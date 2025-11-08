sábado 8 de noviembre 2025

Tercera fecha

Regional Amateur: El Lechuzo volvió a empatar y Marquesado dio el golpe

Este sábado se jugó la tercera fecha del Regional Amateur con tres partidos para alquilar balcones. Este domingo continúa la fecha con dos partidos más.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Fin de semana a puro futbol se vivirá en San Juan, con la tercera fecha del Torneo Regional Amateur. Este sábado fue el turno de seis equipos, mientras que el domingo se disputarán dos partidos más.

Por la Zona 9 fue el turno de Atenas – Marquesado, donde el “Far West” se quedó con la contundente victoria al ganar 3-1 de visitante. Jorge Olivares, Milton Olivares y Victorio Martini marcaron para el club de Rivadavia, mientras el único tanto de Atenas corrió por cuenta de Nicolás Olivera.

image

Por su parte la Zona 10 tuvo dos encuentros. Por un lado, Colón Junior y Alianza empataron sin goles en el estadio de la calle Sargento Cabral, cerrando en un amargo 0-0; mientras tanto, en Media Agua, General Belgrano superó por la mínima a Árbol Verde de Jáchal, gracias al tanto de Maximiliano Reinoso, cerrando 1-0. Con este resultado, General Belgrano se consolida en la cima del grupo.

image

La continuidad de la fecha se dará este domingo por la tarde, cuando desde las 17:30 Peñaflor reciba en su casa a Desamparados por la Zona 10. A la misma hora, pero en Albardón, se enfrentarán Paso de los Andes y General Sarmiento, por la Zona 8. El primer partido contará con el arbitraje de Matías Fernández y el segundo estará bajo el mando de Fernando Pereira.

