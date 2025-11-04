martes 4 de noviembre 2025

La China Suárez recreó una foto de Wanda Nara con Mauro Icardi y la destrozaron

La China Suárez le quiso demostrar su apoyo al delantero del Galatasaray pero los usuarios la cuestionaron.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La China Suárez quedó envuelta en un escándalo en estos días por haber presumido en sus redes sociales la costosa cartera que le regaló Mauro Icardi.

Por eso, los usuarios quedaron atentos a cada uno de los posteos que hizo la actriz y ahora la criticaron por una foto que subió a su perfil de Instagram.

En la imagen se la puede ver posando al lado de un cartel de Icardi con la camiseta del Galatasaray. Lo curioso fue que los internautas detectaron que Wanda Nara se había sacado una foto similar hace unos años.

Al instante, especularon con que la ex Casi Ángeles buscó recrear esa postal del 2015 en la que la empresaria de cosméticos aparecía dándole un beso a una gigantografía de Mauro con la camiseta del Inter de Milán.

image

“Todo lo que ella va a vivir, yo ya lo viví”, dice uno de las publicaciones que circularon en X para dar cuenta de la similitud entre las fotos. La frase hace referencia a una de las declaraciones que había dado Wanda en los inicios del noviazgo de la China con Icardi.

Cabe recordar que no es la primera vez que en las redes acusan a la actriz de “copiarse” de la exesposa del futbolista. En este último tiempo hubo varias coincidencias ya sea en los looks o en gustos por ciertas marcas.

El detalle del bolso que Mauro Icardi le regaló a la China Suárez

A menos de una semana de presumir el bolso Louis Vuitton que le regaló Mauro Icardi, la controversia fue inevitable cuando se conocieron unos llamativos datos del accesorio en cuestión.

Este viernes, la ex Casi Ángeles reveló que el futbolista la sorprendió con un regalo inédito y muy especial: un bolso modelo Speedy de viaje en color rosa de la firma de lujo.

image

Entienden que moría por este bolso, era edición limitada y no había más, dije ‘Bueno, ya fue’. ME LO MANDÓ A FABRICAR. Llegué a casa y estaba ahí en el sillón”, contó sorprendida.

Sin embargo, este domingo en las redes sociales de El ejército de LAM mostraron una curiosa captura que da cuenta que el bolso está a la venta, cuesta 9250 euros y está fabricado con piel de becerro.

Estos datos generaron todo tipo de reacciones entre los usuarios. “Menos mal que era vegetariana, ¿no?”, “Y después la Tati haciéndose la protectora de animales”, “El color era limitado, lean bien la información”, “¿Por qué no le caen a Wanda que tiene como 100 carteras?”, fueron algunos de los comentarios que más se repitieron.

