Una melodía que va y viene en el tiempo en "La chica perdida", una película que desafía a la atención

"La chica perdida" se mueve en tiempo y espacio entre el relato y la fotografía, que parece ir contando la historia de modo paralelo.

Una joven cuya vida se diluye entre la melodía de un piano que resuena en su cabeza decide dejar a su pequeño hijo al cuidado de su hermana y emprender un viaje de solo un día para encontrar respuestas. Sin embargo, cuando regresa, han pasado 25 años. Ella no ha cambiado, pero todo a su alrededor sí: su familia, su entorno y el tiempo. Ese es el núcleo de "La chica perdida", una película tan enigmática como interesante, aunque poco conocida, en la que los fantasmas del pasado van y vienen, y que exige al espectador una atención constante durante todo su metraje para encontrar las explicaciones que busca de una línea del tiempo .

El film, conocido también como La isla entre mareas según la traducción de su título original, es de origen canadiense y está disponible en Apple TV.

image

Todo comienza cuando la pequeña Lily (niña: Remy Marthaller / adulta: Paloma Kwiatkowski), su padre, su madre y su hermana Zinnia (Camille Sullivan) vacacionan en una zona boscosa y alejada de la ciudad, a bordo de su casa rodante. De repente, la niña desaparece y su familia inicia una desesperada búsqueda. Mientras los días transcurren sin respuestas, Lily reaparece caminando como si solo hubieran pasado unas horas o minutos. Cuando le preguntan dónde estuvo, ella señala una pequeña isla rodeada por la marea.

Aunque todos se muestran aliviados, nadie logra comprender qué sucedió realmente durante su ausencia. Desde ese momento, Lily cambia por completo: parece perdida en su mente, atrapada en un mundo paralelo, y se refugia en el piano, interpretando una melodía mágica que la hace perderse en sí misma. El tiempo pasa y, entre apariciones repentinas y silencios, la música envuelve su vida con un aura inquietante.

image

Al nacer su hijo Jared, Lily nota que él también sufre las mismas visiones y pensamientos que la atormentan. Entonces decide volver al lugar donde todo comenzó, en busca de respuestas. Pero ese breve regreso a la isla en 1998 la conduce, inexplicablemente, a reaparecer recién en 2024. Durante ese lapso, su familia la creyó muerta. Jared (David Mazouz) creció convertido en un hombre atormentado, perseguido por sus propios fantasmas y por la “melodía de sirena” heredada de su madre, que parece llamarlo desde algún lugar remoto.

La intriga crece con cada acción. Lily comprende que solo junto a su hijo podrá descubrir la verdad.

image

La historia fluye entre la ciencia ficción, el terror, el drama y el amor, entrelazados por un halo sobrenatural que, por momentos, vuelve confuso el relato y sumerge al espectador en el mismo desconcierto que viven los protagonistas.

Con una actuación parsimoniosa que roza lo angelical, Paloma Kwiatkowski aporta el tono justo a una atmósfera ambigua, en la que lo bello y lo peligroso coexisten. La isla, ese escenario que mezcla la calma de los árboles con la aspereza de las rocas, se convierte en un espacio donde los personajes parecen moverse fuera del tiempo, como almas errantes que desconocen en qué momento habitan.

Dato extra: la película se basa en el cuento gótico de J.M. Barrie, autor de Peter Pan, titulado Mary Rose.

Mientras la vida transcurre con normalidad para el resto del mundo, estos seres parecen vagar en un estado perpetuo de duelo, sin saber exactamente qué lamentan.

image

La dualidad lo atraviesa todo: ¿quiénes son reales y quiénes no? Las tomas y tonos de la película, que oscilan entre marrones y grises apagados y colores saturados y vibrantes, gracias a una excelente fotografía, sugieren que las respuestas están ahí, latentes, esperando ser descubiertas. Pero es recién al final cuando cada espectador podrá interpretar la historia y su sentido, tanto desde el relato como desde su poderosa narrativa visual.

"La chica perdida" se pierde (y nos pierde) entre los instantes de la vida, el paso del tiempo y los fantasmas que acechan a quienes creen vivir en el presente. Una propuesta para ver, disfrutar, pensar y, sobre todo, sacar conclusiones.

El trailer de "La chica perdida"