sábado 8 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
¡No!

Hackearon el Instagram de Florencia Peña y subieron fotos íntimas de ella

Las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales y todo pasó en el día de su cumpleaños.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
Lee además
pachu pena, enamorado: quien es paula paparella, su nueva novia
Mirá quién es

Pachu Peña, enamorado: quién es Paula Paparella, su nueva novia
oriana sabatini y su intimo baby shower con tematica harry potter
Dulce espera

Oriana Sabatini y su íntimo baby shower con temática Harry Potter

Acabamos de hackear a Florencia Peña. Nosotros, sus propios amigos”, introdujeron los íntimos de la protagonista de Pretty Woman junto a un carrusel de imágenes inéditas de la artista.

Luego, agregaron: “Con ustedes, la otra Florencia. La verdadera. La que ni ella misma se animaría a mostrar. Hoy este pedazo de mostra cumple 51 años y lleva 54 tatuajes. Como está bien lejos, su equipo personal se tomó el atrevimiento de dedicarle un posteo sin su permiso, solo para reírnos con y de ella".

“Como la señora no sabe ni subir una foto a Instagram sin nuestra ayuda (y seguramente no sepa ni borrar este posteo, abuela), nos tomamos la libertad de publicar esas cosas que jamás aprobaría”, escribieron los amigos, mientras Flor está de vacaciones en República Dominicana con su familia.

Y sumaron: “Van a ver fotos y videos sin retoques ni filtros, sin censura ni chequeo previo. Porque ella también es un poco así, ya la conocen: sin filtros, impulsiva, mandada y desbocada”.

“Una mujer autosuficiente, intensa, divertida, densa, celosa de sus amigos y hasta de su propio equipo de trabajo (que también son sus amigos). Divertida como se muestra, pero intensa; tan actriz dramática que duele. Valiente la petisa, y remadora como pocas. Ama su trabajo y no para un minuto”, destacaron.

Los amigos de Peña expusieron sus peores defectos y sus mayores virtudes también: “Cada tanto se olvida el nombre de alguno de sus hijos, pero jamás pierde la cuenta de los premios que ganó en su carrera. Es el Teatro Liceo y Divas Play al mismo tiempo. Es un viaje en familia y también un canje de pezoneras. Aunque le cueste admitirlo, es una Moni Argento versión triple X. Es una estrella máxima del teatro argentino, pero también la remisera del grupo: la que deja a todos en la puerta de su casa al final del día”.

Te discute de política y al mismo tiempo te pelea por un pedazo de torta. Es la misma que recomienda un té natural antiinflamatorio y se come media docena de empanadas tamaño rotisería. Graba contenido en su cocina, pero no te lava ni una cuchara”, añadieron.

Por último, cerraron con humor: “Florencia Peña es así: humana, como todos. Y siempre tiene un as bajo la manga… hasta cuando la dan por muerta, está vivita y culean...“.

“P.D.: Si sos tan valiente, no borrés nada y bancala. Te amamos y que cumplas para atrás”, concluye el posteo.

Mirá las fotos de Florencia Peña:

image
image
Temas
Seguí leyendo

Una melodía que va y viene en el tiempo en "La chica perdida", una película que desafía a la atención

¿Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, rumbo al altar?: la frase de la cantante que lo confirmaría

Aldana Masset, la deslumbrante entrerriana que representa a Argentina en Miss Universo 2025

El escándalo llegó a Miss Universo: un fuerte altercado, rumores de cancelación y medidas legales de por medio

¿Nuevo amor? La foto de Gime Accardi junto a un hombre que desató rumores de romance

Daddy Yankee regresa a la música con una nueva session de Bizarrap que rompe récord en reproducción

Sorpresa en MasterChef Celebrity: quién es el tercer eliminado

Oriana Sabatini reveló que perdió un embarazo junto a Paulo Dybala y habló sobre la maternidad

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
oriana sabatini y su intimo baby shower con tematica harry potter
Dulce espera

Oriana Sabatini y su íntimo baby shower con temática Harry Potter

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Repartidores de Pedidos Ya detuvieron y casi linchan a un motochorro en pleno centro
Fotos y videos

Repartidores de Pedidos Ya detuvieron y casi linchan a un motochorro en pleno centro

Sobreseen en dos causas al empresario constructor acusado de estafa
Resolución

Sobreseen en dos causas al empresario constructor acusado de estafa

No existe San Juan: el video en TikTok que levantó tanta polvareda como el viento Zonda
¡Tírenle con una semita!

"No existe San Juan": el video en TikTok que levantó tanta polvareda como el viento Zonda

Este es Thiago Bustos, el ahora detenido y trasladado al penal de Chimbas.
Violento atraco

Conocé al joven acusado de golpear a un remisero y hacerle perder un ojo en un asalto en Chimbas

El abogado fit sanjuanino en el ojo de la tormenta: lo señalarán por romper una perimetral y amenazar a su ex
Violencia de género

El "abogado fit" sanjuanino en el ojo de la tormenta: lo señalarán por romper una perimetral y amenazar a su ex

Te Puede Interesar

Un mini portón eléctrico, un robot para limpiar paneles solares y la IA: cómo son los proyectos de las escuelas técnicas de San Juan video
Expotécnica 2025

Un mini portón eléctrico, un robot para limpiar paneles solares y la IA: cómo son los proyectos de las escuelas técnicas de San Juan

Por David Cortez Vega
Chocó Colapinto en la clasificación del GP de Brasil: así quedó el auto
Fórmula 1

Chocó Colapinto en la clasificación del GP de Brasil: así quedó el auto

Mandan tras las rejas al delincuente que cometió una seguidilla de delitos en menos de un mes
Al Penal de Chimbas

Mandan tras las rejas al delincuente que cometió una seguidilla de delitos en menos de un mes

La maratón de la vivienda en San Juan: el IPV apura la entrega de los 930 lotes de Valle del Sol antes de fin de año video
Expectativa

La maratón de la vivienda en San Juan: el IPV apura la entrega de los 930 lotes de Valle del Sol antes de fin de año

Un ciclista fue atropellado por un conductor que se dio a la fuga en Capital
En la madrugada

Un ciclista fue atropellado por un conductor que se dio a la fuga en Capital