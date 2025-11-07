viernes 7 de noviembre 2025

Certamen de belleza

Aldana Masset, la deslumbrante entrerriana que representa a Argentina en Miss Universo 2025

Fue vocalista de una banda argentina, tiene 25 años y es una de las favoritas para llegar a la final del certamen Miss Universo, que se está llevando a cabo en Tailandia. Conocela.

Por Mariela Pérez
image

El próximo 21 de noviembre será la gran ceremonia de la 74 edición de Miss Universo, esta vez en Tailandia. Hasta allí arribaron las 130 candidatas, aunque solo 30 serán las seleccionadas para la gala principal, y una de las favoritas es la representante argentina, Aldana Masset, quien desde su llegada a Bangkok ha llamado la atención y deslumbrado a los seguidores del certamen en todo el mundo.

image

Aldana tiene 25 años y es oriunda de Valle María, departamento Diamante, Entre Ríos. Fue coronada Miss Universo Argentina en mayo, en una competencia evaluada por figuras del mundo de la moda y el entretenimiento. Sin embargo, su nombre ya era conocido: en 2022 fue parte del grupo Agapornis, donde se desempeñó como vocalista tras el paso de Melina Lezcano.

image

Actualmente es asesora de imagen y hasta antes de viajar residía en Belo Horizonte, Brasil, acompañando a su pareja, el futbolista Fausto Vera, quien se desempeña en Atlético Mineiro.

image

Respecto a su incursión en los certámenes de belleza, Aldana ya había participado en 2019, aunque en aquel momento no obtuvo el título. Esta vez, logró imponerse en la instancia final a la representante de La Pampa, Julieta Ricardez, y su consagración fue celebrada por fanáticos y especialistas del rubro.

image

La victoria de la exintegrante de Agapornis genera un buen augurio para los seguidores del certamen de belleza argentinos, luego de la participación de la cantante chilena Emilia Dides, quien llegó a formar parte del codiciado Top 12 el año pasado, un notable lugar no alcanzado por una aspirante de su país en décadas.

image

Según explicaron los expertos, los artistas suelen tener esa soltura y manejo del escenario que busca el jurado en la futura Miss Universo.

Fuente: Revista Gente

