángela Torres
  • Tu jardín con enanitos - Roze Oficial, Max Carra, Valen, Ramkyen los controles

Streamer

  • Luquita Rodríguez
  • Coker
  • Davoo Xeneize
  • Mernuel (Mernosketti)
image

Beauty

  • Cande Copello
  • Sofi “La Reini” Gonet
  • Joaco Vázquez
  • Tuli Acosta
  • Dadatina

Podcast

  • La fábrica podcast
  • Sofi Carmona (Hablando de algo con alguien)
  • La fórmula podcast (Mili Hadad)
  • Futuro en construcción (Santiago Bilinkis)
  • Ferné con Grego

Contenido creativo

  • Fran Gómez
  • Julieta Coria
  • Juli Savioli
  • Marti Benza
  • Fermín Bo

Sports

  • Juli Puente
  • Lucas Ortega
  • El Rufián
  • Cata Guimarey
  • Tomás Mazza

Lifestyle

  • Michelle Masson
  • Stephie Demner
  • Zaira Nara
  • Lizardo Ponce
  • Santi Talledo

Ídolo al volante

  • Dino Di Palma
  • Barcatini
  • Aixa Franke
  • Martín Gallego

Ídolo celebrity

  • Evangelina Anderson
  • Nico Vázquez
  • Wanda Nara
  • Paula Chaves
  • Eugenia “China” Suárez

Health

  • Laura Romano
  • Soy mamá y pediatra
  • Dr. La Rosa
  • Sofi Calvo

Ídolo futbolero

  • Gastón Edul
  • Davo Xeneize
  • Sofi Martínez
  • Jero Freixas
  • Pollo Álvarez

Moda

  • Delfi Ferro
  • Zuzu Coudeu
  • Sofi “La Reini” Gonet
  • Papryka

Youtuber

  • Angie Velasco
  • Matías Bottero
  • Ian Lucas
  • Bri Domínguez
image

Ídolo revelación

  • Cris Vanadía
  • Juli Manzotti
  • Marcos Giles
  • Fede Popgold
  • Mernuel (Mernosketti)

Viajes

  • Pasaje en mano
  • Tupi Saravia
  • Drea León
  • Modo Turista

Experiencias gastronómicas y/o culturales

  • La chica del brunch
  • Buenosaires.Ar
  • Turista en Buenos Aires
  • Buenos paladaires

Ciencia, cultura y tecnología

  • Fer Carolei
  • La Joya Agro
  • Almendra Veiga
  • Celeste Giardinelli

Tiktoker

  • Mar Cosca
  • Santi Ravier
  • Juli Castro
  • Mati Spano

Streamer más viral

  • Martín Cirio
  • Momo
  • Davo Xeneize
  • Mernuel (Mernosketti)

Ídolo emergente

  • Agus García
  • Titi Tcherkaski
  • Tobi Juárez
  • Facturita
  • El gordo y el flako
  • Daniela Clara
  • Luchi Patrone
  • Teo D’Elía
  • Agos Palazzolo
  • Agustina Provenzani

Creador digital del año

  • Mernosketti (Mernuel, Moski y Bauletti)

