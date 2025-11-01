El particular recuerdo de la familia de Emir Barboza: "Tan bello que saliste"

Durante la reciente celebración de Halloween, la familia de Emir Barboza volvió a recordarlo con una mezcla de ternura y dolor. En redes sociales, compartieron una imagen del pequeño cuando, años atrás, se disfrazó para festejar la tradicional noche de brujas junto a su hermano mayor.

“Tan bello que saliste, mi ‘galletita’. Te extraño toda mi vida”, escribieron sus familiares junto a la publicación, que rápidamente conmovió a quienes siguieron de cerca el caso. La imagen, difundida por varios miembros de la familia, se convirtió en un nuevo homenaje para el niño cuya muerte sacudió al barrio Valle Grande y a toda la provincia.

Emir fue asesinado la madrugada del 14 de octubre, en medio de un tiroteo entre bandas rivales en la Manzana 23 del barrio rawsino. Desde una vivienda se efectuaron varios disparos hacia la calle y uno de los proyectiles impactó en su pecho mientras jugaba cerca. Fue trasladado al Hospital Marcial Quiroga, donde los médicos confirmaron su fallecimiento.

Por el crimen, ocho personas fueron imputadas -entre ellas Alan Juan Bazán, Dante Emanuel Carrizo, Gonzalo José David Santander, Hernán Ariel Carrizo, Cristian Daniel Guajardo, Jonathan Javier Carrizo, un menor identificado como L.B. y Gabriel Jesús Orostizaga-, todos con prisión preventiva mientras avanza la investigación. Además, un menor de edad también quedó involucrado en el hecho.

Esta semana, además, tres tíos del niño fueron condenados por amenazas e incitación a la violencia, un hecho paralelo que volvió a poner en el centro del debate la fractura social que dejó el caso.