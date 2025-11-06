Daddy Yankee regresa a la música con una nueva session de Bizarrap que rompe récord en reproducción

Luego de anunciar su retiro de los escenarios e incursionar en el cristianismo evangélico, Daddy Yankee regresó a la escena musical con el estreno de una nueva sesión de Bizarrap . Se trata de la Session #0/66 , un lanzamiento que agitó por completo el panorama de la música urbana y que en pocas horas ya superaba cientos de miles de reproducciones. La unión marca un regreso histórico para el intérprete de Gasolina, quien se había alejado del estilo en diciembre del 2023 tras su gira “La última vuelta” y desde entonces está enfocado en la música cristiana.

El propio productor celebró la colaboración en su cuenta de X (antes Twitter) con un mensaje inusual en sus publicaciones: “Nunca escribo en esta publicación, pero esto es un sueño. Esto para mí, el más grande. Gracias por todo a todos” , escribió junto a un fragmento del videoclip que compartió en redes.

La sesión #0/66 rompió con la numeración habitual de las BZRP Sessions y abrió un nuevo capítulo en la serie. Con un beat que mezcla el mambo y el reggaetón clásico, el productor logró capturar el ADN de los 2000 — la época dorada del género — sin perder su impronta moderna.

La canción arranca con una declaración de intenciones: “Nueva temporada ya empezó, dale play. Sonido de abajo, Bizarrap suena el bass. Código siete, ocho, siete, alias El Calentón. Pon la batería, que llegó el reggaetón”. Desde los primeros versos, Daddy Yankee mezcla referencias bíblicas, códigos de barrio y guiños a su pasado musical. En un momento central, dice: “Si me preguntan, a nadie yo le debo. Cuando me vaya de aquí nada me llevo. Solo me voy con un amor verdadero. Los pies en la tierra, siempre mirando al cielo”.

Esa estrofa condensa el nuevo enfoque espiritual del artista, que en los últimos dos años se volcó a la música cristiana y llegó incluso a realizar presentaciones religiosas en el Estadio Chacarita Juniors y en el microestadio del Parque Eva Perón de Lomas de Zamora, donde predicó sobre su fe.

En ese contexto, la letra de la BZRP Music Session #0/66 adquiere un valor simbólico y personal. Versos como “a nadie le debo” o “mi flow eterno, ya no es legendario” parecen reflejar su deseo de independencia y su renacer artístico tras una etapa de conflictos. Más que una simple canción, el tema funciona como una declaración de identidad, un mensaje de libertad creativa y espiritual con el que el puertorriqueño reafirma quién es y lo que representa después de tres décadas de carrera.

En menos de una hora, el video superó las 100 mil visualizaciones, y figuras de distintos ámbitos reaccionaron al lanzamiento vía Instagram.

Además, los propios fanáticos de ambos artistas celebraron el proyecto. “Daddy Yankee recargado. Si antes metía hits ahora volvió más poderoso que nunca”, “Hay que cerrar el estadio, solo los del flow eterno hacen eso” y “DY se volvió a encontrar a sí mismo hasta musicalmente. Que feliz me pone y cuánta falta nos hacía. Ese flow suyo no lo tiene nadie”, dejaron los fans, entre otros comentarios positivos.