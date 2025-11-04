martes 4 de noviembre 2025

Más enamorados que nunca

Nico Vázquez y Dai Fernández, enamorados en Nueva York: una escapada con parada especial en Filadelfia

La flamante pareja partió en la madrugada de este martes a Estados Unidos en un viaje que fortalece su romance y combina con su trabajo en Rocky.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Nico Vázquez y Dai Fernández protagonizan una de las postales más comentadas del ambiente artístico al embarcarse juntos en un viaje a Nueva York. La cita se dio en la madrugada del martes en el Aeropuerto de Ezeiza, donde las cámaras los captaron antes de pasar los controles migratorios. El actor optó por una gorra con visera, un collar de plata visible sobre una remera negra y un estilo relajado que marca su identidad cotidiana, mientras que la actriz eligió un pantalón cómodo de color negro combinado con un top blanco ajustado, el cual dejaba su abdomen al descubierto y sumaba un aire fresco propio del inicio del nuevo romance. Ambos, sonrientes y distendidos, se mostraron de excelente humor ante los fotógrafos presentes, posando sin prisa y dejando entrever la complicidad de compartir su primer viaje internacional como pareja.

El destino elegido tiene un trasfondo importante tanto para su vida sentimental como laboral. La agenda marca dos escalas claves: primero Nueva York y luego Filadelfia, en sintonía con la obra Rocky, de la que ambos son protagonistas en la escena porteña. No viajan solos, ya que los acompañan dos integrantes del staff del musical, confirmando que la travesía fusiona el plano personal con el profesional. En Filadelfia, la pareja planea formar parte de la reconocida Rocky Run del 8 de noviembre y, según trascendió, Nico Vázquez también se encuentra en negociaciones para que Sylvester Stallone visite Argentina el año próximo.

image

La confirmación pública del romance —llegada tres meses después de la separación del actor con Gimena Accardi tras 18 años juntos— agrega otro matiz al interés mediático. Después de semanas de rumores encendidos por coincidencias y miradas cómplices en la cartelera del teatro Lola Membrives, Vázquez y Fernández decidieron salir del hermetismo y mostrarse juntos fuera del escenario. A partir de ahí las salidas se repitieron: de cenas bajo las luces de la ciudad a escapadas vespertinas captadas por teleobjetivos atentos, todo alimenta el relato de una pareja que opta por la espontaneidad y la transparencia, aunque mantienen cierta reserva en los saludos post función de Rocky.

En paralelo, la velocidad con la que Vázquez rehízo su vida también encendió el debate en redes y programas de espectáculos, como sucedió durante la cobertura de Puro Show y Sálvese quien pueda. Las imágenes de la pareja en uno de los restaurantes más reconocidos de la ciudad de Buenos Aires, muy atentos el uno al otro y ajenos a las miradas indiscretas, reforzaron la idea de que la relación dejó de ser un rumor para instalarse como noticia del momento. La reacción de la audiencia, dividida entre la sorpresa y la simpatía, acompaña este proceso de blanqueo ante los medios y el público.

image

En medio de este revuelo, la palabra de Gonzalo Gerber, expareja de Fernández, cobra especial valor por su tono medido y ajeno a la polémica. El bailarín y actor, reciente ganador de un Premio Hugo, eligió un discurso sin estridencias al hablar sobre la nueva relación de su ex. Reconoció que se enteró por los medios y descartó conflictos, indicando que la separación con Dai se dio en buenos términos y que ambos mantienen una comunicación respetuosa gracias al cuidado compartido de la mascota que tenían juntos. Ante las preguntas de cronistas y la mención a la reciente desvinculación en redes sociales, Gerber expresó naturalidad y deseó felicidad a la pareja, esquivando cualquier atisbo de resentimiento. Definió el presente como una oportunidad para disfrutar del arte, la familia y la amistad, reiterando su deseo de bienestar tanto para Vázquez como para Fernández.

image

Dentro de este clima de repercusiones y nuevas etapas, Gimena Accardi también encontró un espacio de exposición propia, aunque lejos de la polémica sentimental. La actriz comparte en sus redes momentos de relax absoluto, entrenamientos y detrás de escena que mezclan moda, humor y complicidad con seguidores. Sus publicaciones en bikini con tonos geométricos neutros, accesorios vintage y gestos espontáneos refuerzan su perfil de referente de estilo, acompañando desde otra sintonía la conversación pública que gira en torno al reciente quiebre y los caminos separados que iniciaron ambos protagonistas. Sin alusiones directas al romance, Accardi mantiene vigencia y presencia tanto desde su casa como desde proyectos musicales y audiovisuales, mostrando que el presente puede conjugar descanso, trabajo y autoafirmación con una naturalidad que contrasta con el bullicio de las novedades amorosas.

image
