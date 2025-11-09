Video: Dua Lipa sorprendió a los fanáticos con una canción que tiene un vínculo especial con San Juan

Es brillante, es auténtica, es hipnótica: son muchos los adjetivos que puedo usar para describir a Dua Lipa. Pero verla en vivo cambia el panorama porque no hay palabras después de un show tan atractivo. Lo único que puedo decir fehacientemente es: "Dua Lipa, la artista que todo lo puede".

Si bien ella misma ya es atractiva con su presencia escénica y su talento, lo que vi anoche me sacó de mis casillas. Dua Lipa no trajo solo un show de luces y escenarios, trajo atracción, diversión, originalidad y, por sobre todas las cosas, talento.

Siempre pensé que una artista de su talla quizás era algo superficial, pero la realidad es que anoche vi y disfrute una persona que sabe cómo llegar a su público desde al amor. Y también desde la inteligencia y la cultura.

Es que, durante sus dos noches en River, la artista sorprendió a todos con una canción icónica de la música nacional. En la primera noche fue "De música ligera" aclarando que sabe lo que significa el rock en Argentina.

Sin embargo, este sábado 8 de noviembre sorprendió con una nueva versión de "Tu misterioso alguien". La icónica canción de Miranda fue interpretada por Dua Lipa en una versión que no sabíamos que necesitábamos.

"Durante mis tours a mi me gusta sorprender al público con una canción original de su país y hoy encontré esta que me gustó mucho", explicó antes de comenzar a cantar "Tu misterioso alguien".

Una canción que, sin dudas tiene su grado de dificultad por los tonos de Ale y Julieta, pero que Dua Lipa le dio una esencia y un brillo diferente y renovador. Lo cierto es que, con esto, la cantante más allá de su talento demuestra el interés que tiene por llegar a sus fans de manera original y respetando la cultura nacional.

Un icono que, debo decir, se merece incluso muchos más fans de los que tiene. Es que, con esto, también se corona como la única cantante internacional en aprenderse dos canciones diferentes en un español perfecto para sorprender al público.

Sin ir más lejos, lo que hizo Dua Lipa fue shockeante y hermoso con un talento descomunal que te atrae y te lleva a disfrutar las 2hs de espectáculo. Incluyendo, claro, a sus bailarines y músicos que completan la escena con una profesionalidad avasallante.

Cuál es el vínculo de "Tu misterioso alguien" con San Juan:

El clásico pop de Miranda! volvió a escalar a los primeros puestos de las plataformas de música. A 15 años de su lanzamiento, el tema “Tu misterioso alguien” se transformó en un verdadero fenómeno digital, logrando que miles de usuarios lo redescubran. En este marco, cabe destacar que el videoclip fue filmado en Ischigualasto y en una mina de San Juan.

Lanzado en el canal oficial de la banda en junio de 2010 y producido por Pelo Music Group, el video ya superó las 43 millones de visualizaciones en YouTube, consolidándose como uno de los más vistos del grupo. En dichas imágenes aparecen paisajes del Parque Provincial Ischigualasto y la mina Gualcamayo.