domingo 9 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Lo dio todo

Video: Dua Lipa sorprendió a los fanáticos con una canción que tiene un vínculo especial con San Juan

La artista emocionó a todo el estadio, cuando homenajeó a Miranda al cantar "Tu misterioso alguien" en su segundo River en Buenos Aires. El hitazo de un tema que volvió a ser furor y conecta con San Juan.

El tema de Dua Lipa que emocionó a todos.&nbsp;

El tema de Dua Lipa que emocionó a todos. 

Es brillante, es auténtica, es hipnótica: son muchos los adjetivos que puedo usar para describir a Dua Lipa. Pero verla en vivo cambia el panorama porque no hay palabras después de un show tan atractivo. Lo único que puedo decir fehacientemente es: "Dua Lipa, la artista que todo lo puede".

Lee además
dua lipa sorprendio en river con una version del clasico de soda stereo
Impecable

Dua Lipa sorprendió en River con una versión del clásico de Soda Stereo
sin lluvias pero con muchas nubes, asi se vivira el domingo en san juan
Pronóstico

Sin lluvias pero con muchas nubes, así se vivirá el domingo en San Juan

Si bien ella misma ya es atractiva con su presencia escénica y su talento, lo que vi anoche me sacó de mis casillas. Dua Lipa no trajo solo un show de luces y escenarios, trajo atracción, diversión, originalidad y, por sobre todas las cosas, talento.

Siempre pensé que una artista de su talla quizás era algo superficial, pero la realidad es que anoche vi y disfrute una persona que sabe cómo llegar a su público desde al amor. Y también desde la inteligencia y la cultura.

Es que, durante sus dos noches en River, la artista sorprendió a todos con una canción icónica de la música nacional. En la primera noche fue "De música ligera" aclarando que sabe lo que significa el rock en Argentina.

Sin embargo, este sábado 8 de noviembre sorprendió con una nueva versión de "Tu misterioso alguien". La icónica canción de Miranda fue interpretada por Dua Lipa en una versión que no sabíamos que necesitábamos.

"Durante mis tours a mi me gusta sorprender al público con una canción original de su país y hoy encontré esta que me gustó mucho", explicó antes de comenzar a cantar "Tu misterioso alguien".

Una canción que, sin dudas tiene su grado de dificultad por los tonos de Ale y Julieta, pero que Dua Lipa le dio una esencia y un brillo diferente y renovador. Lo cierto es que, con esto, la cantante más allá de su talento demuestra el interés que tiene por llegar a sus fans de manera original y respetando la cultura nacional.

Un icono que, debo decir, se merece incluso muchos más fans de los que tiene. Es que, con esto, también se corona como la única cantante internacional en aprenderse dos canciones diferentes en un español perfecto para sorprender al público.

Sin ir más lejos, lo que hizo Dua Lipa fue shockeante y hermoso con un talento descomunal que te atrae y te lleva a disfrutar las 2hs de espectáculo. Incluyendo, claro, a sus bailarines y músicos que completan la escena con una profesionalidad avasallante.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Dua Lipa sorprendió a los fanáticos con una canción que tiene un vínculo especial con San Juan La artista emocionó a todo el estadio, cuando homenajeó a Miranda al cantar "Tu misterioso alguien" en su segundo River en Buenos Aires. El hitazo de un tema que volvió a ser furor y conecta con San Juan. --->Cuál es el vínculo de "Tu misterioso alguien" con San Juan: El clásico pop de Miranda! volvió a escalar a los primeros puestos de las plataformas de música. A 15 años de su lanzamiento, el tema “Tu misterioso alguien” se transformó en un verdadero fenómeno digital, logrando que miles de usuarios lo redescubran. En este marco, cabe destacar que el videoclip fue filmado en Ischigualasto y en una mina de San Juan. Lanzado en el canal oficial de la banda en junio de 2010 y producido por Pelo Music Group, el video ya superó las 43 millones de visualizaciones en YouTube, consolidándose como uno de los más vistos del grupo. En dichas imágenes aparecen paisajes del Parque Provincial Ischigualasto y la mina Gualcamayo. Más detalles en @tiempodesanjuan #DuaLipa #tumisteriosoalguien #tiempodesanjuan"
View this post on Instagram

Cuál es el vínculo de "Tu misterioso alguien" con San Juan:

El clásico pop de Miranda! volvió a escalar a los primeros puestos de las plataformas de música. A 15 años de su lanzamiento, el tema “Tu misterioso alguien” se transformó en un verdadero fenómeno digital, logrando que miles de usuarios lo redescubran. En este marco, cabe destacar que el videoclip fue filmado en Ischigualasto y en una mina de San Juan.

Lanzado en el canal oficial de la banda en junio de 2010 y producido por Pelo Music Group, el video ya superó las 43 millones de visualizaciones en YouTube, consolidándose como uno de los más vistos del grupo. En dichas imágenes aparecen paisajes del Parque Provincial Ischigualasto y la mina Gualcamayo.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "“Tu misterioso alguien”, el hitazo de Miranda! que vuelve a ser furor y un videoclip made in San Juan El clásico pop de Miranda! volvió a escalar a los primeros puestos de las plataformas de música. A 15 años de su lanzamiento, el tema “Tu misterioso alguien” se transformó en un verdadero fenómeno digital, logrando que miles de usuarios lo redescubran. En este marco, cabe destacar que el videoclip fue filmado en Ischigualasto y en una mina de San Juan. Lanzado en el canal oficial de la banda en junio de 2010 y producido por Pelo Music Group, el video ya superó las 43 millones de visualizaciones en YouTube, consolidándose como uno de los más vistos del grupo. En dichas imágenes aparecen paisajes del Parque Provincial Ischigualasto y la mina Gualcamayo. Video redes: funes.mateo01 ¿Lo sabías? Te leemos en comentarios Más info en @tiempodesanjuan #miranda #sanjuan #tumisteriososlguien #lavozar #redes #viral #redes"
View this post on Instagram

Temas
Seguí leyendo

Todo listo para convertir la Lemos en un polo de fast food en el corazón de Rawson

San Juan brilló en el Panamericano: título para el SEC en damas y subcampeonato para Hispano en varones

Se acerca la venta en farmacias del aceite de cannabis 100% sanjuanino: cuánto costará

Regional Amateur: El Lechuzo volvió a empatar y Marquesado dio el golpe

El Ballet de San Petersburgo llega a San Juan para presentar el Lago de los Cisnes

De laser cutting, stringer, layup, buffer, backsheet, framing y otros: los 14 pasos para la revolución solar en San Juan

Un mini portón eléctrico, un robot para limpiar paneles solares y la IA: cómo son los proyectos de las escuelas técnicas de San Juan

La maratón de la vivienda en San Juan: el IPV apura la entrega de los 930 lotes de Valle del Sol antes de fin de año

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Imagen archivo
Culebrón

Fue a la casa de su expareja en Chimbas y el actual novio le dio cinco tiros en sus glúteos

Encontraron al homicida del crimen en Pocito: Aguirre estaba escondido en los matorrales de una finca
Brutal asesinato

Encontraron al homicida del crimen en Pocito: Aguirre estaba escondido en los matorrales de una finca

Mató a su vecino de un puntazo en el cuello. 
Exclusivo

Un joven mató a su vecino de un puntazo en el cuello en medio de una gresca en el Ruta 40

El aguante del hincha: si estuviste alentando a San Martín, buscate
Galería de fotos

El aguante del hincha: si estuviste alentando a San Martín, buscate

La mujer que falleció tras caer a un canal de riego tenía 80 años y era madre de un concejal de 25 de Mayo
Tragedia en La Chimbera

La mujer que falleció tras caer a un canal de riego tenía 80 años y era madre de un concejal de 25 de Mayo

Te Puede Interesar

Antonio Canales y su hijo Emiliano, felices en la entrega de los premios Mercedario
Familia y radio

Los Canales: un 'perro rabioso' con los ojos llenos de orgullo y la admiración del heredero

Por Jorge Balmaceda Bucci
Encontraron al homicida del crimen en Pocito: Aguirre estaba escondido en los matorrales de una finca
Brutal asesinato

Encontraron al homicida del crimen en Pocito: Aguirre estaba escondido en los matorrales de una finca

El país se paraliza por el Superclásico: hora, TV y todo lo que tenés que saber
Se juega en La Bombonera

El país se paraliza por el Superclásico: hora, TV y todo lo que tenés que saber

Video: un local sanjuanino escrachó a una persona robando y quedó atrapada por las cámaras
Infraganti

Video: un local sanjuanino escrachó a una persona robando y quedó atrapada por las cámaras

Hidracaps, el innovador proyecto de estudiantes sanjuaninos que busca cambiar la forma de hidratarse sin usar plásticos
Apuesta escolar

"Hidracaps", el innovador proyecto de estudiantes sanjuaninos que busca cambiar la forma de hidratarse sin usar plásticos