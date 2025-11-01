Radiografía del Valle Grande: el segundo barrio más grande de San Juan, terreno de disputas y el cimbronazo por el caso Emir

El crimen de Emir Barboza rompió a los pobladores del Valle Grande . El asesinato del niño de 7 años, víctima de una balacera entre bandas, expuso de la manera más cruel e injusta un sinfín de problemáticas en el populoso complejo habitacional de Rawson. Con una antigüedad menor a una década, el segundo barrio más grande de San Juan -únicamente por detrás del Barrio Aramburu, en Rivadavia- es sede de contrastes sociales lo que generó un combo que llevó al lugar a ser considerado como un “punto conflictivo” para las autoridades; o como dicen sus propios habitantes, “tierra de nadie”.

Tiempo de San Juan recorrió el barrio durante la semana. La presencia policial se hace notar en algunas cuadras, mucho más de lo habitual. Como ejemplo, dos efectivos vigilaban la casa de un sospechoso del asesinato de Emir. A metros de Calle 5 se encontraba otro grupo más numeroso de agentes y, con frecuencia, aparecieron patrulleros.

La vigilancia creció tanto como la tensión tras el asesinato de Emir. Muy pocos vecinos estaban en la vereda cuando el móvil de este diario recorrió los caminos de ripio del barrio. La gran mayoría, estaba dentro de las viviendas y con las persianas abiertas para observar cualquier movimiento.

El panorama se replicó en los ocho sectores del Valle Grande, compuestos por 53 manzanas. El grupo más cercano a calle Agustín Gómez está ocupado por exhabitantes de la Villa Santa Ana, un asentamiento que se encontraba en Calle 6 y Vidart -Pocito-. En inmediaciones de calle Doctor Ortega están los sectores 6, 7 y 8, muchos de ellos exvecinos de La Martita -Calle 5 y Vicente López y Planes, Rawson-. En medio de la gran manzana, casi pegado a las escuelas y la comisaría, está el sector 3, conocido como las casas de la “clase media”, según sus propias palabras “los acorralados”.

Los sectores 1 y 2 son lonjas ubicadas en la parte Sureste del barrio. Allí viven habitantes de un exasentamiento de Pocito. El sector 4 -en el Oeste y pegado a calle Chacabuco- vive de cerca la tensión por el asesinato de Emir. En una de las manzanas hay custodia policial, en la casa de uno de los implicados.

Un grupo de vecinos habló con este diario y contó cómo es la difícil vida cotidiana en el complejo habitacional. Para ser entrevistados, primero se aseguraron de que hubiera algún integrante de la familia dentro de la casa, como una forma de protegerse. No tienen esperanza de cambio. En la zona “clase media” se consideran gente humilde, pero remarcan con vehemencia que son “honrados”.

La mayoría de los vecinos del Valle Grande no tiene empleo formal. Sobreviven con changas, trabajos temporarios o tareas en negro. Muchos aseguran que hace tiempo dejaron de buscar trabajo estable porque “ya nadie contrata”, mientras otros se las ingenian vendiendo pan casero, haciendo limpieza o cuidando autos. “Nos rebuscamos como se puede”, repiten.

image La casa de un implicado en el crimen de Emir Barboza.

El dinero que entra a los hogares alcanza apenas para lo básico, y cuando no hay, se recurre a la solidaridad. “Nos ayudamos entre nosotros, pero también hay quienes se aprovechan. Si te descuidás, te roban hasta la garrafa”, aseguraron.

Cada testimonio refuerza que no hay visión de futuro para muchos. Creen que seguirá aumentando el hambre, el consumo de estupefacientes y las entraderas de ladrones a los hogares. “Los chicos cada vez están más flaquitos por todo esto”, dijeron.

El problema más grave que deben afrontar tuvo una respuesta coincidente: la droga, que arrasó en el día a día de adolescentes, jóvenes y adultos, principalmente del crack. Generaciones de padres e hijos que consumen.

La crisis es durísima y la pelea desigual: “Nos sentimos olvidados”

El Valle Grande cuenta con diferentes servicios y dependencias oficiales. Hay una comisaría; escuelas de nivel Inicial, Primario y Secundario; un centro de salud; el Registro Civil; un cajero y un puñado de colectivos que recorre el barrio. Pese a ello, remarcaron que no alcanza.

Por fuera, las escuelas son más parecidas a cárceles, con varios elementos de seguridad y pintadas en medio de baldíos que parecen eternos. Según describieron “repitieron más alumnos de los que pasaron de año”. La deserción escolar se volvió una constante por el consumo y por la falta de motivación familiar. “Antes los chicos jugaban en la calle, ahora andan sin rumbo, sin ganas. Están flaquitos, tristes”, lamentaron.

image Púas y rejas en una de las escuelas del Valle Grande.

Aunque en el Valle Grande hay centros sanitarios, los vecinos aseguran que la atención no alcanza y, en algunos casos, hasta discriminatoria. “Nos miran distinto cuando decimos de dónde somos. Parece que por vivir acá valemos menos”, expresaron.

El transporte público tampoco escapa al conflicto. Los colectivos muchas veces no ingresan al barrio por temor a la inseguridad o los actos vandálicos. "A veces los choferes nos tratan mal, o directamente no entran. Quedamos aislados", afirmaron.

Servicios básicos, como los cajeros automáticos o la iluminación, sufren vandalismo frecuente. “Todo lo que se hace, se rompe. Esto está abandonado”, aseguraron.

En la despedida, uno de los vecinos dejó una frase que ilustra la realidad de los propios habitantes del Valle Grande: “Este barrio es tierra de nadie”.

La palabra de la Policía y los delitos más graves

Desde la Comisaría 35° del Valle Grande, inaugurada en 2018, reconocieron que el complejo es uno de los puntos más conflictivos de la provincia. “Históricamente, acá predominan los robos y los hurtos, más que las peleas entre bandas”, explicaron fuentes policiales a este diario.

image

Tras el crimen de Emir Barboza, admiten que hubo un cambio en la dinámica delictiva: “Los robos bajaron porque hay más presencia policial en las esquinas”. Sin embargo, reconocen que la dotación sigue siendo escasa: “Trabajamos unos 20 policías en total, y el barrio es enorme”.

La falta de personal, sumada a la extensión del terreno y la cantidad de pasajes, dificulta los patrullajes. “Es un barrio complejo, no solo por los delitos, sino por los problemas sociales. Hay familias que viven con mucho dolor y sin oportunidades”, agregaron.