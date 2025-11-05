Oriana Sabatini reveló que perdió un embarazo junto a Paulo Dybala y habló sobre la maternidad

En una conversación íntima y sincera, Oriana Sabatini abrió su corazón para hablar sobre la maternidad, su vínculo con el cuerpo y el proceso de aceptación tras haber atravesado trastornos alimenticios. La actriz y cantante fue invitada al programa Sería Increíble (Olga), donde compartió una revelación hasta ahora desconocida: perdió un embarazo antes del que actualmente está cursando junto a su pareja, el futbolista Paulo Dybala.

“Es re loco. A Olga vine dos veces embarazada. Bueno, la primera no llegó a término”, contó con naturalidad, intentando restarle dramatismo al momento y agregando con humor: “Siento que Olga me hace fértil”.

Durante la entrevista, Oriana se mostró profundamente reflexiva sobre cómo vivió el inicio de su actual embarazo. “A mí no me pasó que apenas me enteré que estaba embarazada dije ‘¡qué amor!’. Me empecé a encariñar cuando entendí que podía ser una persona separada a mí también. Cuando vivís casi toda tu vida odiándote, es difícil aprender a querer algo que va a nacer de tu propio cuerpo”, confesó.

La modelo también habló sobre lo complejo que fue amigarse con los cambios físicos que trae la gestación, especialmente después de haber superado un trastorno de la conducta alimentaria (TCA). “Hubo meses en los que mi cuerpo se veía igual que cuando tenía atracones. Es re difícil aceptar que no tenía atracones y era porque estaba embarazada. Lo más difícil es la pérdida de control total: tenés hambre y tenés que comer”, relató, aunque aclaró que actualmente atraviesa el proceso acompañada por profesionales y con una mentalidad más sana.

En su nuevo rol como madre, Oriana contó que busca ser completamente honesta con su hija, especialmente sobre la distancia entre las apariencias y la realidad en redes sociales. “Es una mentira todo eso. Eso fue gracias a dos horas de maquillaje y pelo, cortinas, pestañas postizas, base... No estoy así, eso no es real. Me siento fatal el 90% del tiempo”, admitió.

“Obvio que una está contenta porque tengo ganas de conocer a esta personita, pero es complicado amigarte con la situación de sentirte mal y tener culpa porque deberías estar feliz. Me da culpa decirlo en voz alta porque el bebé escucha todo, pero a mi hija quiero darle el ejemplo de ser honesta y no fingir”, cerró con total franqueza.

*Con información de NA