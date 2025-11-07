¿Nuevo amor? La foto de Gime Accardi junto a un hombre que desató rumores de romance

Gime Accardi volvió a acaparar la atención en redes sociales tras compartir una imagen que reavivó el interés por su presente sentimental. La actriz, muy activa en Instagram, reposteó una historia donde se la ve sonriente y relajada junto a un hombre, con quien aparenta tener una gran cercanía.

La foto, originalmente publicada por la cineasta Agus Navarro , muestra a Gimena recostada sobre un sillón con un look informal y una actitud distendida, mientras su acompañante —vestido de negro y con gorra— prefiere mantener su identidad reservada.

Aunque ninguno de los protagonistas hizo comentarios, la publicación no pasó inadvertida entre sus seguidores, que rápidamente vincularon la escena con un posible nuevo capítulo en la vida amorosa de la actriz.

Todo esto ocurre poco después de que su exesposo, Nico Vázquez, confirmara que está iniciando una relación con su compañera de elenco en Rocky, Dai Fernández.

image

El curioso mensaje de Gime Accardi tras la cita romántica de Nico Vázquez y Dai Fernández

Gime Accardi volvió a dar de qué hablar tras hacer un posteo en sus redes sociales y llamar la atención de todos sus seguidores, ya que muchos pensaron que fue una indirecta para Nico Vázquez, quien blanqueó su relación con Dai Fernández, su compañera de elenco.

A través de sus historias de Instagram, la actriz subió una foto de un gato rosa con rayas rojas y la frase: “Relajate, nada está bajo control”.

Si bien parece algo normal, los usuarios comenzaron a especular que el destinatario era su ex pareja, ya que se dio justo después de que se dieran a conocer las imágenes de la cita romántica que tuvo Vázquez con Fernández en un restaurante porteño.